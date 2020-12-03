"Вибачте за все": в Дніпрі пацієнт лікарні ім. Мечникова викинувся з вікна, - ЗМІ. ФОТО
У Дніпрі в лікарні імені Мечникова чоловік наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дніпро Оперативний", посилаючись на власні джерела.
"За інсайдерською інформацією, 44-річний чоловік проходив лікування в ЛОР-відділенні з діагнозом "Гострий гнійний геносінусіт". Пацієнт вистрибнув із вікна, попередньо залишивши записку. У ній він написав: "Вибачте за все". Тіло загиблого виявили очевидці у внутрішньому дворі медустанови. Лікарі одразу констатували смерть пацієнта. На місці події працює слідчо-оперативна група і судмедексперти", - йдеться в повідомленні.
Раніше в Дніпрі застрелився лікар лікарні ім. Мечникова через підозру на Covid-19.
Топ коментарі
+7 Ksenia VB
показати весь коментар03.12.2020 10:26
+3 Vitaliy noname
показати весь коментар03.12.2020 12:10
+2 Артём Ярмолич
показати весь коментар03.12.2020 10:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Або були інші причини для самогубства. І лікування ні до чого.