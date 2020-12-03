РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12422 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
4 954 49

Зеленский назначил Гусева гендиректором "Укроборонпрома"

Зеленский назначил Гусева гендиректором

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом говорится в указе президента №532 / 2020, передает Цензор.НЕТ.

"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в указе от 3 декабря.

Кроме того, указом №529 / 2020 Зеленский уволил Гусева с должности главы Херсонской областной государственной администрации. Врио главы Херсонской ОГА назначен Сергей Козыр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В реформе оборонной промышленностью Украины - застой, - Евросоюз

Указом №531 / 2020 с поста и.о. гендиректора "Укроборонпрома" уволен Игорь Фоменко.

Гусев был назначен главой Херсонской ОГА в июле 2019 года. Перед этим он занимал 41 место в списке партии "Слуга народа", но заявил, что решил не участвовать в парламентских выборах. До этого в 2017-2019 годах работал советником и директором по связям с органами власти в "Приватбанке", в 2015-2016 годах – был заместителем министра обороны. В 2011-2014 годах возглавлял департамент в Госинвестпроекте под руководством Владислава Каськива. 

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) назначение (2165) Укроборонпром (1238) Гусев Юрий (67)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+8
Знаю его давно, это типичный мелкий чиновник, главная его черта - никакой, то есть он покладистый и будет делать ровно то, что ему прикажут сверху.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:32
+5
Та ні, це вигляд "дєрєвєнского дурачка". А харя - хитрожопого злодія. Судячи зі здорового румянцю і габаритів.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:23
+4
Колись, при совку завскладами, каптьорщиками в основному були українці, бо вони найкраще зберігали, доглядали і поповнювали військове майно. Тому найчастіше прапорщик мав українське прізвище. Зєлєнскій в армії не служив. І як очевидно, з його родичів, чи друзів теж ніхто не служив. Тому і ставить на такі посади кацапів.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Неужели умный человек нашелся?
показать весь комментарий
03.12.2020 09:19 Ответить
Идиот ещё тот, редкостный.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:37 Ответить
В ночь на 1 ноября 2017 года власти Панамы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F экстрадировали политика на Украинуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-47 [47] . При этом сам Каськив заявил, что лично обратился в Верховный суд Панамы с просьбой дать согласие на добровольный вылет на родину Прибыв в Киев, Каськив вышел на свободу, после внесения залога в размере 160 тысяч гривенhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-49 [ В декабре 2017 года суд разрешил подозреваемому выезжать за рубеж.
В мае 2019 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальное антикоррупционное бюро Украины пояснило, что привлечение Каськива к ответственности за хищение средств «возможно только с согласия Республики Панама, которая пока не спешит её предоставлять»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-51 [
показать весь комментарий
03.12.2020 12:05 Ответить
Ага. Розум з вух прьоть.
"Укроборонпром" припинить своє існування в 2021 - заява нового глави Концерну"
показать весь комментарий
03.12.2020 13:34 Ответить
Неужели умный человек нашелся?

Имел в виду: Неужели очередной умный человек нашелся? Извиняюсь, поспешил
показать весь комментарий
03.12.2020 19:01 Ответить
морда деревенского дурачка...
показать весь комментарий
03.12.2020 09:20 Ответить
Та ні, це вигляд "дєрєвєнского дурачка". А харя - хитрожопого злодія. Судячи зі здорового румянцю і габаритів.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:23 Ответить
Теж корчить рожу як і ЗЕ. Значить свій чілавєк.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:23 Ответить
Колись, при совку завскладами, каптьорщиками в основному були українці, бо вони найкраще зберігали, доглядали і поповнювали військове майно. Тому найчастіше прапорщик мав українське прізвище. Зєлєнскій в армії не служив. І як очевидно, з його родичів, чи друзів теж ніхто не служив. Тому і ставить на такі посади кацапів.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:21 Ответить
Каськив ,колядник Зварич и т д какие фамилии ,линейки Гебельса через интернет ужезаказал,а ющенкО агитатор януковича збериг Украину
показать весь комментарий
03.12.2020 12:10 Ответить
Судячи з того хто його призначив, теж якийсь риго-зелений поц.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:21 Ответить
Свинарчук 2 ?
показать весь комментарий
03.12.2020 09:24 Ответить
І що там зі "свинарчуками" 1? Чи вибори пройшли, рейтинг Пороху обвалили, можна й виправдовувати, за відсутністю складу злочину?
показать весь комментарий
03.12.2020 10:47 Ответить
оцінку пороху дали виборці, то все по його заслугах (мабудь добре ж жилося людям при ньому), тому і рейтинг такий, і нема чого спирати все підряд на зеленського. А от те, що вибрали не того - тут інше питання
показать весь комментарий
03.12.2020 12:17 Ответить
То що зі "свинарчуками"? Бігус за передвиборцу брехню вибачився? Чи як?
А про рейтинги "калаборотька" потім.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:35 Ответить
Як таке як ти може дати комусь оцінку? У тебе ж одна звивина в мозку, та й та слід від підвіконня, об яке тебе в дитинстві били.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:43 Ответить
Згинь горохобот нечистий. Чому горохобот? Та тому що у вас, у ******** горохоботських це звичайна тактика - обсирати на свого опонента не маючи більше ніяких аргументів. Сгинь нечистиій, тьху. на тебе..
показать весь комментарий
03.12.2020 15:36 Ответить
Дуже змістовний допис, на рівні Стецька, з "Наталки Полтавки". Не всі вдома? Не біда! На вечір посходяться!
Коли отакий непотріб, починає бекати з приводу аргументів, достаменно не розуміючи навіть значення цього слова, постає законне питання: - Можливо Третякова була права з приводу не якісних дітей? Неякісні дорослі звідкись же взялися.
показать весь комментарий
03.12.2020 17:07 Ответить
Во, красавец пишущий комментарии за денежки, гавно так и летит изо рта. Ну набери ещё гавна в рот и плюнь в меня )))))))))))
показать весь комментарий
03.12.2020 17:13 Ответить
Кацапсинка ти нарешті перейшла на радной ізиг? Жерти лайно це ваша ісконная скрєпа, ти на нас, українців її не проекцюй. До речі, а де гроші за "гноблєніє скрєпних ідійотів" дають? Я, особисто, не відмовлюся. Так де?
показать весь комментарий
03.12.2020 17:18 Ответить
Ты сейчас к себе в зеркало обращаешься? Можешь кстати ещё гавна набрать в рот и плюнуть, хочешь в меня, а хочешь в зеркало мокша ))))))))))
показать весь комментарий
03.12.2020 17:57 Ответить
Кацапсинко, ти навіть "на радном уском ізигє" спілкуватися не здібний? І знову лайна хочеш? Господи, хворе на всю глову.
показать весь комментарий
03.12.2020 21:09 Ответить
Знаю его давно, это типичный мелкий чиновник, главная его черта - никакой, то есть он покладистый и будет делать ровно то, что ему прикажут сверху.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:32 Ответить
Мог бы сыграть Альхена (голубого воришку) в 12 стульях
показать весь комментарий
03.12.2020 09:32 Ответить
Злодій, на якому нема де клейма ставити.
Свинарчук то мала дитина у порівнянні.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:32 Ответить
Не защищаю, просто интересуюсь за злодеяния. Что, где, когда, с кем, сколько и чего.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:34 Ответить
Діяльність у МОУ - яскравий приклад.
"Ушли" по-тихому, щоб не відкривати кримінальну справу.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:15 Ответить
По конкретнее плиз. За, что ушли по тихому?
показать весь комментарий
03.12.2020 10:22 Ответить
Игорь, так за что ушли? Поделитесь информацией.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:57 Ответить
Махінації з закупками:
1. Квартир
2. Палива
3. Взуття для ЗСУ
4. Бронежилети

Це перше що згадав.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:33 Ответить
Это набор слов которые вы вспомнили. Факты давайте, ФАКТЫ. Документы, материалы расследования, показания свидетелей и т.д.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:35 Ответить
Ви хочете мною маніпулювати?
Я на такий дєшманський "розвід" не ведусь.
І Ви, до речі не прокурор, щоби мене допитувати.

Хочете інформації,- Google Вам на допомогу, журналістські розслідування, тощо.

Удачі!
показать весь комментарий
03.12.2020 11:44 Ответить
Нет, ни в коем случае. Я хочу разобраться. За, что его ушли, как вы сказали, по тихому. А вы представили мне стандартный набор слов и не более. Я погуглил, ни чего нет на него. Плюсы есть, минусов нет.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:10 Ответить
ШАНОВНА ГРОМАДА!
- Игоря Сироту ушли по тихому с работы.
- За, что?
- Махінації з закупками:
1. Квартир
2. Палива
3. Взуття для ЗСУ
4. Бронежилети
Це перше що згадав.

- А факты?
- Ви хочете мною маніпулювати? Я на такий дєшманський "розвід" не ведусь. І Ви, до речі не прокурор, щоби мене допитувати.Хочете інформації,- Google Вам на допомогу, журналістські розслідування, тощо. Удачі!
показать весь комментарий
03.12.2020 12:13 Ответить
А вы прокурор, или обвинитель, что обвиняете без доказательств?
показать весь комментарий
03.12.2020 12:14 Ответить
Поживём - увидим. Судя по официальной информации о нём, вроде и ни чего чел. Время покажет, вступит ли он в ЗЕлёное го..но или нет.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:33 Ответить
Здорово! Хорошая биография, особенно эпизод работы с Каськивым при Януковиче - ездили по миру и вешали лапшу на уши арабам про ох@ительные возможности Украины. Научился тырить денежку. Квалифицированный кадр. Нос по ветру держит. Отсиделся при Поросёнке в Привате, вступил в ряды Зе- мартышек, и ву-а-ля, снова жопа на плаву! Теперь Укроборонпром держись, у тебя во главе «проффесионал»!
показать весь комментарий
03.12.2020 09:36 Ответить
зебыдло на ответственные государственные должности назначает дилетантов и куесосов.
показать весь комментарий
03.12.2020 09:59 Ответить
очередной бизнесмэн-многостаночник...хотя все больше создается устойчивое впечатление, что президент Украины не в ступоре - у него отказали все рабочие системы и уже на грани полной остановки голова... которой он не думает, а просто в нее ест...
показать весь комментарий
03.12.2020 10:21 Ответить
https://twitter.com/ua24val
https://twitter.com/ua24val

Валентина Быкова - БезЦензор

@ua24val


Это уже не шутки: общество накалено до предела и когда и как рванет, пока никто не знает -
Бесконечно долго народ гнобить чревато

Зеленський призначив Гусєва гендиректором "Укроборонпрому" - Цензор.НЕТ 5214
показать весь комментарий
03.12.2020 10:27 Ответить
Професійного постсовкового дуполиза. Як "неочікувано". Кранти "укроборонпрому".
показать весь комментарий
03.12.2020 10:42 Ответить
ГусЄВ...Українці взагалі серед зєлєні є, блд?
показать весь комментарий
03.12.2020 11:01 Ответить
Схоже, мозги заквинило повністю.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:57 Ответить
Плохое назначение. Слабая кандидатура на пост Гендиректора ДК "Укроборонпром". Опыта работы нет. Работа Зам. Министра обороны один год явно недостаточно и эта другое направление. С другой стороны Юра Гусев должен четко понимать, что УОП будет ликвидирован, это вопрос уже решенный, год-полтора и все.
показать весь комментарий
03.12.2020 14:58 Ответить
Президент Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором державного концерну "Укроборонпром".Джерело: указ президента від 3 грудня (№532/2020)

З 2011 по 2014 рік був директором департаменту національних проектів Держінвестпроекту.
В ті часи відомство очолював Владислав Каськів, який прославився мільярдними контрактами з підставними фірмами.
Гусєв був учасником програми "президентського кадрового резерву" під назвою "Нова еліта нації" при адміністрації Віктора Януковича. https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/3/7275698/
показать весь комментарий
03.12.2020 15:17 Ответить
У наступному 2021 році державний концерн "Укроборонпром" трансформують у холдингові компанії, які працюватимуть за принципами корпоративного управління.

Джерело: прес-конференція новопризначеного керівника концерну Юрія Гусєва
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1089664.0
показать весь комментарий
03.12.2020 15:18 Ответить
"В 2011-2014 годах возглавлял департамент в Госинвестпроекте под руководством Владислава Каськива."

- теперь Оборонпром, во время войны, перепишут на Испанского Инструктора.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:19 Ответить
 
 