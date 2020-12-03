Українці можуть виграти рекордний європейський джекпот у € 200 мільйонів! (реклама)

Вже цієї п'ятниці, комусь удачливому може пощастити виграти рекордний приз у 200 мільйонів євро!

Напередодні минулого тиражу Євромільйонів було придбано в цілому понад 40 мільйонів білетів, але ні в одному з них не були вгадані всі виграшні номери. В результаті джекпот найбільшої лотереї Європи злетів до рекордної суми в €200 мільйонів! Це абсолютно безпрецедентний приз для лотереї EuroMillions, який буде розіграний у п'ятницю, 4 грудня.

Лотерея Євромільйони знову акумулювала, і наступний гарантований джекпот у розмірі € 200 мільйонів буде розіграний у цю п'ятницю.

Нинішній джекпот - результат усього трьох акумуляцій із початку серії супер-розіграшів 22 листопада. У ході минулого тиражу у вівторок випали номери 14, 20, 29, 47, 49 і номери "лакі стар" 4 і 12. У попередньому тиражі випали номери 25, 33, 38, 42, 50 і номери "лакі стар" 8 і 12. До речі, за результатами минулого тиражу було 2,4 мільйона переможців, але жоден з цих переможців не вгадав всю виграшну комбінацію цілком.

Супер-розіграш Євромільйонів - одна з найбільш захоплюючих лотерей Європи, яка проходить всього кілька разів на рік і гарантує масивні дев'ятизначні джекпоти. Наступний такий тираж відбудеться вже в п'ятницю 4 грудня, з гарантованим джекпотом €200,000,000.

Участь у супер-розіграші Євромільйонів доступна і резидентам України, які хочуть спробувати виграти джекпот або один із захоплюючих другорядних призів лотереї.

Ніхто не може гарантувати вам, що ви виграєте джекпот в 200 мільйонів євро в цю п'ятницю. Але одне ми можемо сказати з повною упевненістю: виграти джекпот можна тільки, купивши білет.

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