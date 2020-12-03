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Новини
13 030 16

"Вибачте за все": в Дніпрі пацієнт лікарні ім. Мечникова викинувся з вікна, - ЗМІ. ФОТО

У Дніпрі в лікарні імені Мечникова чоловік наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Дніпро Оперативний", посилаючись на власні джерела.

"За інсайдерською інформацією, 44-річний чоловік проходив лікування в ЛОР-відділенні з діагнозом "Гострий гнійний геносінусіт". Пацієнт вистрибнув із вікна, попередньо залишивши записку. У ній він написав: "Вибачте за все". Тіло загиблого виявили очевидці у внутрішньому дворі медустанови. Лікарі одразу констатували смерть пацієнта. На місці події працює слідчо-оперативна група і судмедексперти", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Дніпрі застрелився лікар лікарні ім. Мечникова через підозру на Covid-19.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Жінка, яка перехворіла на коронавірус, випала з вікна Держпрому в Харкові. ФОТОрепортаж

Вибачте за все: в Дніпрі пацієнт лікарні ім. Мечникова викинувся з вікна, - ЗМІ 01
Вибачте за все: в Дніпрі пацієнт лікарні ім. Мечникова викинувся з вікна, - ЗМІ 02
Фото: сайт "Днепр Оперативный"

лікарня (1357) Дніпро (3253) самогубство (629)


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Топ коментарі
+7
Навіть не ковід лікував..
Або були інші причини для самогубства. І лікування ні до чого.
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03.12.2020 10:26
+3
Странные при Зеленском флешмобы
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03.12.2020 12:10
+2
Есть лекарства ,назначаемые врачами для подавлениия ответа иммунной системы( иммунодепрессанты)побочным эффектом которого являются именно такие эксцессы.Тут как карта ляжет.Особенно это касается астматиков и аллергиков..
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03.12.2020 10:24
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Есть лекарства ,назначаемые врачами для подавлениия ответа иммунной системы( иммунодепрессанты)побочным эффектом которого являются именно такие эксцессы.Тут как карта ляжет.Особенно это касается астматиков и аллергиков..
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03.12.2020 10:24 Відповісти
Да, главная украинская врачиха говорила что Ковид или лечение от него иногда непредсказуемо влияет на психику. Например мужик в больнице так хотел повеситься, аж руки чесались.
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03.12.2020 14:18 Відповісти
Навіть не ковід лікував..
Або були інші причини для самогубства. І лікування ні до чого.
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03.12.2020 10:26 Відповісти
А що лікував?
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03.12.2020 15:05 Відповісти
естественный отбор
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03.12.2020 10:29 Відповісти
Большинство болезней современного человека обусловлены техногенными и антропогенными факторами.
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03.12.2020 10:47 Відповісти
кто то довел мужика наверное сообщил что у него смертельный диагноз а ему написали для отвода глаз что то трудно поверить чтобы из за синусита выбрасывались с окна...стремно все..хотя у людей планка падает по причинам нам загадочным...
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03.12.2020 10:45 Відповісти
Педроты без гнилых в@серов не могут
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03.12.2020 14:27 Відповісти
Нижня світлина дуже інформативна
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03.12.2020 10:46 Відповісти
скорее всего "бедные" врачи хотели дать пациенту денег на лечение, а то у него их оказалось слишком мало, тот не выдержал такого благородного поступка наших нищих эскулапов и решил избавить мир от себя.
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03.12.2020 11:20 Відповісти
Дяка ЗЕ, дешевше поховати, ніж лікувати....
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03.12.2020 12:06 Відповісти
Странные при Зеленском флешмобы
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03.12.2020 12:10 Відповісти
все-таки будки для самоубийц не такая уж и плохая идея
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03.12.2020 12:31 Відповісти
геносинусит????? Что это????
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03.12.2020 12:40 Відповісти
Новая болезнь открытая цензором 😀
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03.12.2020 13:37 Відповісти
 
 