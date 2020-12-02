Протестующие перекрыли движение на Багговутовской в Киеве, - патрульная полиция. ФОТО
В Киеве 2 декабря на улице Багговутовской, 3/15 проходит митинг.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция в Telegram.
"Митингующие перекрыли движение", – сказано в сообщении.
Протестующие ходят по пешеходному переходу и не дают проехать транспорту. Патрульная полиция просит водителей учитывать данную информацию.
В настоящее время неизвестно, почему люди вышли на улицы.
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показать весь комментарий02.12.2020 14:30
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показать весь комментарий02.12.2020 14:54
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Последнюю и перекрывать бесполезно, кроме 31 автобуса ничего не ходит.