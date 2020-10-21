Річки України перевірять на вміст специфічних забруднювачів, - Міністерство захисту довкілля

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України активно впроваджує європейські стандарти в управління водними ресурсами. Одним з важливих кроків для цього є впровадження сучасного державного моніторингу вод відповідно до вимог Водної Рамкової Директиви ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

Дані такого моніторингу є основою для розробки планів управління річковими басейнами та формування і реалізації ефективної й послідовної водної політики.

На сьогодні хімічний стан масивів поверхневих вод визначається відповідно до затвердженого Міністерством переліку із 45 забруднюючих речовин. Однак кожний річковий басейн має свою особливість і свої власні нетипові для інших річкових басейнів специфічні забруднювачі. До них належать пестициди, інсекциди, стійкі органічні забруднювачі, фармацевтичні препарати, важкі метали, наркотики тощо.

Для визначення таких специфічних забруднюючих речовин та правильного діагностування стану річкового басейну і потрібен скринінг як важливий елемент сучасного моніторингу вод.

У жовтні цього року у басейні Дніпра відібрано 27 зразків поверхневих вод та 5 зразків біоти і донних відкладів. Зразки будуть проаналізовані на предмет виявлення специфічних забруднювачів, характерних для басейну Дніпра.

Дослідження одночасно проводитимуться однією з найкращих лабораторій Європейського Союзу – лабораторією Інституту навколишнього середовища (Словаччина) та українськими провідними лабораторіями моніторингу вод Західного та Східного регіонів.

Також читайте: Використані маски потрібно 3 доби тримати в пакеті і лише потім викидати, - глава Міністерства захисту довкілля Абрамовський