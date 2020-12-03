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Новини Справа Пімахової і затримання агентів НАБУ
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НАБУ завершило розслідування щодо експершої заступниці голови Держміграції Пімахової

НАБУ завершило розслідування щодо експершої заступниці голови Держміграції Пімахової

Розслідування щодо колишньої першої заступниці голови Державної міграційної служби України завершено. Йдеться про ексчиновницю, викриту в скоєнні кримінального злочину ще в 2017 році в результаті спецоперації НАБУ під прикриттям, здійсненої для документування фактів корупції в міграційній сфері.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Дії підозрюваної кваліфіковано як прохання надати та одержання службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища.

2 грудня 2020 року ухвалено рішення про відкриття матеріалів слідства стороні захисту.

Крім того, постановою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 2 грудня 2020 року відмовлено в задоволенні апеляції захисту ексчиновниці на постанову про закриття кримінального провадження.

Також читайте: Антикорупційний суд продовжив домашній арешт експершої заступниці голови Міграційної служби Пімахової

Нагадаємо, 29 листопада 2017 рокуі пресслужба Держміграції повідомила, що СБУ затримала агента НАБУ, сина ексрегіонала Боярського, під час спроби дати хабар заступниці голови Держміграції Пімаховій.

НАБУ зі свого боку заявило: "ГПУ і СБУ незаконно втрутилися в спецоперацію". Водночас СБУ провела обшуки в НАБУ.

А заступниця голови Держміграції Пімахова, розповідаючи подробиці спецоперації, заявила: виявилося, що Тітенков був Боярським і агентом НАБУ зі спецтехнікою.

19 грудня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру колишній першій заступниці глави Держміграційної служби в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.4 ст.368 ККУ.

Автор: 

НАБУ (5061) затримання (4336) Держміграція (273) Ситник Артем (862) Пімахова Діна (27)


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Всего-то 3 года расследования ... Такими темпами, коррупционеры могут не о чем не беспокоиться - спокойно умрут от старости. И, кстати, а где же находилась все эти 3 года "злостная коррупционерка Пимахова"? Судя по тому, что НАБУ об этом "скромно" умалчивает ... дома. Порешали значит. Значит и суд насыпет "условно". Это все, что нужно знать про борьбу с коррупцией в Украине, и про НАБУ в частности.
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03.12.2020 14:53 Відповісти
А внучка хоть ответит за нее?
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03.12.2020 15:02 Відповісти
Кстати такая ниче телочка) Помню эту историю, ка они с агентом НАБУ ездили на отдых и он ее жарил в связи с служебной необходимостью)
НАБУ завершило розслідування щодо експершої заступниці голови Держміграції Пімахової - Цензор.НЕТ 5179 НАБУ завершило розслідування щодо експершої заступниці голови Держміграції Пімахової - Цензор.НЕТ 5179НАБУ завершило розслідування щодо експершої заступниці голови Держміграції Пімахової - Цензор.НЕТ 4529НАБУ завершило розслідування щодо експершої заступниці голови Держміграції Пімахової - Цензор.НЕТ 4529НАБУ завершило розслідування щодо експершої заступниці голови Держміграції Пімахової - Цензор.НЕТ 4945
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03.12.2020 15:21 Відповісти
та не - страшна как черт, чисто циганва
НАБУ завершило розслідування щодо експершої заступниці голови Держміграції Пімахової - Цензор.НЕТ 2765
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03.12.2020 16:27 Відповісти
 
 