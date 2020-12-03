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Рассмотрение законопроектов об СБУ и Бюро экономбезопасности отложили, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк

Рассмотрение законопроектов об СБУ и Бюро экономбезопасности отложили, -

Рассмотрение законопроекта о Бюро экономической безопасности отложено, сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа").

"Законопроекты о Службе безопасности Украины и о Бюро экономической безопасности отложили сегодня на фракции. Не нашли общего видения", - рассказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Согласно предварительной информации на сайте парламента по итогам совещательного совета 30 ноября, Верховная Рада должна была рассмотреть законопроект о БЭБ №3087-д 2 декабря, законопроект об СБУ №3196-д - 3 декабря.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада отклонила законопроект о создании Бюро финрасследований и ликвидации налоговой милиции

Автор: 

ВР (29228) СБУ (19855) Василевская-Смаглюк Ольга (63) Бюро финансовых расследований (13)


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03.12.2020 11:26 Ответить
А тем временем служивые из отдела "К" должны, за это время на посошок, прилично прибарахлиться.
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03.12.2020 13:02 Ответить
 
 