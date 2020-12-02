Харьковчанина насмерть придавило холодильником, который он пытался украсть

Тело мужчины под упавшим холодильником обнаружили на террасе неработающего кафе около рынка на окраине Харькова. В полиции подозревают, что погибший пытался украсть холодильник.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции сообщает издание Харків Times, информирует Цензор.НЕТ.

На место происшествие выезжала следственно-оперативная группа. По факту гибели неизвестного открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (убийство) с пометкой "несчастный случай".

"Вероятно, погибший хотел осуществить кражу холодильника", — считают в полиции.

Труп человека, лежащий под упавшим холодильником, обнаружили вечером во вторник, 1 декабря.

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