Ціну на електроенергію для населення доведеться піднімати майже вдвічі, - Фурса
Тарифи на електричну енергію для населення насправді потрібно піднімати майже вдвічі, і плани уряду в цьому напрямку виправдані.
Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Ціна на електроенергію для населення десь вдвічі менша, ніж ринковий рівень, який має бути. За це платимо однаково ми всі з вами, споживачі, але не напряму, а через податки, через витрати державних компаній. Тому насправді ціни на електроенергію для населення все одно треба піднімати майже вдвічі", - зазначив Фурса.
Він наголосив, що рішення про приведенню тарифів до ринкового рівня правильне і для нього потрібна політична воля уряду.
Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони становлять 0,9 грн/кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн/кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф у Європі.
За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів.
Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС. Експерти зазначили, що від рішення щодо тарифів на струм залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.
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Дания\97090,15\9,51\1,47
Германия\71209,90\9,14\1,92
Бельгия\65594,67\7,81\1,79
Италия\55273,94\7,42\2,01
Украина\7339\1,68\3,43
https://gravicappa.com.ua/articles/tarify-na-***************-v-ukraine-i-evrope-interesnyy-obzor-dlya-vladelcev-solnechnyh отношение цены электроэнергии к среднему доходу населения
https://i.redd.it/7u88h4qou4a41.png
Смотрите первый график: цена в германии и дании самая высокая в европе.
А тех, кто пишет оскорбления на тех, кто голосовал против Порошенко, да, эта власть гавно, но ***** и ваш Порох ****** тоже нихуя не сделал, один только ****** слышно было. Томос? ***** он нужен во время войны? Безвиз? ***** накатались за бугор, ******? Только ****** со своим любимым Порохом, какой он хороший. И *****, что он войну финансировал, забыли наверно, что у него оружейный завод. Что эта власть гавно что предыдущая!
Но нет, зедебилам захотелось веселья.
нического украинца) просто нашару разгребают между собой всё и энергетические мощности
в том числе...... после 25 лет!!! бесплатной эксплуатации мы им ещё остались должны............
думаю в этой комедии пора ставить точку потомушо предела не будет.
долгов........ у меня уже ржач до упада с табаретки..... такое можно проворачивать именно со
стадом баранов переодически меняя "рулевых" типа этот был плохой и неправильный посан
а вот эээээтот!!!!! оооооо-о-о-о.... ща кааааак......... ржунемогу................
Дійсно, ця світова банда зробила електроенергію і тепло платними, загнавши нас всіх в економічне рабство. Насправді, енергія вільна і безплатна, повинна доступна бути всім по праву народження людиною на Землі. Але так було колись. Може буде в майбутньому. Зараз - темний вік, вік брехні і визиску людства демонічними силами.
На март 2020 года средняя зарплата по Европе - 1890 евро (это с учетом стран Восточной Европы)
1 евро на сейчас - 34 грн. 1890 евро= 64260 грн
Средняя зарплата в Европе в 5,5 раз выше, чем в Украине. Или в Украине в 5,5 раз ниже.
А тариф на электричество для населения в Украине ниже в 4 раза, чем в среднем по Европе.
Из этого получается, что сегодняшний тариф и так завышенный.
Может вместо поднятия тарифов власть пусть вернет населению сбережения которые оно потеряло в результате девальвации валюты из за продолжающегося разворовывания страны, а это как минимум 100 миллрд. $, не считая Януковича 35 миллрд., вот над чемнадо работать , а не уничтожать народ, но власть оказаласть чужая и вражеская, нас просто банально обманули на плевавши на Конституцию, их надо судить по законам военного времени , коечно с конфискацией имущества в самую первейшую очередь, для возмещения гос.инвестиций , а не разбазаревания бюджета под видом финансирования в образование и медицину, а дороги надо строить за счет платы за дороои в виде акзиза на топливо или создания инвест.климата, но тогда где это кодло будет харчеваться, когда кредиты будут доступны на уровне девальвации или чуть больше валютных депозитов, это уже не как нельзя допустить, что бы народ развивался, потому они и хотят подымать % по кредитам, тарифы на э/э и вообще на все кроме зарплат, пользуясь властью и монопольным положением в банковской сфере и во все экономике и выбросить с рынка средний и мелкий бизнес как конкурена, при помощи налогов, которые крадутся.
Такие как Фурса и управляют страной, Шмыгали, Миловановы, за долю у прихватезаторов, что от их можно услушать?, ничего общего с социально -экономическрй политикой Европы там и нет чисто комралорская, колониальная политика, на уничтожение экономики народа и самого народа.