Зеленский подписал указ об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 533/2020 "Об обеспечении создания безбарьерного пространства в Украине", которым предусмотрена разработка Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства в Украине. Указ подписан по случаю Международного дня людей с инвалидностью, который отмечается третьего декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ направлен на обеспечение равного и беспрепятственного доступа всех социальных групп населения к образованию, занятости, услугам, инфраструктуре, участию в жизни общества и будет способствовать созданию надлежащих условий для реализации социально-экономических, политических, личных прав и свобод украинских граждан.

Кабинет Министров Украины с привлечением Национального института стратегических исследований, представителей госорганов и местного самоуправления, общественных активистов, ученых, экспертов должен разработать и утвердить Национальную стратегию по созданию безбарьерного пространства в Украине. Стратегия, опираясь на лучший мировой опыт в этой сфере, должна предложить комплексный подход к развитию принципов социальной, экономической, политической, цифровой и физической безбарьерности для всех общественных групп, в том числе людей с инвалидностью, пожилых людей, молодежи, женщин, родителей малолетних детей и детей с инвалидностью. Согласно указу, стратегия должна быть разработана и утверждена в апреле 2021 года.

"Безбарьерность - это новое видение социальных норм в Украине, направленное на привлечение и самореализацию неактивных общественных групп, развитие социального капитала и преодоления барьеров в физическом пространстве, культуре, общественной жизни, отношениях "человек - государство", - подытожили в ОП.

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