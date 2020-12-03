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Украинцы могут выиграть рекордный европейский джекпот в €200 миллионов! (реклама)

Уже в эту пятницу кому-то удачливому может повезти выиграть рекордный приз в 200 миллионов евро!

В преддверии минувшего тиража ЕвроМиллионов было приобретено в общей сложности свыше 40 миллионов билетов, но ни в одном из них не были угаданы все выигрышные номера. В результате джекпот крупнейшей лотереи Европы взлетел до рекордной суммы в €200 миллионов! Это совершенно беспрецедентный приз для лотереи EuroMillions, который будет разыгран в пятницу 4 декабря.

Украинцы могут выиграть рекордный европейский джекпот в €200 миллионов! 01

Лотерея ЕвроМиллионы вновь аккумулировала, и следующий гарантированный джекпот в размере €200 миллионов будет разыгран в эту пятницу.

Нынешний джекпот – результат всего трех аккумуляций с начала серии супер-розыгрышей 22 ноября. В ходе прошлого тиража во вторник выпали номера 14, 20, 29, 47, 49, и номера "лаки стар" 4 и 12. В предыдущем тираже выпали номера 25, 33, 38, 42, 50, и номера "лаки стар" 8 и 12. Кстати, по результатам прошлого тиража было 2,4 миллионов победителей, но ни один из этих победителей не угадал всю выигрышную комбинацию целиком.

Супер-розыгрыш Евромиллионов – одна из самых захватывающих лотерей Европы, которая проходит всего несколько раз в году и гарантирует массивные девятизначные джекпоты. Следующий такой тираж состоится уже в пятницу 4 декабря, с гарантированным джекпотом €200,000,000.

Участие в супер-розыгрыше ЕвроМиллионов доступно и резидентам Украины, которые хотят попытаться выиграть джекпот или один из захватывающих второстепенных призов лотереи.

Украинцы могут выиграть рекордный европейский джекпот в €200 миллионов! 02

Никто не может гарантировать вам, что вы выиграете джекпот в 200 миллионов евро в эту пятницу. Но одно мы можем сказать с полной уверенностью: выиграть джекпот можно, только купив билет.

Если вы хотите узнать больше об участии в Супер-розыгрыше на этой неделе, перейдите на страницу TheLotter.com прямо сейчас!

 Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

джекпот (76) лотерея (215)


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вже бігу
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03.12.2020 10:51 Ответить
Выиграю и куплю жене сапоги.
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03.12.2020 11:06 Ответить
Если хочешь выиграть 100% - стань учредителем лотереи.
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03.12.2020 11:07 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0ER70Ujug6U
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03.12.2020 11:51 Ответить
если даже ляшко не участник этого развода, то остальные украинцы там просто не имеют шанса.
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03.12.2020 12:20 Ответить
 
 