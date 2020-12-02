Протестувальники перекрили рух на Багговутівській у Києві, - патрульна поліція. ФОТО
У Києві 2 грудня на вулиці Багговутівській, 3/15 відбувається мітинг.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція в Telegram.
"Мітингувальники перекрили рух", - ідеться в повідомленні.
Протестувальники ходять пішохідним переходом і не дають проїхати транспорту. Патрульна поліція просить водіїв враховувати цю інформацію.
Наразі невідомо, чому люди вийшли на вулиці.
Топ коментарі
+4 SergTranscarpathian
показати весь коментар02.12.2020 14:30
+4 SergTranscarpathian
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+4 Tommy Lee
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Последнюю и перекрывать бесполезно, кроме 31 автобуса ничего не ходит.