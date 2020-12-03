"Извините за все": в Днепре пациент больницы им. Мечникова выбросился из окна, - СМИ. ФОТО
В Днепре в больнице имени Мечникова мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Днепр Оперативный", ссылаясь на собственные источники.
"По инсайдерской информации, 44-летний мужчина проходил лечение в ЛОР-отделении с диагнозом "Острый гнойный геносинусит". Пациент выпрыгнул из окна, предварительно оставив записку. В ней он написал: "Извините за все". Тело погибшего обнаружили очевидцы во внутреннем дворе медучреждения. Врачи сразу констатировали смерть пациента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и судмедэксперты", - говорится в сообщении.
Ранее в Днепре застрелился врач больницы им. Мечникова из-за подозрения на Covid-19.
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Або були інші причини для самогубства. І лікування ні до чого.