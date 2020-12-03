Ужесточение ответственности за подделку документов: Рада приняла за основу проект закона
На сегодняшнем заседании народные депутаты приняли за основу проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и / или использование заведомо поддельных документов"
За соответсвующее решение проголосовали 264 нардепа, информирует Цензор.НЕТ.
"Целью законопроекта является урегулирование вопросов, связанных с усилением уголовной ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и / или использование заведомо поддельных таких документов", - сказано в пояснительной записке к проекту закона.
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Адже під підробним ПІБ може ховатися хто завгодно, навіть міжнародний терорист.
Тому найсуворіше покарання повинно бути
Была же здесь статья. Банда в Киеве. Отжали недвижимости в Киеве на 1.5млрд
Там всё было. Полный фарш.
Судьи, гос регистраторы. Ключи минюста выданные на несуществующее лицо "проживающее" в Донецке. И я что-то ничего не слышал о виновных или хотя-бы подозреваемых.