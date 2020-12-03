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Зеленский подписал указ об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине, - ОП

Зеленский подписал указ об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 533/2020 "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине", которым предусмотрена разработка Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. Указ подписан по случаю Международного дня людей с инвалидностью, который отмечается третьего декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ направлен на обеспечение равного и беспрепятственного доступа всех социальных групп населения к образованию, занятости, услугам, инфраструктуре, участию в жизни общества и будет способствовать созданию надлежащих условий для реализации социально-экономических, политических, личных прав и свобод украинских граждан.

Кабинет Министров Украины с привлечением Национального института стратегических исследований, представителей госорганов и местного самоуправления, общественных активистов, ученых, экспертов должен разработать и утвердить Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине. Стратегия, опираясь на лучший мировой опыт в этой сфере, должна предложить комплексный подход к развитию принципов социальной, экономической, политической, цифровой и физической безбарьерности для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, родителей малолетних детей и детей с инвалидностью. Согласно указу, стратегия должна быть разработана и утверждена в апреле 2021 года.

"Безбарьерность - это новое видение социальных норм в Украине, направленное на привлечение и самореализацию неактивных общественных групп, развитие социального капитала и преодоления барьеров в физическом пространстве, культуре, общественной жизни, отношениях "человек - государство", - подытожили в ОП.

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Зеленский Владимир (20234) люди с инвалидностью (354) указ (528) инвалидность (170)


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Видела в термах в Австрии такую штуку - подвезли женщину на коляске , специальный подъёмник ее опустил ее в воду и она поплыла. Не в курсе есть ли такое оборудование где то в Украине
Ещё в музее Византии прошлым летом в Салониках. Помпезная лестница между этажами , а на стенах вдоль лестницы висят пандусовые подьемники и ,когда подъезжает коляска , они опускаются на лестницу .
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03.12.2020 11:29 Ответить
ага, на каждом углу такое...
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03.12.2020 11:30 Ответить
Солнце ещё не взошло, а в стране дураков уже кипела работа (с)
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03.12.2020 11:33 Ответить
Кожний Президент підписує подібні накази: і про безбар'єрний доступ, і про інтернет в школах і т.д., і т.п. І наступний буде підписувати.
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03.12.2020 11:54 Ответить
Может разблокируют пр. Маяковского на Троещине. Построили павильен от самой кромки проезжей части и в глубь массива.
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03.12.2020 12:01 Ответить
 
 