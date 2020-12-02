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Протестувальники перекрили рух на Багговутівській у Києві, - патрульна поліція. ФОТО

У Києві 2 грудня на вулиці Багговутівській, 3/15 відбувається мітинг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція в Telegram.

"Мітингувальники перекрили рух", - ідеться в повідомленні.

Протестувальники ходять пішохідним переходом і не дають проїхати транспорту. Патрульна поліція просить водіїв враховувати цю інформацію.

Наразі невідомо, чому люди вийшли на вулиці.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Масові акції в центрі Києва: правоохоронці посилили заходи безпеки в урядовому кварталі. ФОТОрепортаж

Протестувальники перекрили рух на Багговутівській у Києві, - патрульна поліція 01
Фото: патрульна поліція

Протестувальники перекрили рух на Багговутівській у Києві, - патрульна поліція 02

Автор: 

дороги (3056) Київ (19415) патрульна поліція (1438)


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Топ коментарі
+4
Що значить невідомо? Збільшіть фото, та у жінки на плакаті "ІНТЕГРАЛ"... важко догадатись чого вони хочуть?
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02.12.2020 14:30
+4
В Києві із назвою Інтеграл асоціюється тільки Інтеграл -буд, загально відомий своїми скандалами забудовник. Думаю, це і є причина.
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02.12.2020 14:32
+4
А я подумав, що то математики щось задумали. Та хотів уже вдавати з себе "е в ступені ікс"
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02.12.2020 14:54
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Що значить невідомо? Збільшіть фото, та у жінки на плакаті "ІНТЕГРАЛ"... важко догадатись чого вони хочуть?
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02.12.2020 14:30 Відповісти
я не понял
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02.12.2020 14:30 Відповісти
В Києві із назвою Інтеграл асоціюється тільки Інтеграл -буд, загально відомий своїми скандалами забудовник. Думаю, це і є причина.
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02.12.2020 14:32 Відповісти
у вас две букве попутане
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02.12.2020 14:33 Відповісти
ИнтеРГал - очередная строительная шайка.
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02.12.2020 14:33 Відповісти
галицькі корені у цього інтера?
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02.12.2020 14:43 Відповісти
Інтеграл Буд видимо)) застройщик элитного жилья (как он себя позиционирует) видимо кинул "нелохов"....(((
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02.12.2020 14:33 Відповісти
А я подумав, що то математики щось задумали. Та хотів уже вдавати з себе "е в ступені ікс"
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02.12.2020 14:54 Відповісти
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02.12.2020 14:41 Відповісти
Хитрожопые "инвесторы" в поисках инвестиционной няни.
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02.12.2020 14:41 Відповісти
Полиция Киева не знает "Интеграл"!
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02.12.2020 14:44 Відповісти
Ще не помітили.
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02.12.2020 14:48 Відповісти
Новогодним локдауном зеленая мразота добьет осатки бизнеса/экономики и покупательную способность, чтобы по дешевке скупить землю и то что еще не отжато
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02.12.2020 14:54 Відповісти
Застройщик хочет незаконно застроить ул. Макаровскую, местные жители против строительного беспредела.
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02.12.2020 15:06 Відповісти
У застройщика документы только на подпорную стену, и суд уже дважды запретил строительство ЖК, а застройщик уже квартиры продавать начал...
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02.12.2020 15:07 Відповісти
Якщо купляють, то наше населення вже ніщо не навчить уму-разуму. Буде смішно
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02.12.2020 16:06 Відповісти
Кабы, это улица Овручская, а не Богоутовская.
Последнюю и перекрывать бесполезно, кроме 31 автобуса ничего не ходит.
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02.12.2020 15:39 Відповісти
Это там где построено два незаконных дома по 16 этажей на территории областной больницы.
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02.12.2020 15:41 Відповісти
Это, кабы, остановка кабельный завод.
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02.12.2020 15:49 Відповісти
 
 