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В реформе оборонной промышленностью Украины - застой, - Евросоюз

В реформе оборонной промышленностью Украины - застой, - Евросоюз

Реформа корпоративного управления в оборонной промышленности Украины за последний год не продвинулась.

Об этом говорится в ежегодном отчете Евросоюза о реализации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, обнародованном во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Новый глава госконцерна "Укроборонпром" (Айварас Абромавичус. - Ред.) предпринял ряд важных шагов в этом направлении по реорганизации отрасли в соответствии с принципами ОЭСР. Однако в октябре он был уволен со своей должности", – говорится в документе.

Евросоюз отмечает, что недавние события в области реформы госпредприятий подорвали ее шансы на успех: несколько членов набсоветов и директоров были уволены или были вынуждены уйти в отставку, за этим последовали запреты на участие иностранцев как независимых директоров из-за обязательств по электронному декларированию, а также ограничение зарплат на время карантина по COVID-19, снятое лишь в октябре.

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"Пандемия неизбежно замедлила ход реформ из-за отвлечения ресурсов и политического внимания, в то время как резкие перестановки в правительстве и изменения в персонале и руководстве государственных органов добавили дополнительную неопределенность в этот период", – констатирует ЕС.

Автор: 

реформы (3951) Укроборонпром (1238) Евросоюз (17060)


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Топ комментарии
+15
Оборонка , як і армія, деградує.
Це не зелені пріоритети.
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01.12.2020 20:48
+15
Та ну, який застій? Знищення.
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01.12.2020 20:51
+13
Ща Аристович расскажет какой у нас "зеленый прорыв" из всех мест.
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01.12.2020 20:54
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Оборонка , як і армія, деградує.
Це не зелені пріоритети.
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01.12.2020 20:48 Ответить
А это куда. Может дальше заголовка начнёшь уже читать.

Интерфакс-Украина".

"Новый глава госконцерна "Укроборонпром" (Айварас Абромавичус. - Ред.) предпринял ряд важных шагов в этом направлении по реорганизации отрасли в соответствии с принципами ОЭСР. Однако в октябре он был уволен со своей должности", - говорится в документе.Источник: https://censor.net/ru/n3234397
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01.12.2020 21:35 Ответить
Так обиделись из-за декларирования, или как?

и директоров были уволены или были вынуждены уйти в отставку, за этим последовали запреты на участие иностранцев как независимых директоров из-за обязательств по электронному декларированию, а также ограничение зарплат на время карантина по COVID-19, Источник: https://censor.net/ru/n3234397
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01.12.2020 21:39 Ответить
Та ну, який застій? Знищення.
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01.12.2020 20:51 Ответить
А де не застій?
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01.12.2020 20:51 Ответить
ГПУ, ДБР,.ОП, Знаешь сколько бабла им надо. Одна Toyota Land Cruiser 200 для ДБР за 1,8 млн грн. чем не прорыв
В реформе оборонной промышленностью Украины - застой, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 5485
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01.12.2020 21:04 Ответить
В реформе оборонной промышленностью Украины - застой, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 4706
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01.12.2020 21:15 Ответить
Ща Аристович расскажет какой у нас "зеленый прорыв" из всех мест.
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01.12.2020 20:54 Ответить
Там не просто видим, мы носом чуем их ЗЕлёные прорывы. Смердит так, хоть святых с печерских пагорбов уноси. А всё почему? А потому, что один грёбанный и воровитый завхоз, ну тот у когорого брат "погиб" и в виде приведения торговал госдолжностями, вместо выполнения своих прямых обязанностей по замене лампочек, ремонту унитазов, вывозу использованного пипифакса и пустой стеклотары с бумагой от шаурмы, встречается с послами разных стран (лично я бы побрезговал на месте послов), что то там вещает журналистам и журнашлюхам, и ведёт себя типа его в 2019 году долбо..бы выбрали в президенты.
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01.12.2020 21:25 Ответить
Як сказав мені знайомий зебік: "То хня, зара хоч дороги роблять..."
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01.12.2020 20:56 Ответить
Следующий этап - перестройка. Затем - развал. Зеленые барыги разлетаются по всему миру(благо, напаковались тут так, до девятого колена хватит), бараны, не помнящие историю, встанут в очередь за хлебом в миллион карбованцев. Мечта идиотов как никогда близка.
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01.12.2020 20:56 Ответить
Осел как царь Мидас , с той только разницей , что все к чему оно прикасается в ГОВНО превращается.
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01.12.2020 20:58 Ответить
В Украине сейчас во всем застой. Кроме обогащения Зе-президента, зе-депутатов и зе-кабмина. Ну и разумеется ближайших олигархов
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01.12.2020 20:59 Ответить
Скорей всего - саботаж=>«Евросоюз отмечает......» и далее по тексту.......
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01.12.2020 21:00 Ответить
Во всем зеленое болото просто превращает страну в болотную трясину с которой уже не будет выхода
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01.12.2020 21:01 Ответить
Застой не только в "Укроборонпроме", а в " интеллектуальных" головах власти !
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01.12.2020 21:05 Ответить
зенарик от армии далек какие реформы .как впрочем увесь 95 квартал ублюдкуватых тварей
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01.12.2020 21:09 Ответить
Застой? Уничтожение оборонного потенциала. "Артем" (производитель наших ракет и ПТУР) перешел на однодневную (!!!) рабочую неделю. Оружие для сдерживания и уничтожения врага зеленым мразям не нужно.
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01.12.2020 21:14 Ответить
так что, оказывается Порошенко был совсем не мародёр ?

а наживается на армии нынешний президент ?
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01.12.2020 21:15 Ответить
Зеленська влада, вже півтора роки, продовжує одягати, годувати, озброювати армію лише тим, що Порох "намародерив" ДЛЯ військових до 2019 року.
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01.12.2020 22:08 Ответить
Шоумены подорвали любые шансы на успех на всех направлениях, да и «шоу» с их участием уже никакие.
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01.12.2020 21:27 Ответить
Неужели Визин в глазки закапали?
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01.12.2020 21:43 Ответить
А-яяяЙ! Не может быть!!! Там же "суперкоманда новых лиц" - мАладые рефАрматАры и даже один афганский беженец....
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01.12.2020 21:54 Ответить
конечно застой, мы мирные люди..., и кто-то регулярно докладывает - все нормально, шеф, лохи ни о чем не догадываются...
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01.12.2020 22:03 Ответить
Адже там працювали два "потужних рехворматори" Абрамявічус і Наєм. Не інакше, як порохоботи винні
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01.12.2020 22:28 Ответить
Та с таким министром хорошо что не откат, хотя на самом деле таки откат
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01.12.2020 22:31 Ответить
Там не застой,а идиотизм и саботаж.
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01.12.2020 22:41 Ответить
..а "между строк" прочитать так вообще- Развал
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02.12.2020 09:27 Ответить
а где тут зелелюбивые граждане, из 73% стада борцунов с липецкими оффшорами? Почему не обьясняете в чем не правы эксперты из Евросоюза? И куда смотрит гундосый клоун, временно исполняющий роль Президента? Почему не обьясняет уважаемым партнерам, что это все Порошенко виноват
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01.12.2020 23:32 Ответить
Самі разом з агентами ЄС и ФСБ допомогли в знищені, а тепер констатують свій вклад в знищення України.
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02.12.2020 06:22 Ответить
Мягко сказано. Не застой, а отстой, причем не в одном оборонпроме.
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02.12.2020 06:28 Ответить
 
 