Рада ухвалила закон про внутрішній водний транспорт. ІНФОГРАФІКА

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, за ухвалення законопроєкту №1182-1-д проголосували 276 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою, також метою ухвалення законопроєкту є встановлення економічних і організаційних основ діяльності внутрішнього водного транспорту.

"Ухвалення проєкту забезпечить уніфікацію термінології в галузі водного транспорту і виключення колізій у відповідній сфері законодавства", - йдеться в документі.

Також законопроєкт передбачає створення Державного фонду внутрішніх водних шляхів в складі спеціального фонду державного бюджету України для забезпечення судноплавства.

"Джерелами формування зазначеного спеціального фонду Державного бюджету України плануються: відсоток коштів акцизного податку з вироблених в Україні пального, акцизного податку з ввезеного на митну територію України пального, митних платежів, що сплачуються при приміщенні судів в митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від оподаткування митними платежами", - йдеться в пояснювальній записці.

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Зазначається, що кошти Державного фонду внутрішніх водних шляхів будуть направлятися на фінансове забезпечення обслуговування внутрішніх водних шляхів для утримання їх в судноплавному стані; будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання стратегічних об'єктів інфраструктури внутрішнього водного транспорту; здійснення заходів щодо забезпечення безпеки судноплавства на внутрішніх водних шляхах; навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, функціонування, реконструкції, ремонту та розвитку річкової інформаційної системи; заходів з розвитку інфраструктури внутрішнього водного транспорту відповідно до державних програм; утримання, реконструкцію, ремонт, технічного переозброєння та охорону судноплавних гідротехнічних споруд (судноплавних шлюзів), а також витрати на використання цих споруд для пропуску суден.

Також наголошується, що основні новели, закладені в законопроєкт "Про внутрішній водний транспорт", сприяють інтеграції внутрішніх водних шляхів в інтермодальні логістичну схему, яка дозволить Україні посилити свою конкурентну позицію в транспортній системі країн-членів ЄС.

"Тепер ми зможемо відродити найбільш дешевий та екологічний спосіб доставки вантажів – річкові перевезення та створити ефективну річкову логістику. Ми врахували пропозиції бізнесу та спільно доопрацювали цей законопроєкт під час його підготовки до другого читання", - прокоментував ухвалення закону міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він також опублікував інфографіку документа