В реформе оборонной промышленностью Украины - застой, - Евросоюз

Реформа корпоративного управления в оборонной промышленности Украины за последний год не продвинулась.

Об этом говорится в ежегодном отчете Евросоюза о реализации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС, обнародованном во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Новый глава госконцерна "Укроборонпром" (Айварас Абромавичус. - Ред.) предпринял ряд важных шагов в этом направлении по реорганизации отрасли в соответствии с принципами ОЭСР. Однако в октябре он был уволен со своей должности", – говорится в документе.

Евросоюз отмечает, что недавние события в области реформы госпредприятий подорвали ее шансы на успех: несколько членов набсоветов и директоров были уволены или были вынуждены уйти в отставку, за этим последовали запреты на участие иностранцев как независимых директоров из-за обязательств по электронному декларированию, а также ограничение зарплат на время карантина по COVID-19, снятое лишь в октябре.

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"Пандемия неизбежно замедлила ход реформ из-за отвлечения ресурсов и политического внимания, в то время как резкие перестановки в правительстве и изменения в персонале и руководстве государственных органов добавили дополнительную неопределенность в этот период", – констатирует ЕС.