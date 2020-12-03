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Новости Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
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НАБУ завершило расследование в отношении экс-первой замглавы Госмиграции Пимаховой

НАБУ завершило расследование в отношении экс-первой замглавы Госмиграции Пимаховой

Расследование в отношении бывшей первой замглавы Государственной миграционной службы Украины завершено. Речь идет об экс-чиновнице, уличенной в совершении уголовного преступления еще в 2017 году в результате спецоперации НАБУ под прикрытием, осуществленной для документирования фактов коррупции в миграционной сфере.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Действия подозреваемой квалифицированы как просьба предоставить и получить должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерную выгоду за совершение таким должностным лицом в интересах третьего лица любого действия с использованием служебного положения.

2 декабря 2020 года принято решение об открытии материалов следствия стороне защиты.

Кроме того постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 2 декабря 2020 года отказано в удовлетворении апелляции защиты экс-чиновницы на постановление о закрытии уголовного производства.

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Напоминим, 29 ноября 2017 года вечером пресс-служба Госмиграции сообщила, что СБУ задержала агента НАБУ, сына экс-"регионала" Боярского, при попытке дачи взятки замглавы Госмиграции Пимаховой.

НАБУ, в свою очередь, заявило: "ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию". Вместе с тем, СБУ провела обыски в НАБУ.

А замглавы Госмиграции Пимахова, рассказывая подробности спецоперации, заявила: оказалось, что Титенков был Боярским и агентом НАБУ со спецтехникой.

19 декабря 2019 года детективы НАБУ уведомили о подозрении бывшего первого заместителя главы Госмиграционной службы в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 УКУ.

НАБУ (4218) задержание (6673) Госмиграция (290) Сытник (958) Пимахова Дина (25)


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Всего-то 3 года расследования ... Такими темпами, коррупционеры могут не о чем не беспокоиться - спокойно умрут от старости. И, кстати, а где же находилась все эти 3 года "злостная коррупционерка Пимахова"? Судя по тому, что НАБУ об этом "скромно" умалчивает ... дома. Порешали значит. Значит и суд насыпет "условно". Это все, что нужно знать про борьбу с коррупцией в Украине, и про НАБУ в частности.
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03.12.2020 14:53 Ответить
А внучка хоть ответит за нее?
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03.12.2020 15:02 Ответить
Кстати такая ниче телочка) Помню эту историю, ка они с агентом НАБУ ездили на отдых и он ее жарил в связи с служебной необходимостью)
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03.12.2020 15:21 Ответить
та не - страшна как черт, чисто циганва
НАБУ завершило розслідування щодо експершої заступниці голови Держміграції Пімахової - Цензор.НЕТ 2765
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03.12.2020 16:27 Ответить
 
 