Урегулирование конфликта на Донбассе должно стать приоритетом для ОБСЕ, - Латвия

Устойчивое и мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной должно оставаться приоритетной задачей ОБСЕ.

Об этом сказал министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич в своем выступлении во время 27-й Министерской совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Продолжающаяся кризис в и вокруг Украины остается одним из самых критических вызовов для безопасности. Устойчивое и мирное урегулирование конфликта между Россией и Украиной должно оставаться приоритетной задачей ОБСЕ", - сказал он.

Ринкевич отметил, что Латвия поддерживает усилия по мирному урегулированию в нормандском формате и ТКГ на основе выполнения Минских договоренностей.

Учитывая препятствия со стороны российских вооруженных формирований в работе СММ ОБСЕ, Латвия подчеркнула необходимость обеспечения полного и беспрепятственного доступа Миссии ко всей территории Украины, включая неподконтрольные правительству Украины участка российско-украинской границы.

"Латвия никогда не признает незаконной аннексию Крыма и Севастополя", - добавил глава латвийского МИД.

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