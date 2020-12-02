Ціну на електроенергію для населення доведеться піднімати майже вдвічі, - Фурса

Тарифи на електричну енергію для населення насправді потрібно піднімати майже вдвічі, і плани уряду в цьому напрямку виправдані.

Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ціна на електроенергію для населення десь вдвічі менша, ніж ринковий рівень, який має бути. За це платимо однаково ми всі з вами, споживачі, але не напряму, а через податки, через витрати державних компаній. Тому насправді ціни на електроенергію для населення все одно треба піднімати майже вдвічі", - зазначив Фурса.

Він наголосив, що рішення про приведенню тарифів до ринкового рівня правильне і для нього потрібна політична воля уряду.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф у Європі.

За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.

Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС. Експерти зазначили, що від рішення щодо тарифів на струм залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.