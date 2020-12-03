Зеленський призначив Гусєва гендиректором "Укроборонпрому"
Президент України Володимир Зеленський призначив Юрія Гусєва генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром".
Про це йдеться в указі президента №532/2020, передає Цензор.НЕТ.
"Призначити Гусєва Юрія Веніаміновича генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром"", - йдеться в указі від 3 грудня.
Крім того, указом №529/2020 Зеленський звільнив Гусєва з посади голови Херсонської обласної державної адміністрації. Т.в.о. голови Херсонської ОДА призначено Сергія Козиря.
Указом №531/2020 з посади в.о. гендиректора "Укроборонпрому" звільнено Ігоря Фоменка.
Гусєва було призначено головою Херсонської ОДА в липні 2019 року. Перед цим він посідав 41 місце в списку партії "Слуга народу", але заявив, що вирішив не брати участі в парламентських виборах. До цього в 2017-2019 роках працював радником і директором зі зв'язків з органами влади в "Приватбанку", в 2015-2016 роках був заступником міністра оборони. У 2011-2014 роках очолював департамент у Держінвестпроекті під керівництвом Владислава Каськіва.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В мае 2019 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальное антикоррупционное бюро Украины пояснило, что привлечение Каськива к ответственности за хищение средств «возможно только с согласия Республики Панама, которая пока не спешит её предоставлять»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B2,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-51 [
"Укроборонпром" припинить своє існування в 2021 - заява нового глави Концерну"
Имел в виду: Неужели очередной умный человек нашелся? Извиняюсь, поспешил
А про рейтинги "калаборотька" потім.
горохоботнечистий. Чому горохобот? Та тому що у вас, у ******** горохоботськихце звичайна тактика - обсирати на свого опонента не маючи більше ніяких аргументів. Сгинь нечистиій, тьху. на тебе..
Коли отакий непотріб, починає бекати з приводу аргументів, достаменно не розуміючи навіть значення цього слова, постає законне питання: - Можливо Третякова була права з приводу не якісних дітей? Неякісні дорослі звідкись же взялися.
Свинарчук то мала дитина у порівнянні.
"Ушли" по-тихому, щоб не відкривати кримінальну справу.
1. Квартир
2. Палива
3. Взуття для ЗСУ
4. Бронежилети
Це перше що згадав.
Я на такий дєшманський "розвід" не ведусь.
І Ви, до речі не прокурор, щоби мене допитувати.
Хочете інформації,- Google Вам на допомогу, журналістські розслідування, тощо.
Удачі!
- Игоря Сироту ушли по тихому с работы.
- За, что?
- Махінації з закупками:
1. Квартир
2. Палива
3. Взуття для ЗСУ
4. Бронежилети
Це перше що згадав.
- А факты?
- Ви хочете мною маніпулювати? Я на такий дєшманський "розвід" не ведусь. І Ви, до речі не прокурор, щоби мене допитувати.Хочете інформації,- Google Вам на допомогу, журналістські розслідування, тощо. Удачі!
https://twitter.com/ua24val
Валентина Быкова - БезЦензор
@ua24val
Это уже не шутки: общество накалено до предела и когда и как рванет, пока никто не знает -
Бесконечно долго народ гнобить чревато
З 2011 по 2014 рік був директором департаменту національних проектів Держінвестпроекту.
В ті часи відомство очолював Владислав Каськів, який прославився мільярдними контрактами з підставними фірмами.
Гусєв був учасником програми "президентського кадрового резерву" під назвою "Нова еліта нації" при адміністрації Віктора Януковича. https://www.pravda.com.ua/news/2020/12/3/7275698/
Джерело: прес-конференція новопризначеного керівника концерну Юрія Гусєва
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1089664.0
- теперь Оборонпром, во время войны, перепишут на Испанского Инструктора.