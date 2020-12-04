Урегулирование конфликта на Донбассе должно стать приоритетом для ОБСЕ, - Латвия
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Устойчивое и мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной должно оставаться приоритетной задачей ОБСЕ.
Об этом сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в своем выступлении во время 27-й Министерской совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.
"Продолжающаяся кризис в и вокруг Украины остается одним из самых критических вызовов для безопасности. Устойчивое и мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной должно оставаться приоритетной задачей ОБСЕ", - сказал он.
Ринкевич отметил, что Латвия поддерживает усилия по мирному урегулированию в нормандском формате и ТКГ на основе выполнения Минских договоренностей.
Учитывая препятствия со стороны российских вооруженных формирований в работе СММ ОБСЕ, Латвия подчеркнула необходимость обеспечения полного и беспрепятственного доступа Миссии ко всей территории Украины, включая неподконтрольные правительству Украины участка российско-украинской границы.
"Латвия никогда не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя", - добавил глава латвийского МИД.
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Меркель на гачку у соціалістів, а Макрон зовсім зкис... Італійці та австрійці задоволені такими обставинами та рапортують в кремль: ми працюємо, додайте грошей...
Вся надія на Байдена.
То Меркельша обісцяна скисла - зрозуміла що ще трохи - і може допригатись - то не видно ії і не чуть (і не воняє)...
А Макрон - то активна гнида-************ - разом з путєном діла крутить...
Т.к. с Мордором никто обострять не хочет, то душите по тихому, все равно на своей территории эту Миссию одичалые пускают как хотят.