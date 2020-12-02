Протестующие перекрыли движение на Багговутовской в Киеве, - патрульная полиция. ФОТО

В Киеве 2 декабря на улице Багговутовской, 3/15 проходит митинг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция в Telegram.

"Митингующие перекрыли движение", – сказано в сообщении.

Протестующие ходят по пешеходному переходу и не дают проехать транспорту. Патрульная полиция просит водителей учитывать данную информацию.

В настоящее время неизвестно, почему люди вышли на улицы.



Фото: патрульная полиция