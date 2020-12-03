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Розгляд законопроєктів про СБУ і Бюро економбезпеки відклали, - "слуга народу" Василевська-Смаглюк

Розгляд законопроєктів про СБУ і Бюро економбезпеки відклали, -

Розгляд законопроєкту про Бюро економічної безпеки відкладено, повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк (фракція "Слуга народу").

"Законопроєкти про Службу безпеки України і про Бюро економічної безпеки відклали сьогодні на фракції. Не знайшли спільного бачення", - розповіла вона, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

Згідно з попередньою інформацією на сайті парламенту за підсумками дорадчої ради 30 листопада, Верховна Рада мала розглянути законопроєкт про БЕБ №3087-д 2 грудня, законопроєкт про СБУ №3196-д - 3 грудня.

Також читайте: Рада відхилила законопроєкт про створення Бюро фінрозслідувань і ліквідації податкової міліції

Автор: 

ВР (14942) СБУ (12774) Василевська-Смаглюк Ольга (67) Бюро фінансових розслідувань (24)


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03.12.2020 11:26 Відповісти
А тем временем служивые из отдела "К" должны, за это время на посошок, прилично прибарахлиться.
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03.12.2020 13:02 Відповісти
 
 