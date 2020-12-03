НАБУ завершило расследование в отношении экс-первой замглавы Госмиграции Пимаховой

Расследование в отношении бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины завершено. Речь идет об экс-чиновнице, уличенной в совершении уголовного преступления еще в 2017 году в результате спецоперации НАБУ под прикрытием, осуществленной для документирования фактов коррупции в миграционной сфере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Действия подозреваемой квалифицированы как просьба предоставить и получить должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерную выгоду за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения.

2 декабря 2020 года принято решение об открытии материалов следствия стороне защиты.

Кроме того постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 2 декабря 2020 года отказано в удовлетворении апелляции защиты экс-чиновницы на постановление о закрытии уголовного производства.

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Напоминим, 29 ноября 2017 года вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.



НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.



А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

19 декабря 2019 года детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшего первого заместителя главы Госмиграционной службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 УКУ.