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Харьковчанина насмерть придавило холодильником, который он пытался украсть

Харьковчанина насмерть придавило холодильником, который он пытался украсть

Тело мужчины под упавшим холодильником обнаружили на террасе неработающего кафе около рынка на окраине Харькова. В полиции подозревают, что погибший пытался украсть холодильник.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции сообщает издание Харків Times, информирует Цензор.НЕТ.

На место происшествие выезжала следственно-оперативная группа. По факту гибели неизвестного открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (убийство) с пометкой "несчастный случай".

"Вероятно, погибший хотел осуществить кражу холодильника", — считают в полиции.

Труп человека, лежащий под упавшим холодильником, обнаружили вечером во вторник, 1 декабря.

Также на Цензор.НЕТ: Мужчина угрожал взорвать госучреждение, если ирпенская полиция не разыщет его любимую. ФОТО

Автор: 

воровство (662) Нацполиция (16427) смерть (9212) Харьков (7450)


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Топ комментарии
+15
Ага! В буремні 90-ті в моєму районному містечку знайшли мертвого чоловіка на чужому городі з рюкзаком щойновикопаної картоплі і вилами в боці. Тоді дуже багато крали на чужих городах, а тому місцеві міліціонери за мовчазної згоди місцевих жителів написали в акті, що сам наштрикнувся по необережності
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03.12.2020 00:00
+10
Премия Дарвина
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03.12.2020 00:00
+9
Карма.
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02.12.2020 23:41
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Карма.
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02.12.2020 23:41 Ответить
Шел, упал, очнулся - труп...
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03.12.2020 06:06 Ответить
Моментальная.
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03.12.2020 07:48 Ответить
Помер від холоду, бідолага!
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02.12.2020 23:46 Ответить
та замёрз. спал им укрывшись, чтобы лучше сохраниться. ну и с установкой температуры не расчитал )
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02.12.2020 23:46 Ответить
Взагалі-то, холодильник, міг просто нерівно стояти, мужик ішов спробував заглянути в середину качнув, той на нього і завалився.
У нас взагалі на людей наклепи зводять, на одного он думають що він лох, тоді як він не Лох... і навіть не уявляють що було-б, якби на його місці був який не будь дурачок...
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03.12.2020 06:13 Ответить
Это чтоб не признать, что холодильник был плохо закреплён. Он его отвинтил?
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02.12.2020 23:52 Ответить
Як би він вкрав такий великий ящик?
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02.12.2020 23:57 Ответить
Звісно, був не один. Друзяки розбіглися.
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03.12.2020 00:01 Ответить
Премия Дарвина
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03.12.2020 00:00 Ответить
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03.12.2020 05:25 Ответить
Ага! В буремні 90-ті в моєму районному містечку знайшли мертвого чоловіка на чужому городі з рюкзаком щойновикопаної картоплі і вилами в боці. Тоді дуже багато крали на чужих городах, а тому місцеві міліціонери за мовчазної згоди місцевих жителів написали в акті, що сам наштрикнувся по необережності
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03.12.2020 00:00 Ответить
Три рази...)))
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03.12.2020 00:03 Ответить
Скорее всего холодильник витрина для напитков. Они тяжёлые. Накрыло ударило по бестолковке или затылку. Домой врядли такое. Току намотает на счётчике до испуга. Продать кому то тырил. Видно отключили к холодам, не успели возможно занести.
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03.12.2020 00:03 Ответить
"маленький мальчик

залез в холодильник
маленькой ручкой
нажал на рубильник -

быстро замерзли сопли в носу,
нет, не доест он, свою колбасу"
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03.12.2020 00:05 Ответить
Знал иной вариант начала:
маленький мальчик
залез в холодильник.
щелкнул замок
и не слышен будильник -
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03.12.2020 08:30 Ответить
Щось подібне було в одному з епізодів Happy Tree Friends... Харьковчанина насмерть придавило холодильником, который он пытался украсть - Цензор.НЕТ 6380

Знайшов: https://youtu.be/Hb-K6N1CMeA Happy Tree Friends - Nuttin' Wrong With Candy
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03.12.2020 00:16 Ответить
Та вже років 20 як профанатів від цих чудових мультів Харьковчанина насмерть придавило холодильником, который он пытался украсть - Цензор.НЕТ 102
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03.12.2020 05:45 Ответить
Шикардосний мультик. Племінничка обожнює.
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03.12.2020 06:59 Ответить
))) https://youtu.be/YumEmplRhY0 позитивний сімейний перегляд
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03.12.2020 16:23 Ответить
І оце іржачно: https://youtu.be/VKoGFJm5Sys мама й доця дивляться HTF
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03.12.2020 17:42 Ответить
помер от кокаколы
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03.12.2020 00:16 Ответить
Может воришку застали, совершили суд на месте, и инсценировали случай на опасной работе... Респект хозяину.
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03.12.2020 00:17 Ответить
не жлобись - ходи на дело с другом, соседа позови.
а если серьезно - муйня якась...
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03.12.2020 00:21 Ответить
от убейте, не могу себе представить человека, который идет пиндить холодильник из неработающего кафе один...
ну разве ето было карманное кафе и карманныый холодильник,
но тогда вопрос - какого же размера был потерпевший, если его карманным холодильником пришибло насмерть?
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03.12.2020 00:27 Ответить
рано робити висновки. потрібно провести ретельне розслідування
може це холодильник-вбивця! прикидався звичайним холодильником в очікуванні необережної жертви
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03.12.2020 00:28 Ответить
Замороженный был там , и выпал.
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03.12.2020 00:31 Ответить
Хахах
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03.12.2020 05:30 Ответить
почему сразу украсть??
у нас презумпция невиновности вообще-то
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03.12.2020 00:50 Ответить
Та бухой наверное шёл, ухватился за холодидьник, ну а дальше дело техники.
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03.12.2020 05:29 Ответить
Так , можливий і такий варіант - людина собі прогулювалася по терасі непрацюющого кафе коло базару на окраїні Харкова і на нього безпричинно напав озвірівший від безробіття та відсутності харчування великий холодильник (який окрім того був погано закріплений власником кафе)
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03.12.2020 05:37 Ответить
В статье забыли дописать мелочь - у трупа два ножевых и три пулевых ранения, появившиеся после отравления , а также болотная тина в лёгких....Следствие , не раздумывая, признало, что несчастный убит , упавшим на него с крыши кафе, холодильником....
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03.12.2020 07:11 Ответить
Знаковая новость!
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03.12.2020 07:56 Ответить
... но при этом он семь раз падал на нож разными сторонами тела...
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03.12.2020 08:10 Ответить
Мне очень интересно, а как он мог украсть холодильник? Взять под мышку и сбежать?
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03.12.2020 09:19 Ответить
Яке нахабне самогубство !!!
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03.12.2020 09:54 Ответить
 
 