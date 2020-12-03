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Посилення відповідальності за підробку документів: Рада прийняла за основу проєкт закону

Посилення відповідальності за підробку документів: Рада прийняла за основу проєкт закону

На сьогоднішньому засіданні народні депутати прийняли за основу проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підробку документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану і/або використання завідомо підроблених документів".

За відповідне рішення проголосували 264 нардепи, інформує Цензор.НЕТ.

"Метою законопроєкту є врегулювання питань, пов'язаних із посиленням кримінальної відповідальності за викрадення, привласнення, збут, підробку документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство України або спеціальний статус особи, а також свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану та/або використання завідомо підроблених таких документів", - сказано в пояснювальній записці до проєкту закону.

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ВР (14942) документ (414) підробка (437)


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03.12.2020 12:35 Відповісти
подделка документов в смартфоне останется безнаказанной
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03.12.2020 15:09 Відповісти
Підробка документів, що підтверджують особу (паспортів) - можна взагалі кваліфікувати як посібництво тероризму.
Адже під підробним ПІБ може ховатися хто завгодно, навіть міжнародний терорист.
Тому найсуворіше покарання повинно бути
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03.12.2020 12:40 Відповісти
Т.е. украл млн.$ у народа Украины и "забыл" указать в декларации - штраф, а подделал водительское - уедешь на 5 лет в лагеря? Ну что вам сказать про понятие "справедливость" у наших, прости господи, депутатов ...
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03.12.2020 13:09 Відповісти
Твоё водительское никому и нах не надо. Подделывать будут документы на твою квартиру. И такие банды есть практически в каждом городе.
Была же здесь статья. Банда в Киеве. Отжали недвижимости в Киеве на 1.5млрд
Там всё было. Полный фарш.
Судьи, гос регистраторы. Ключи минюста выданные на несуществующее лицо "проживающее" в Донецке. И я что-то ничего не слышал о виновных или хотя-бы подозреваемых.
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03.12.2020 13:41 Відповісти
Прежде чем "умничать" подучи матчасть. Твой пример ваще другая статья УК - противоправное завладение чужим имуществом. А мой пост был про соразмерность деяния и наказания. И, кстати "судьи", "гос.регистраторы" куда потом денут "честно заработанное"? А ведь они обязаны подавать декларации. Зри в корень.
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03.12.2020 14:35 Відповісти
 
 