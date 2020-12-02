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Рада разрешила подавать апелляцию на решение суда о продлении ареста

Рада разрешила подавать апелляцию на решение суда о продлении ареста

В Украине разрешили обжаловать решение суда об аресте в апелляционном порядке. Верховная Рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2315.

За него проголосовали 318 нардепов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Этот документ привел положения Уголовно-процессуального кодекса в соответствие с решением Конституционного Суда Украины.

Ранее КСУ постановил, что положение части второй статьи 392 УПК, которым исключается возможность отдельного апелляционного обжалования постановления суда о продлении срока ареста, является не соответствующим Основному закону.

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Документ позволяет обжаловать в апелляционном порядке постановления суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, об изменении иной меры пресечения на арест или о продлении срока ареста, вынесенные во время судебного разбирательства в суде первой инстанции до принятия судебного решения по существу.

Закон предусматривает:

  • подачу апелляционной жалобы на такие определения суда первой инстанции непосредственно в суд апелляционной инстанции;
  • полномочия суда апелляционной инстанции по результатам рассмотрения такой апелляционной жалобы;
  • процессуальный порядок проверки судом апелляционной инстанции соответствующих постановлений суда первой инстанции;
  • возврат соответствующих материалов уголовного производства в суд первой инстанции.

Также изменения предусматривают возможность судьи апелляционной инстанции, принимавшем участие в уголовном производстве во время досудебного расследования, участвовать в этом же производстве в суде апелляционной инстанции в случаях пересмотра ним в апелляционном порядке постановления суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, о смене другой меры пресечения на содержание под стражей или о продлении срока содержания под стражей.

Автор: 

апелляция (628) арест (10454) ВР (29228) УПК (99)


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А зачем простому обывателю такие новости? Мы все разбираемся в этом?
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02.12.2020 16:03 Ответить
это Офис перЗедента под Микитася протаскивает норму в УПК, что бы освободить разговорившегося "строителя"..
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02.12.2020 16:29 Ответить
Отлично! Теперь можно и КПЗ продавать.
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02.12.2020 17:43 Ответить
 
 