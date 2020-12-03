Зеленський призначив Гусєва гендиректором "Укроборонпрому"

Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром".

Про це йдеться в указі президента №532/2020, передає Цензор.НЕТ.

"Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром"", - йдеться в указі від 3 грудня.

Крім того, указом №529/2020 Зеленський звільнив Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Т.в.о. голови Херсонської ОДА призначено Сергія Козиря.

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Указом №531/2020 з посади в.о. гендиректора "Укроборонпрому" звільнено Ігоря Фоменка.

Гусєва було призначено головою Херсонської ОДА в липні 2019 року. Перед цим він посідав 41 місце в списку партії "Слуга народу", але заявив, що вирішив не брати участі в парламентських виборах. До цього в 2017-2019 роках працював радником і директором зі зв'язків з органами влади в "Приватбанку", в 2015-2016 роках був заступником міністра оборони. У 2011-2014 роках очолював департамент у Держінвестпроекті під керівництвом Владислава Каськіва.