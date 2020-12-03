Посилення відповідальності за підробку документів: Рада прийняла за основу проєкт закону

На сьогоднішньому засіданні народні депутати прийняли за основу проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підробку документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану і/або використання завідомо підроблених документів".

За відповідне рішення проголосували 264 нардепи, інформує Цензор.НЕТ.

"Метою законопроєкту є врегулювання питань, пов'язаних із посиленням кримінальної відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підробку документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів", - сказано в пояснювальній записці до проєкту закону.

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