Госрегуляторслужба запретила выдавать заводу Пинчука справку о "зеленой металлургии"

Государственная регуляторная служба отказалась согласовать проект постановления правительства о порядке предоставления справки о подтверждении статуса предприятия "зеленой металлургии", которая предоставляет льготы на электроэнергию металлургическому заводу Интерпайп-сталь олигарха Виктора Пинчука.



Как сообщается в решении ГРС, процедура выдачи соответствующих справок прописана так, что она фактически не предусматривает возможности отказа для выдачи справок и не предусматривает срока действия такого свидетельства.

"Отказать в согласовании проекта постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка предоставления справки о подтверждении статуса предприятия "зеленой" электрометаллургии", - сообщается в решении ГРС.

Ведомство отмечает, что проект постановления правительства был разработан с нарушением ключевых принципов государственной регуляторной политики, таких как целесообразность и адекватность, и отмечается несоответствие акта нормам законодательства.

Недавно Европейская Бизнес Ассоциация также обратилась к министру экономразвития с призывом не предоставлять льготы на электроэнергию предприятиям "зеленой" металлургии, отметив, что это приведет к углублению кризиса задолженности перед производителями тока из альтернативных источников.



Как сообщалось, с 1 декабря 2020 тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, который платят все предприятия, вырос на 30% и составит 312,76 гривни за МВт-час. При этом для предприятий "зеленой металлургии" такой тариф будет 91,73 грн / МВт-час. Такое решение решение Нацкомиссия по тарифам приняла на заседании 4 ноября. До этого действовал общий тариф на передачу для всех в размере 240,23 грн / МВт-час.

Напомним,в законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658, по сокращению зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятий "зеленой металлургии" - для них будет применяться тариф на передачу, который не будет учитывать расходы "Укрэнерго "на выплаты по финансированию развития зеленой энергетики. Автором таких поправок был нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, до депутатства работавший в компании Интерпайп.



Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах одного предприятия - завода "Интерпайп Сталь" Виктора Пинчука и оно позволит экономить компании Интерпайп Виктора Пинчука $ 12-15 млн ежегодно.



Председатель правления НЭК "Укрэнерго", которое по итогам 9 месяцев 2020 получило 28,6 млрд грн ущерба, Владимир Кудрицкий в интервью БизнесЦензор заявил, что за льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.

По его словам, освобождение отдельных предприятий от уплаты части тарифа "Укрэнерго" будет стоить около 100 млн грн, которые вынуждены будут заплатить другие потребители, в частности из социальной сферы.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально - эту льготу получат предприятия из этого перечня - оплатят все остальные потребители", - сказал Кудрицкий.