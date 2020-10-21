РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10655 посетителей онлайн
Новости
707 4

Реки Украины проверят на содержание специфических загрязнителей, - Министерство защиты окружающей среды

Реки Украины проверят на содержание специфических загрязнителей, - Министерство защиты окружающей среды

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины активно внедряет европейские стандарты в управление водными ресурсами. Одним из важных шагов для этого является внедрение современного государственного мониторинга вод в соответствии с требованиями Водной Рамочной Директивы ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

Данные такого мониторинга являются основой для разработки планов управления речными бассейнами и формирования и реализации эффективной и последовательной водной политики.

Сегодня химическое состояние массивов поверхностных вод определяется в соответствии с утвержденным Министерством перечнем из 45 загрязняющих веществ. Однако каждый речной бассейн имеет свою особенность и свои собственные нетипичные для других речных бассейнов специфические загрязнители. К ним относятся пестициды, инсекциды, стойкие органические загрязнители, фармацевтические препараты, тяжелые металлы, наркотики и тому подобное.

Для определения таких специфических загрязняющих веществ и правильного диагностирования состояния речного бассейна и нужен скрининг как важный элемент современного мониторинга вод.

В октябре этого года в бассейне Днепра взяты 27 образцов поверхностных вод и 5 образцов биоты и донных отложений. Образцы будут проанализированы на предмет выявления специфических загрязнителей, характерных для бассейна Днепра.

Исследования одновременно будут проводиться одной из лучших лабораторий Европейского Союза - лабораторией Института окружающей среды (Словакия) и украинскими ведущими лабораториями мониторинга вод Западного и Восточного регионов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Использованные маски нужно 3 суток держать в пакете, и только потом выбрасывать, - глава министерства защиты окружающей среды Абрамовский

Автор: 

загрязнение (256) река (111) вода (918) Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов (75)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НЕВЖЕ НА ЗЕЛЕНІ БАКТЕРІЇ ТА МІКРОБИ перевіряти будуть? Стільки вже їх втопилося ? Чи просто заражена атмосфера ними так діє на водоймища України?
показать весь комментарий
21.10.2020 13:07 Ответить
Починайте з Дніпра.
показать весь комментарий
21.10.2020 13:07 Ответить
реки Украины нужно проверять на наличие в них воды. в большинстве как раз ее то обнаружить и не удастся.
показать весь комментарий
21.10.2020 13:10 Ответить
там така кількість хімії що в Україні та й в Світі напевно приборів таких по виявленню забрудності нема
показать весь комментарий
21.10.2020 13:18 Ответить
 
 