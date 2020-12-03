"Вибачте за все": в Дніпрі пацієнт лікарні ім. Мечникова викинувся з вікна, - ЗМІ. ФОТО

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова чоловік наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дніпро Оперативний", посилаючись на власні джерела.

"За інсайдерською інформацією, 44-річний чоловік проходив лікування в ЛОР-відділенні з діагнозом "Гострий гнійний геносінусіт". Пацієнт вистрибнув із вікна, попередньо залишивши записку. У ній він написав: "Вибачте за все". Тіло загиблого виявили очевидці у внутрішньому дворі медустанови. Лікарі одразу констатували смерть пацієнта. На місці події працює слідчо-оперативна група і судмедексперти", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Дніпрі застрелився лікар лікарні ім. Мечникова через підозру на Covid-19.

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Фото: сайт "Днепр Оперативный"