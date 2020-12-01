У реформі оборонної промисловості України - застій, - Євросоюз

Реформа корпоративного управління в оборонній промисловості України за останній рік не просунулася

Це зазначається в щорічному звіті Євросоюзу стосовно реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, оприлюдненій у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Новий глава держконцерну "Укроборонпром" (Айварас Абромавічус - ред) зробив низку важливих кроків у цьому напрямі з реорганізації галузі відповідно до принципів ОЕСР. Однак у жовтні він був звільнений зі своєї посади", - сказано в документі.

Євросоюз наголошує, що недавні події в сфері реформи державних підприємств підірвали її шанси на успіх: кілька членів наглядових рад та директорів були звільнені або були змушені піти у відставку, за цим послідували заборони на участь іноземців як незалежних директорів через зобов'язання з електронного декларування, а також обмеження зарплат на час карантину з COVID-19, зняте лише в жовтні.

"Пандемія неминуче уповільнила хід реформ через відволікання ресурсів і політичної уваги, тоді як різкі перестановки в уряді і зміни в персоналі та керівництві державних органів додали додаткової невизначеності в цей період", - констатує ЄС.