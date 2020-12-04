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Урегулирование конфликта на Донбассе должно стать приоритетом для ОБСЕ, - Латвия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Урегулирование конфликта на Донбассе должно стать приоритетом для ОБСЕ, - Латвия

Устойчивое и мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной должно оставаться приоритетной задачей ОБСЕ.

Об этом сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в своем выступлении во время 27-й Министерской совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Продолжающаяся кризис в и вокруг Украины остается одним из самых критических вызовов для безопасности. Устойчивое и мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной должно оставаться приоритетной задачей ОБСЕ", - сказал он.

Ринкевич отметил, что Латвия поддерживает усилия по мирному урегулированию в нормандском формате и ТКГ на основе выполнения Минских договоренностей.

Учитывая препятствия со стороны российских вооруженных формирований в работе СММ ОБСЕ, Латвия подчеркнула необходимость обеспечения полного и беспрепятственного доступа Миссии ко всей территории Украины, включая неподконтрольные правительству Украины участка российско-украинской границы.

"Латвия никогда не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя", - добавил глава латвийского МИД.

Также читайте: Мы должны продолжать держать давление и санкции в отношении России, - глава МИД Латвии Ринкевич

Автор: Роман Свиридович
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Через що вони там конфліктують, яка причина?
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04.12.2020 00:14 Ответить
ОБСЄ фіксує регулярно порушення. Але виконавчі органи РЄ не бажають збільшувати санкційний тиск.
Меркель на гачку у соціалістів, а Макрон зовсім зкис... Італійці та австрійці задоволені такими обставинами та рапортують в кремль: ми працюємо, додайте грошей...
Вся надія на Байдена.
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04.12.2020 00:20 Ответить
"Макрон зовсім зкис..." - де ж воно скисло?

То Меркельша обісцяна скисла - зрозуміла що ще трохи - і може допригатись - то не видно ії і не чуть (і не воняє)...

А Макрон - то активна гнида-************ - разом з путєном діла крутить...
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04.12.2020 00:30 Ответить
обеспечения полного и беспрепятственного доступа Миссии ко всей территории Украины - всегда надо читать точно как сказанно, а где територия Украины это мы решаем а не зелёная шмыркля с кремлёвскими быздунами - Крым це Украина.
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04.12.2020 00:27 Ответить
Тоесть, не прямая агрессия страны- оккупанта, кацапляндии, а конфликт между Украиной и россией...!!!??? И это министр Латвии !!!
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04.12.2020 00:44 Ответить
Чтобы вернуть Украине территории, то для этого нужна смерть РФ. А чтобы смерть РФ произошла, то против нее должна идти холодная война консолидировано всем Западом. Чтобы РФ сдохла, то для этого нужно ее обескровить, то бишь лишить дохода с огромного экспорта ресурсов. Нужно наложить эмбарго на нефть, а для этого нужно, чтобы РФ начали страны признавать - страной спонсором мирового терроризма ибо если ее такой признают, то с ней никто не сможет торговать ибо будет признан пособником и тогда с ним тоже перестанут торговать. РФ хуже Ирана и на РФ должны наложить санкции хуже, чем на Иран!
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04.12.2020 01:06 Ответить
30 лет регулировали Карабах.Теперь 'дамбасс'? Вооружаться надо,а не ждать,пока рассея распадется.
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04.12.2020 06:50 Ответить
Лучше бы Латвия объяснила, как обеспечить "полного и беспрепятственного доступа Миссии ко всей территории Украины, включая неподконтрольные правительству Украины участка российско-украинской границы"
Т.к. с Мордором никто обострять не хочет, то душите по тихому, все равно на своей территории эту Миссию одичалые пускают как хотят.
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04.12.2020 13:27 Ответить
 
 