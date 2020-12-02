Харьковчанина насмерть придавило холодильником, который он пытался украсть
Тело мужчины под упавшим холодильником обнаружили на террасе неработающего кафе около рынка на окраине Харькова. В полиции подозревают, что погибший пытался украсть холодильник.
Об этом со ссылкой на пресс-службу Нацполиции сообщает издание Харків Times, информирует Цензор.НЕТ.
На место происшествие выезжала следственно-оперативная группа. По факту гибели неизвестного открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (убийство) с пометкой "несчастный случай".
"Вероятно, погибший хотел осуществить кражу холодильника", — считают в полиции.
Труп человека, лежащий под упавшим холодильником, обнаружили вечером во вторник, 1 декабря.
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У нас взагалі на людей наклепи зводять, на одного он думають що він лох, тоді як він не Лох... і навіть не уявляють що було-б, якби на його місці був який не будь дурачок...
залез в холодильник
маленькой ручкой
нажал на рубильник -
быстро замерзли сопли в носу,
нет, не доест он, свою колбасу"
маленький мальчик
залез в холодильник.
щелкнул замок
и не слышен будильник -
Знайшов: https://youtu.be/Hb-K6N1CMeA Happy Tree Friends - Nuttin' Wrong With Candy
а если серьезно - муйня якась...
ну разве ето было карманное кафе и карманныый холодильник,
но тогда вопрос - какого же размера был потерпевший, если его карманным холодильником пришибло насмерть?
може це холодильник-вбивця! прикидався звичайним холодильником в очікуванні необережної жертви
у нас презумпция невиновности вообще-то