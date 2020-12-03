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Ужесточение ответственности за подделку документов: Рада приняла за основу проект закона

Ужесточение ответственности за подделку документов: Рада приняла за основу проект закона

На сегодняшнем заседании народные депутаты приняли за основу проект закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и / или использование заведомо поддельных документов"

За соответсвующее решение проголосовали 264 нардепа, информирует Цензор.НЕТ.

"Целью законопроекта является урегулирование вопросов, связанных с усилением уголовной ответственности за похищение, присвоение, сбыт, подделку документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство Украины или специальный статус лица, а также свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и / или использование заведомо поддельных таких документов", - сказано в пояснительной записке к проекту закона. 

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ВР (29228) документ (398) подделка (437)


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общественные работы надеюсь
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03.12.2020 12:35 Ответить
подделка документов в смартфоне останется безнаказанной
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03.12.2020 15:09 Ответить
Підробка документів, що підтверджують особу (паспортів) - можна взагалі кваліфікувати як посібництво тероризму.
Адже під підробним ПІБ може ховатися хто завгодно, навіть міжнародний терорист.
Тому найсуворіше покарання повинно бути
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03.12.2020 12:40 Ответить
Т.е. украл млн.$ у народа Украины и "забыл" указать в декларации - штраф, а подделал водительское - уедешь на 5 лет в лагеря? Ну что вам сказать про понятие "справедливость" у наших, прости господи, депутатов ...
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03.12.2020 13:09 Ответить
Твоё водительское никому и нах не надо. Подделывать будут документы на твою квартиру. И такие банды есть практически в каждом городе.
Была же здесь статья. Банда в Киеве. Отжали недвижимости в Киеве на 1.5млрд
Там всё было. Полный фарш.
Судьи, гос регистраторы. Ключи минюста выданные на несуществующее лицо "проживающее" в Донецке. И я что-то ничего не слышал о виновных или хотя-бы подозреваемых.
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03.12.2020 13:41 Ответить
Прежде чем "умничать" подучи матчасть. Твой пример ваще другая статья УК - противоправное завладение чужим имуществом. А мой пост был про соразмерность деяния и наказания. И, кстати "судьи", "гос.регистраторы" куда потом денут "честно заработанное"? А ведь они обязаны подавать декларации. Зри в корень.
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03.12.2020 14:35 Ответить
 
 