Рассмотрение законопроектов об СБУ и Бюро экономбезопасности отложили, - "слуга народа" Василевская-Смаглюк
Рассмотрение законопроекта о Бюро экономической безопасности отложено, сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк (фракция "Слуга народа").
"Законопроекты о Службе безопасности Украины и о Бюро экономической безопасности отложили сегодня на фракции. Не нашли общего видения", - рассказала она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина
Согласно предварительной информации на сайте парламента по итогам совещательного совета 30 ноября, Верховная Рада должна была рассмотреть законопроект о БЭБ №3087-д 2 декабря, законопроект об СБУ №3196-д - 3 декабря.
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Гыг с Вами
показать весь комментарий03.12.2020 11:26 Ответить Мне нравится 0
Макар Задунайский
показать весь комментарий03.12.2020 13:02 Ответить Мне нравится 0
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