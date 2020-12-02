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Новини
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Держрегуляторслужба заборонила видавати заводу Пінчука довідку про "зелену металургію"

Держрегуляторслужба заборонила видавати заводу Пінчука довідку про

Державна регуляторна служба відмовилась погодити проект постанови уряду щодо порядку надання довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої металургії", яка надає пільги на електроенергії металургійному заводу "Інтерпайп-сталь" олігарха Віктора Пінчука.

 Як повідомляється в рішенні ДРС, процедура видачі відповідних довідок прописана так, що вона фактично не передбачає можливість для відмови видачі довідок та не передбачає строк дії такої посвідки.

"Відмовити в погодженні проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку надання довідки про підтвердження статусу підприємства "зеленої" електрометалургії", - повідомляється в рішенні ДРС.

Відомство зазначає, що проект постанови уряду було розроблено з порушенням ключових принципів державної регуляторної політики, таких як доцільність та адекватність, та наголошується на невідповідності акту нормам законодавства.

Нещодавно Європейська Бізнес Асоціація також звернулась до міністра економ розвитку з закликом не надавати пільги на електроенергію підприємствам "зеленої" металургії, зазначивши, що це призведе до поглиблення кризи заборгованості перед виробниками струму з альтернативних джерел.

Як повідомлялося, з 1 грудня 2020 року тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії, який сплачують всі підприємства, зріс на 30% та становитиме 312,76 гривні за МВт-год. При цьому для підприємств "зеленої металургії" такий тариф становитиме– 91,73 грн/МВт-год. Таке рішення рішення Нацкомісія з тарифів ухвалила на засіданні 4 листопада. До цього діяв загальний тариф на передачу для всіх в розмірі 240,23 грн/МВт-год.

Нагадаємо, в законі 810-Х, який базується на підписаній президентом Володимиром Зеленським законопроекту №3658, щодо скорочення зелених тарифів були додані спеціальні умови для підприємств "зеленої" металургії - для них буде застосовуватися тариф на передачу, яка не буде враховувати витрати "Укренерго" на виплати по фінансуванню розвитку зеленої енергетики. Автором таких поправок був нардеп фракції "Слуга народу" Дмитро Кисилевський, який до депутатства працював в компанії Інтерпайп.

Раніше народний депутат, заступник голови Комітету з питань енергетики і ЖКГ Олексій Кучеренко відзначав, що поняття "зелена" металургія було закладено виключно в інтересах одного підприємства - заводу "Інтерпайп Сталь" Віктора Пінчука і воно дозволить економити компанії Пінчука $ 12-15 млн щорічно.

Голова правління НЕК "Укренерго", яке за підсумком 9 місяців 2020 року отримало 28,6 млрд грн збитку, Володимир Кудрицький в інтерв'ю "БізнесЦензор" заявив, що за пільги на електроенергію для заводу Пінчука заплатить бізнес, школи, дитсадки та лікарні. За його словами, звільнення окремих підприємств від сплати частини тарифу "Укренерго" буде коштувати близько 100 млн грн, які змушені будуть заплатити інші споживачі, зокрема з соціальної сфери.

"Вважаю цю норму глибоко несправедливою. Такою, що, по суті, ставить в нерівні умови різних споживачів. Що особливо сумно - цю пільгу отримають підприємства з цього переліку - оплатять всі інші споживачі", - сказав Кудрицький.

Автор: 

Інтерпайп (203) Зелений тариф (420) Держрегуляторна служба (32)


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Топ коментарі
+2
за льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.Источник: https://censor.net/ru/n3234541
Хххххххххххххххххх
Тут даже не в етом дело, а в следующем. Бьіл мартен. Сжигал мазут и газ для получения трубной заготовки. Построили "Днепросталь", мартен закрьіли. Гут, но.

Для получения трубной заготовки самой "Днепростали" необходим источник енергии. И енергия ета в силу специфики "Днепростали" електрическая.
Для обеспечения ею бьіли проложеньі кабеля от Приднепровской ТЕЦ. Да, в некотором роде работьі уникальньіе, но.

Для получения все той же трубной заготовки роль мартена теперь вьіполняет Приднепровская ТЕЦ и теперь она дополнительно сжигает угольную пьіль, газ и мазут чтобьі обеспечить увеличившийся баланс производства ел. енергии
Следовательно слова о зеленой металлургии Пинчука лишеньі всякого смьісла и за его хотелки должньі по его логике платить ТЕЦ и остальньіе. Но не он.
А ето не правильно
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02.12.2020 15:31
+1
Щось не зрослось у екс-зятька !!!)))
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02.12.2020 14:57
+1
Госрегуляторслужба запретила выдавать заводу Пинчука справку о "зеленой металлургии" - Цензор.НЕТ 3969Госрегуляторслужба запретила выдавать заводу Пинчука справку о "зеленой металлургии" - Цензор.НЕТ 1899

Госрегуляторслужба запретила выдавать заводу Пинчука справку о "зеленой металлургии" - Цензор.НЕТ 7013
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02.12.2020 15:00
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Щось не зрослось у екс-зятька !!!)))
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02.12.2020 14:57 Відповісти
Госрегуляторслужба запретила выдавать заводу Пинчука справку о "зеленой металлургии" - Цензор.НЕТ 3969Госрегуляторслужба запретила выдавать заводу Пинчука справку о "зеленой металлургии" - Цензор.НЕТ 1899

Госрегуляторслужба запретила выдавать заводу Пинчука справку о "зеленой металлургии" - Цензор.НЕТ 7013
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02.12.2020 15:00 Відповісти
Не давай на вещи смотреть реально. См мой расширенньій пост
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02.12.2020 15:10 Відповісти
А довідку про наявність ГМО не замовляли?
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02.12.2020 15:06 Відповісти
Та что там не срослось, там елементарная логика
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02.12.2020 15:08 Відповісти
за льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.Источник: https://censor.net/ru/n3234541
Хххххххххххххххххх
Тут даже не в етом дело, а в следующем. Бьіл мартен. Сжигал мазут и газ для получения трубной заготовки. Построили "Днепросталь", мартен закрьіли. Гут, но.

Для получения трубной заготовки самой "Днепростали" необходим источник енергии. И енергия ета в силу специфики "Днепростали" електрическая.
Для обеспечения ею бьіли проложеньі кабеля от Приднепровской ТЕЦ. Да, в некотором роде работьі уникальньіе, но.

Для получения все той же трубной заготовки роль мартена теперь вьіполняет Приднепровская ТЕЦ и теперь она дополнительно сжигает угольную пьіль, газ и мазут чтобьі обеспечить увеличившийся баланс производства ел. енергии
Следовательно слова о зеленой металлургии Пинчука лишеньі всякого смьісла и за его хотелки должньі по его логике платить ТЕЦ и остальньіе. Но не он.
А ето не правильно
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02.12.2020 15:31 Відповісти
У Пінчука електроплавильпі печі, такі самі, як в Европі і вже майже всюди в Китаї. Це ************ метелургія, і усі подібні підприємства мають пільгм на ціну електоенергії, хоча б тому, що є дуже великим споживачем. Тобто Ахмєтов із своїми надшкідливими домнами та коксучими заводами проти Пінчука. Я б підтримав Пінчука, але він побудував своє ******* підприємство там, де йому було вигідно, на місці старого, недалеко від жилих районів, чого б йому ніде в Европі, окрім України, нізащо не дозволили б, бо електоплавильні печі генерують потужний низькочастотний резонанс, і тепер жителі набережної від центру до околиць потерпають від дуже шкідливого випромінювання, навіть спати не можуть часом. У цих районах дійшло до того, що намагаються міняти квартири, але ніхто не хоче купувати чи міняти. Тож Пінчук теж іде в дупу разом з Ахмєтовим, обоє рябоє.
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02.12.2020 15:32 Відповісти
До речі, санітарна зона для подібних підприємств десять (10) кілометрів від жилої забудови по европейських (і українських також!) нормах, бо печі генерують резонансну частоту на відстань чотири (4) кілометри. Пінчук якимось чином насрав на діючі норми, і побудувався набагато ближче.
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02.12.2020 15:36 Відповісти
testsmart testsmart, щоб думкой по дереву не розливатись, скажу коротко.
Дуже коротко.
Не мели дурниць
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02.12.2020 17:40 Відповісти
Справедливость - это и генерация зелёной эл.энергии и её потребление самим Пинчуком. Без продажи на сторону и без льгот на покупку. Но дивно - он сам себя иметь не хочет
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02.12.2020 16:14 Відповісти
 
 