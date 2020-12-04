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Урегулювання конфлікту на Донбасі має стати пріоритетом для ОБСЄ, - Латвія

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном Війна в Україні

Урегулювання конфлікту на Донбасі має стати пріоритетом для ОБСЄ, - Латвія

Стійке і мирне врегулювання конфлікту між Росією та Україною має залишатися пріоритетним завданням ОБСЄ.

Про це сказав міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич у своєму виступі під час 27-ї Міністерської ради Організації з безпеки і співпраці в Європі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Триваюча криза в та навколо України залишається одним з найбільш критичних викликів для безпеки. Стійке та мирне врегулювання конфлікту між Росією та Україною має залишатися пріоритетним завданням ОБСЄ", - сказав він.

Рінкевич зазначив, що Латвія підтримує зусилля з мирного врегулювання у нормандському форматі та ТКГ на основі виконання Мінських домовленостей.

З огляду на перешкоди з боку російських збройних формувань у роботі СММ ОБСЄ, Латвія наголосила на необхідності забезпечення повного та безперешкодного доступу Місії до всієї території України, включно з непідконтрольними уряду України ділянками українсько-російського кордону.

"Латвія ніколи не визнає незаконну анексію Криму та Севастополя", - додав глава латвійського МЗС.

Також читайте: Ми мусимо і далі тримати тиск і санкції щодо Росії, - глава МЗС Латвії Рінкевич

Автор: Наталя Джума
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Через що вони там конфліктують, яка причина?
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04.12.2020 00:14 Відповісти
ОБСЄ фіксує регулярно порушення. Але виконавчі органи РЄ не бажають збільшувати санкційний тиск.
Меркель на гачку у соціалістів, а Макрон зовсім зкис... Італійці та австрійці задоволені такими обставинами та рапортують в кремль: ми працюємо, додайте грошей...
Вся надія на Байдена.
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04.12.2020 00:20 Відповісти
"Макрон зовсім зкис..." - де ж воно скисло?

То Меркельша обісцяна скисла - зрозуміла що ще трохи - і може допригатись - то не видно ії і не чуть (і не воняє)...

А Макрон - то активна гнида-************ - разом з путєном діла крутить...
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04.12.2020 00:30 Відповісти
обеспечения полного и беспрепятственного доступа Миссии ко всей территории Украины - всегда надо читать точно как сказанно, а где територия Украины это мы решаем а не зелёная шмыркля с кремлёвскими быздунами - Крым це Украина.
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04.12.2020 00:27 Відповісти
Тоесть, не прямая агрессия страны- оккупанта, кацапляндии, а конфликт между Украиной и россией...!!!??? И это министр Латвии !!!
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04.12.2020 00:44 Відповісти
Чтобы вернуть Украине территории, то для этого нужна смерть РФ. А чтобы смерть РФ произошла, то против нее должна идти холодная война консолидировано всем Западом. Чтобы РФ сдохла, то для этого нужно ее обескровить, то бишь лишить дохода с огромного экспорта ресурсов. Нужно наложить эмбарго на нефть, а для этого нужно, чтобы РФ начали страны признавать - страной спонсором мирового терроризма ибо если ее такой признают, то с ней никто не сможет торговать ибо будет признан пособником и тогда с ним тоже перестанут торговать. РФ хуже Ирана и на РФ должны наложить санкции хуже, чем на Иран!
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04.12.2020 01:06 Відповісти
30 лет регулировали Карабах.Теперь 'дамбасс'? Вооружаться надо,а не ждать,пока рассея распадется.
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04.12.2020 06:50 Відповісти
Лучше бы Латвия объяснила, как обеспечить "полного и беспрепятственного доступа Миссии ко всей территории Украины, включая неподконтрольные правительству Украины участка российско-украинской границы"
Т.к. с Мордором никто обострять не хочет, то душите по тихому, все равно на своей территории эту Миссию одичалые пускают как хотят.
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04.12.2020 13:27 Відповісти
 
 