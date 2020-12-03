Рада приняла закон о внутреннем водном транспорте. ИНФОГРАФИКА

Верховная Рада приняла в целом законопроект "О внутреннем водном транспорте".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, за принятие законопроекта №1182-1-д проголосовали 276 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке, также целью принятия законопроекта является установление экономических и организационных основ деятельности внутреннего водного транспорта.

"Принятие проекта обеспечит унификацию терминологии в области водного транспорта и исключения коллизий в соответствующей сфере законодательства", - говорится в документе.

Также законопроект предусматривает создание Государственного фонда внутренних водных путей в составе специального фонда государственного бюджета Украины для обеспечения судоходства.

"Источниками формирования указанного специального фонда Государственного бюджета Украины планируются: процент средств акцизного налога с произведенных в Украине горючего, акцизного налога с ввезенного на таможенную территорию Украины горючего, таможенных платежей, уплачиваемых при помещении судов в таможенный режим временного ввоза с условным частичным освобождением от обложения таможенными платежами", - говорится в пояснительной записке.

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Отмечается, что средства Государственного фонда внутренних водных путей будут направляться на финансовое обеспечение обслуживания внутренних водных путей для содержания их в судоходном состоянии; строительство, реконструкцию, ремонт и содержание стратегических объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта; осуществление мероприятий по обеспечению безопасности судоходства на внутренних водных путях; навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства, функционирование, реконструкцию, ремонт и развития речной информационной системы; меры по развитию инфраструктуры внутреннего водного транспорта в соответствии с государственными программами; содержание, реконструкцию, ремонт, техническое переоснащение и охрану судоходных гидротехнических сооружений (судоходных шлюзов), а также расходы на использование этих сооружений для пропуска судов.

Также отмечается, что основные новеллы, заложенные в законопроект "О внутреннем водном транспорте", способствуют интеграции внутренних водных путей в интермодальную логистическую схему, которая позволит Украине усилить свою конкурентную позицию в транспортной системе стран-членов ЕС.

"Теперь мы сможем возродить наиболее дешевый и экологичный способ доставки грузов - речные перевозки и создать эффективную речную логистику. Мы учли предложения бизнеса и совместно доработали этот законопроект во время его подготовки ко второму чтению", - прокомментировал принятие закона министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Он также опубликовал инфографику документа.



