РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11086 посетителей онлайн
Новости
8 121 21

Протестующие перекрыли движение на Багговутовской в Киеве, - патрульная полиция. ФОТО

В Киеве 2 декабря на улице Багговутовской, 3/15 проходит митинг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция в Telegram.

"Митингующие перекрыли движение", – сказано в сообщении.

Протестующие ходят по пешеходному переходу и не дают проехать транспорту. Патрульная полиция просит водителей учитывать данную информацию.

В настоящее время неизвестно, почему люди вышли на улицы.

Протестующие перекрыли движение на Багговутовской в Киеве, - патрульная полиция 01
Фото: патрульная полиция

Протестующие перекрыли движение на Багговутовской в Киеве, - патрульная полиция 02

дороги (2512) Киев (25475) патрульная полиция (1810)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Що значить невідомо? Збільшіть фото, та у жінки на плакаті "ІНТЕГРАЛ"... важко догадатись чого вони хочуть?
показать весь комментарий
02.12.2020 14:30
+4
В Києві із назвою Інтеграл асоціюється тільки Інтеграл -буд, загально відомий своїми скандалами забудовник. Думаю, це і є причина.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:32
+4
А я подумав, що то математики щось задумали. Та хотів уже вдавати з себе "е в ступені ікс"
показать весь комментарий
02.12.2020 14:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що значить невідомо? Збільшіть фото, та у жінки на плакаті "ІНТЕГРАЛ"... важко догадатись чого вони хочуть?
показать весь комментарий
02.12.2020 14:30 Ответить
я не понял
показать весь комментарий
02.12.2020 14:30 Ответить
В Києві із назвою Інтеграл асоціюється тільки Інтеграл -буд, загально відомий своїми скандалами забудовник. Думаю, це і є причина.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:32 Ответить
у вас две букве попутане
показать весь комментарий
02.12.2020 14:33 Ответить
ИнтеРГал - очередная строительная шайка.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:33 Ответить
галицькі корені у цього інтера?
показать весь комментарий
02.12.2020 14:43 Ответить
Інтеграл Буд видимо)) застройщик элитного жилья (как он себя позиционирует) видимо кинул "нелохов"....(((
показать весь комментарий
02.12.2020 14:33 Ответить
А я подумав, що то математики щось задумали. Та хотів уже вдавати з себе "е в ступені ікс"
показать весь комментарий
02.12.2020 14:54 Ответить
показать весь комментарий
02.12.2020 14:41 Ответить
Хитрожопые "инвесторы" в поисках инвестиционной няни.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:41 Ответить
Полиция Киева не знает "Интеграл"!
показать весь комментарий
02.12.2020 14:44 Ответить
Ще не помітили.
показать весь комментарий
02.12.2020 14:48 Ответить
Новогодним локдауном зеленая мразота добьет осатки бизнеса/экономики и покупательную способность, чтобы по дешевке скупить землю и то что еще не отжато
показать весь комментарий
02.12.2020 14:54 Ответить
Застройщик хочет незаконно застроить ул. Макаровскую, местные жители против строительного беспредела.
показать весь комментарий
02.12.2020 15:06 Ответить
У застройщика документы только на подпорную стену, и суд уже дважды запретил строительство ЖК, а застройщик уже квартиры продавать начал...
показать весь комментарий
02.12.2020 15:07 Ответить
Якщо купляють, то наше населення вже ніщо не навчить уму-разуму. Буде смішно
показать весь комментарий
02.12.2020 16:06 Ответить
Кабы, это улица Овручская, а не Богоутовская.
Последнюю и перекрывать бесполезно, кроме 31 автобуса ничего не ходит.
показать весь комментарий
02.12.2020 15:39 Ответить
Это там где построено два незаконных дома по 16 этажей на территории областной больницы.
показать весь комментарий
02.12.2020 15:41 Ответить
Это, кабы, остановка кабельный завод.
показать весь комментарий
02.12.2020 15:49 Ответить
 
 