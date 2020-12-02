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В Ривном не смогли избрать главу облсовета, депутаты почти каждый час просили объявить перерыв

В Ривном не смогли избрать главу облсовета, депутаты почти каждый час просили объявить перерыв

2 декабря в г. Ривне состоялось первое заседание областного совета нового 8-го созыва, во время которого должны были избрать главу облсовета.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сфера ТВ".

После официальной речи и вручения временных удостоверений новоизбранные депутаты должны были избрать председателя Ривненского облсовета, а также его заместителей.

Однако, почти каждый час депутаты от разных партий просили объявить перерыв. Сначала ее попросил экс-председатель облсовета Александр Данильчук, который теперь является депутатом партии "Сила и честь". Через полчаса перерыв попросил лидер фракции "Батькивщина" Николай Кучерук. Еще через час перерыв попросил Юрий Липский со "Слуги народа".

После этого временный председательствующий, депутат "Батькивщины" Николай Драганчук объявил еще один перерыв на полчаса, потому что лидеры фракций вообще не могут ни о чем договориться.

За более чем 3 часа перерывов никаких договоренностей дептутаты не достигли, поэтому Николай Драганчук закрыл сессию.

Как сообщают корреспонденты издания, депутат от "ЕС" Сергей Кондрачук требовал изменить временного председательствующего на сессии, а также уменьшить количество президиума с пяти до трех представителей от партий, набравших наибольшее количество избирателей и продолжить сессию.

Читайте: Главой Львовского облсовета избрана депутат "ЕС" Гримак

Автор: 

облсовет (538) Ровно (528)


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Щуряча метушня триває!!!))))
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02.12.2020 16:37 Ответить
ЕС снова в пролете. Похоже, так будет везде.
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02.12.2020 16:37 Ответить
Щойно повідомили про обрання головою депутата від ЄС !!!!Обтекай зебобік !!))
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02.12.2020 16:46 Ответить
Разве что в ваших мечтах.

Після тривалих перерв депутати Рівненської обласної ради повернулися до сесійної зали. Обранці так і не змогли домовитися, хто стане наступним головою облради.
Обов'язки тимчасово головуючого на сесії взяв на себе депутат від «Європейської солідарності» Сергій Кондрачук. У свою чергу, представники «Слуги народу», «Батьківщина» та «Силі і честь» покинули сесійну залу.
Зараз депутати мають намір сформувати нову президію та перейти до розгляду питань порядку денного. У сесійній залі залишились 35 депутатів.
Першим кандадатом на посаду голови Рівненської облради наразі називають Сергія Кондрачука.
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02.12.2020 16:52 Ответить
просто договорняк продолжается. По сути все. Сей час так по всей стране.
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02.12.2020 16:42 Ответить
Вже обрали Кондрачук-ЄС !!!)))
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02.12.2020 16:48 Ответить
Лучше чем зеленоплеснявые или жопоблок.
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02.12.2020 16:49 Ответить
По идее у ЕС должна быть поддержка партии «Рівне Разом»,
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02.12.2020 16:54 Ответить
 
 