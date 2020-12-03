Ужесточение ответственности за подделку документов: Рада приняла за основу проект закона

На сегодняшнем заседании народные депутаты приняли за основу проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и / или использование заведомо поддельных документов"

За соответсвующее решение проголосовали 264 нардепа, информирует Цензор.НЕТ.

"Целью законопроекта является урегулирование вопросов, связанных с усилением уголовной ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и / или использование заведомо поддельных таких документов", - сказано в пояснительной записке к проекту закона.

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