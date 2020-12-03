Зеленский назначил Гусева гендиректором "Укроборонпрома"
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Юрия Гусева генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".
Об этом говорится в указе президента №532 / 2020, передает Цензор.НЕТ.
"Назначить Гусева Юрия Вениаминовича генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром", - говорится в указе от 3 декабря.
Кроме того, указом №529 / 2020 Зеленский уволил Гусева с должности главы Херсонской областной государственной администрации. Врио главы Херсонской ОГА назначен Сергей Козыр.
Указом №531 / 2020 с поста и.о. гендиректора "Укроборонпрома" уволен Игорь Фоменко.
Гусев был назначен главой Херсонской ОГА в июле 2019 года. Перед этим он занимал 41 место в списке партии "Слуга народа", но заявил, что решил не участвовать в парламентских выборах. До этого в 2017-2019 годах работал советником и директором по связям с органами власти в "Приватбанке", в 2015-2016 годах – был заместителем министра обороны. В 2011-2014 годах возглавлял департамент в Госинвестпроекте под руководством Владислава Каськива.
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В мае 2019 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальное антикоррупционное бюро Украины пояснило, что привлечение Каськива к ответственности за хищение средств «возможно только с согласия Республики Панама, которая пока не спешит её предоставлять»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-51 [
"Укроборонпром" припинить своє існування в 2021 - заява нового глави Концерну"
Имел в виду: Неужели очередной умный человек нашелся? Извиняюсь, поспешил
А про рейтинги "калаборотька" потім.
горохоботнечистий. Чому горохобот? Та тому що у вас, у ******** горохоботськихце звичайна тактика - обсирати на свого опонента не маючи більше ніяких аргументів. Сгинь нечистиій, тьху. на тебе..
Коли отакий непотріб, починає бекати з приводу аргументів, достаменно не розуміючи навіть значення цього слова, постає законне питання: - Можливо Третякова була права з приводу не якісних дітей? Неякісні дорослі звідкись же взялися.
Свинарчук то мала дитина у порівнянні.
"Ушли" по-тихому, щоб не відкривати кримінальну справу.
1. Квартир
2. Палива
3. Взуття для ЗСУ
4. Бронежилети
Це перше що згадав.
Я на такий дєшманський "розвід" не ведусь.
І Ви, до речі не прокурор, щоби мене допитувати.
Хочете інформації,- Google Вам на допомогу, журналістські розслідування, тощо.
Удачі!
- Игоря Сироту ушли по тихому с работы.
- За, что?
- Махінації з закупками:
1. Квартир
2. Палива
3. Взуття для ЗСУ
4. Бронежилети
Це перше що згадав.
- А факты?
- Ви хочете мною маніпулювати? Я на такий дєшманський "розвід" не ведусь. І Ви, до речі не прокурор, щоби мене допитувати.Хочете інформації,- Google Вам на допомогу, журналістські розслідування, тощо. Удачі!
https://twitter.com/ua24val
Валентина Быкова - БезЦензор
@ua24val
Это уже не шутки: общество накалено до предела и когда и как рванет, пока никто не знает -
Бесконечно долго народ гнобить чревато
З 2011 по 2014 рік був директором департаменту національних проектів Держінвестпроекту.
В ті часи відомство очолював Владислав Каськів, який прославився мільярдними контрактами з підставними фірмами.
Гусєв був учасником програми "президентського кадрового резерву" під назвою "Нова еліта нації" при адміністрації Віктора Януковича. https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/3/7275698/
Джерело: прес-конференція новопризначеного керівника концерну Юрія Гусєва
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1089664.0
- теперь Оборонпром, во время войны, перепишут на Испанского Инструктора.