Протестувальники перекрили рух на Багговутівській у Києві, - патрульна поліція. ФОТО

У Києві 2 грудня на вулиці Багговутівській, 3/15 відбувається мітинг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція в Telegram.

"Мітингувальники перекрили рух", - ідеться в повідомленні.

Протестувальники ходять пішохідним переходом і не дають проїхати транспорту. Патрульна поліція просить водіїв враховувати цю інформацію.

Наразі невідомо, чому люди вийшли на вулиці.

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Фото: патрульна поліція