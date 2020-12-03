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Новости
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"Извините за все": в Днепре пациент больницы им. Мечникова выбросился из окна, - СМИ. ФОТО

В Днепре в больнице имени Мечникова мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Днепр Оперативный", ссылаясь на собственные источники.

"По инсайдерской информации, 44-летний мужчина проходил лечение в ЛОР-отделении с диагнозом "Острый гнойный геносинусит". Пациент выпрыгнул из окна, предварительно оставив записку. В ней он написал: "Извините за все". Тело погибшего обнаружили очевидцы во внутреннем дворе медучреждения. Врачи сразу констатировали смерть пациента. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и судмедэксперты", - говорится в сообщении.

Ранее в Днепре застрелился врач больницы им. Мечникова из-за подозрения на Covid-19.

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Извините за все: в Днепре пациент больницы им. Мечникова выбросился из окна, - СМИ 01
Извините за все: в Днепре пациент больницы им. Мечникова выбросился из окна, - СМИ 02
Фото: сайт "Днепр Оперативный"

больница (1436) Днепр (4398) самоубийство (995)


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Топ комментарии
+7
Навіть не ковід лікував..
Або були інші причини для самогубства. І лікування ні до чого.
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03.12.2020 10:26
+3
Странные при Зеленском флешмобы
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03.12.2020 12:10
+2
Есть лекарства ,назначаемые врачами для подавлениия ответа иммунной системы( иммунодепрессанты)побочным эффектом которого являются именно такие эксцессы.Тут как карта ляжет.Особенно это касается астматиков и аллергиков..
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03.12.2020 10:24
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Есть лекарства ,назначаемые врачами для подавлениия ответа иммунной системы( иммунодепрессанты)побочным эффектом которого являются именно такие эксцессы.Тут как карта ляжет.Особенно это касается астматиков и аллергиков..
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03.12.2020 10:24 Ответить
Да, главная украинская врачиха говорила что Ковид или лечение от него иногда непредсказуемо влияет на психику. Например мужик в больнице так хотел повеситься, аж руки чесались.
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03.12.2020 14:18 Ответить
Навіть не ковід лікував..
Або були інші причини для самогубства. І лікування ні до чого.
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03.12.2020 10:26 Ответить
А що лікував?
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03.12.2020 15:05 Ответить
естественный отбор
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03.12.2020 10:29 Ответить
Большинство болезней современного человека обусловлены техногенными и антропогенными факторами.
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03.12.2020 10:47 Ответить
кто то довел мужика наверное сообщил что у него смертельный диагноз а ему написали для отвода глаз что то трудно поверить чтобы из за синусита выбрасывались с окна...стремно все..хотя у людей планка падает по причинам нам загадочным...
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03.12.2020 10:45 Ответить
Педроты без гнилых в@серов не могут
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03.12.2020 14:27 Ответить
Нижня світлина дуже інформативна
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03.12.2020 10:46 Ответить
скорее всего "бедные" врачи хотели дать пациенту денег на лечение, а то у него их оказалось слишком мало, тот не выдержал такого благородного поступка наших нищих эскулапов и решил избавить мир от себя.
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03.12.2020 11:20 Ответить
Дяка ЗЕ, дешевше поховати, ніж лікувати....
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03.12.2020 12:06 Ответить
Странные при Зеленском флешмобы
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03.12.2020 12:10 Ответить
все-таки будки для самоубийц не такая уж и плохая идея
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03.12.2020 12:31 Ответить
геносинусит????? Что это????
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03.12.2020 12:40 Ответить
Новая болезнь открытая цензором 😀
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03.12.2020 13:37 Ответить
 
 