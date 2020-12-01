У реформі оборонної промисловості України - застій, - Євросоюз
Реформа корпоративного управління в оборонній промисловості України за останній рік не просунулася
Це зазначається в щорічному звіті Євросоюзу стосовно реалізації Угоди про асоціацію Україна-ЄС, оприлюдненій у вівторок, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Новий глава держконцерну "Укроборонпром" (Айварас Абромавічус - ред) зробив низку важливих кроків у цьому напрямі з реорганізації галузі відповідно до принципів ОЕСР. Однак у жовтні він був звільнений зі своєї посади", - сказано в документі.
Євросоюз наголошує, що недавні події в сфері реформи державних підприємств підірвали її шанси на успіх: кілька членів наглядових рад та директорів були звільнені або були змушені піти у відставку, за цим послідували заборони на участь іноземців як незалежних директорів через зобов'язання з електронного декларування, а також обмеження зарплат на час карантину з COVID-19, зняте лише в жовтні.
"Пандемія неминуче уповільнила хід реформ через відволікання ресурсів і політичної уваги, тоді як різкі перестановки в уряді і зміни в персоналі та керівництві державних органів додали додаткової невизначеності в цей період", - констатує ЄС.
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Це не зелені пріоритети.
Интерфакс-Украина".
"Новый глава госконцерна "Укроборонпром" (Айварас Абромавичус. - Ред.) предпринял ряд важных шагов в этом направлении по реорганизации отрасли в соответствии с принципами ОЭСР. Однако в октябре он был уволен со своей должности", - говорится в документе.Источник: https://censor.net/ru/n3234397
и директоров были уволены или были вынуждены уйти в отставку, за этим последовали запреты на участие иностранцев как независимых директоров из-за обязательств по электронному декларированию, а также ограничение зарплат на время карантина по COVID-19, Источник: https://censor.net/ru/n3234397
а наживается на армии нынешний президент ?