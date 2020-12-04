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Вакцина от COVID-19 Moderna обеспечивает иммунитет как минимум на три месяца

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Вакцина от COVID-19 Moderna обеспечивает иммунитет как минимум на три месяца

Cо временем часть антител, производимых вакциной, немного сокращается.

Вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ученые изучили иммунную реакцию 34 взрослых участников исследования разного возраста с первого этапа клинического испытания препарата. Как и ожидалось, со временем часть антител немного сокращается. В то же время, их количество остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после ревакцинации.

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Вакцину компании Moderna, которая называется mRNA-1273, вводят дважды с интервалом в 28 дней.

Ранее сообщалось, что третья фаза испытаний вакцины от Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 %. Генеральный директор фармацевтической компании Стефан Бансель заявил о поворотном моменте в разработке вакцины.
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Топ комментарии
+9
кароче фармацефтические корпорации нехило теперь так будут нагревать руку на постоянной основе, а потом вирусняк мутирует и еще, еще больше вакцын всяких разных...
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04.12.2020 08:35
+6
А как же этот, как его международный ветеринарный паспорт, то есть ковид-пасс, его желающим попутешествовать самолетами Квонтаса, например, тоже придется 4 раза в год обновлять?
Ежкин кот, да это выгоднее добычи золота в Сакраменто, ветеринарные паспорта населению выдавать, это же неиссякаемый источник благоденствия для чиновников.
Учитесь, как деньги из воздуха делать, куда там до них Не-лоху.
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04.12.2020 09:33
+4
это очень сомнительное бесплатно - в конце концов налоги на это платит каждый работающий
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04.12.2020 09:21
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Чотири вакцини в рік і ти захищений...
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04.12.2020 08:34 Ответить
А можно отказаться и переболеть 4 раза в год (если, конечно, повезет дожить до 4-го раза). Там всего каких-то 40 тыс на лечение... Многие надеются, что все расходы понесет государство...
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04.12.2020 10:18 Ответить
кароче фармацефтические корпорации нехило теперь так будут нагревать руку на постоянной основе, а потом вирусняк мутирует и еще, еще больше вакцын всяких разных...
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04.12.2020 08:35 Ответить
и греть они будут не только руки но и ноги!а может даже и жопу!
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04.12.2020 08:50 Ответить
Почему не пишут про психическое состояние этих добровольцев и 34 - это все испытуемые?
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04.12.2020 08:43 Ответить
Да почему-то молчат где можно посмотреть результаты 3-й фазы испытаний? Или это очередной спутник?
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04.12.2020 08:52 Ответить
ГМО изучали более 15 лет и по некоторым данным до конца не изучили. А вакцина, слепленная за полгода - налетай, бо разгребут.
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04.12.2020 09:00 Ответить
Тут в новостях было, что три Президента США - Клинтон, Буш-младший и Обама - решили вакцинироваться разом и публично, то есть на публике.
Мне вот интересно, раз вакцина действует целых 3 месяца, эта публичная вакцинация трех президентов разом будет мертоприятием одноразовым или будет повторяться (и транслироваться) регулярно, 4 раза в год, как по расписанию?
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04.12.2020 09:30 Ответить
Нужно как можно больше вакцин. Ребенку в первый год жизни колят 33 вакцины, а взрослые, что не люди? Нужно хотя бы столько же, а лучше с поправкой на возраст, т.е. в районе 100 вакцин в год. Только это может нас спасти от вирусов, которые так за этот год активизировались.
Уже пол года выйти из квартиры не могу все жду это спасительницу вакцину. Хорошо, что не долго ждать осталось.
Всем крепкого здоровья и побольше вакцин всяких разных, чтобы не болеть.
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04.12.2020 08:44 Ответить
Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 3607 Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 3607 Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 6486

вы очень грустный Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 828 почему?
неужели вы не чувствуете себя немножко президентом? а как же лучики радости - в виде прямых видосикообращений "главного" президента? руководствуйтесь правилом вождя: "какая разница" - и жить станет легче Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 5621
ну а если серьёзно - посидите в квартире ещё два года, всё само собой закончится Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 368
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04.12.2020 08:57 Ответить
Плохая вакцина.Просто отвратительная.Надо такую что бы хватало на 24 часа,а потом снова укольчик и так до бесконечности.И для фармацевтических компаний производящих вакцину наступит то о чем они долго мечтали
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04.12.2020 08:46 Ответить
мда...... семье из 4-х человек нужминимум 33,5 тыщ.грн. в год на вакцину выбрасывать (37$ за одну дозу (это без ЗЕнакрутки) * 2 дозы * 4 чел. * 4 раза в год).... песец подкрался незаметно...
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04.12.2020 08:47 Ответить
Да штука евро с семьи, и таких семей сотни миллионов, это же огромная прибыль.
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04.12.2020 08:48 Ответить
во франции(первой) вакцинация бесплатная.
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04.12.2020 08:50 Ответить
А какая разница кто покупает, компании даже выгодней такой опт.
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04.12.2020 08:53 Ответить
разница в том что при этом "штука евро с семьи" в этом случае не штука евро с семьи, а бесплатно.
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04.12.2020 09:00 Ответить
это очень сомнительное бесплатно - в конце концов налоги на это платит каждый работающий
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04.12.2020 09:21 Ответить
между прочим в России тоже есть бесплатные медуслуги вплоть до лечения раковых опухолей. Вы в это тоже не верите?
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07.12.2020 23:43 Ответить
в конце концов налоги на это платит каждый работающий

==
Не каждый! Во Франции дифференцированное налогообложение. Богатый платит за бедного.
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07.12.2020 23:48 Ответить
эт как в магазинах - правильный маркетинговый ход: замануха... а дальше ты на крючке Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 6179
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04.12.2020 08:58 Ответить
но это неточно
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04.12.2020 09:01 Ответить
никто не говорит, что это навсегда Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 9048 Максимум - до тризны, минимум - лишь пару лет, но огромная часть людей из разряда зубожиння перейдёт в разряд убогих... кто-то из-за глупости, кто-то из-за страха....
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04.12.2020 09:07 Ответить
А во Франции нет убогих и зубожиння. А мы уже почти вторая Франция.
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04.12.2020 09:10 Ответить
Вы бывали в Париже около Северного Вокзала???
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04.12.2020 09:48 Ответить
здесь вопросы я задаю.
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07.12.2020 23:31 Ответить
Ви реально хоча б там були я не про елітні курорти а в парижі вечером вам можуть нормально дати по голові і обчистити, іспанія те саме про італію взагалі мовчу моїм друзям там вікно розбили вдень при чому на людній вулиці на півночі, на півдні взагалі ж...
Коли нагнали чорних і циганам з румунії відкрили дорогу європа вже зовсім не та
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04.12.2020 10:01 Ответить
дати по потилицi можуть хоч де.
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07.12.2020 23:32 Ответить
и запомните - ничего бесплатного не бывает.... из бюджета платят? так это ведь налоги граждан - какая-то сфера недополучит (пенсии, образование, культура.......) кредиты, займы? так их всё равно погашать придётся...
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04.12.2020 09:01 Ответить
не надо судить с позиции нищего. Во Франции денег много и все всё получат.
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04.12.2020 09:02 Ответить
Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 6645 Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 6645 Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 6645 во Франции денег много???? вы серьёзно?)))))))))))))) слушайте, я в августе 2019 во время вечерней прогулки по Парижу в метрах 200-300 от Эйфелевой башни, проходя мимо мусорных баков наблюдал картину из нескольких десятков крыс прыгающих по мусору в поисках еды))) и у французских властей финансирование на борьбу с грызунами-паразитами стоит далеко не первым пунктом, на всё денег не хватает, а вы говорите денег много - чтобы вы сказали если бы у нас в Киеве, на Майдане или Софиевской площади крысы толпами бегали? (только без перекручивания "крыс"!!! Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 6654 )) Да, украинцам до французского благосостояния - далеко, но и там - не все и не всё получают)))

Смотрите, на пальцах - бюджет Франции находит деньги на первую вакцинацию, ок! Провакцинировались! Уровень заболеваемости упал до минимума! Браво!!! А теперь включают режим обязательности - куда-нибудь выехать, полететь, возможно трудоустроиться (на какие-то работы) - без вакцинирования не получится, плюс будут в своих новостных лентах транслировать страны третьего мира (типа нашей) где отсутствует надлежащее вакцинирование и наблюдается постоянное заражение и смертность - вызывая тем самым страх и панику (вспомните годишной давности новости из Китая - трусятся, падают, умирают, в скафандрах бегают - шло информационное нагнетание) - и французы как миленькие платят денюжку, а деньги выделенные на первую вакцину возращаются в виде налогов. Позиция нищего, как раз и состоит в том, что нищий думает что бывает что-то на "шару" - бесплатно.
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04.12.2020 09:38 Ответить
наши крысы не выдержали жесткой конкуренции и сбежали фо Францию)))
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04.12.2020 11:05 Ответить
именно. крыса любит где побогаче, а рыба где глубже..
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07.12.2020 23:35 Ответить
и французы как миленькие платят денюжку

==
Есть важная поправка - это не точно. А крысы есть везде.
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07.12.2020 23:34 Ответить
именно. крыса любит где побогаче, а рыба где глубже ..
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07.12.2020 23:36 Ответить
и да, деньги надо уметь любить - они тогда будут размножаться а сейчас народ подготавливают к тому, что нужно будет какое-то время (а сколько не понятно) - затянуть поясочки потуже, денюжку исправно за вакцину платить)) и не забывайтесь - вы не во Франции))) Вспомните где вы... Но только не расстраивайтесь)))
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04.12.2020 09:45 Ответить
вот крысы и любят деньги вообще где дофега балов, банкетов, жрачки и в смысле еды с мушкетёрами и мушкетёрками......
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07.12.2020 23:37 Ответить
Вам пан Владэк из Польшы виднее...
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07.12.2020 23:38 Ответить
Ну жить то людям как-то надо?
Которые в "вакцину" вложились?
Ну сами то прикиньте, вы же не маленький?
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04.12.2020 09:27 Ответить
Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 4313 Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 4313 Вакцина проти COVID-19 Moderna забезпечує імунітет щонайменше на три місяці - Цензор.НЕТ 4313 я подозреваю, что люди вложившиеся в вакцину о своей жизни уже не беспокоятся - им важно как их потомки будут жить. Не одним ведь Ротшильдам и Рокфелеррам ликовать)))
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04.12.2020 09:51 Ответить
Раніше ми працювали, щоб заплатити за їжу та комунальні, тепер будемо працювати на вакцини, бо без них не можна буде навіть в туалет піти - 5G за всім простежить.
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04.12.2020 08:58 Ответить
5G давно уже интегрировали всему человечеству
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04.12.2020 09:03 Ответить
28 дней спустя...совпадение?
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04.12.2020 09:01 Ответить
в честь панфиловской дивизии.
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04.12.2020 09:08 Ответить
Безумний Макс повертається))
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04.12.2020 09:18 Ответить
ну очень дешевая...но 4 раза в год
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04.12.2020 09:25 Ответить
Разработайте лучшую - миллион зеленых от Зели получите...
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04.12.2020 10:15 Ответить
А как же этот, как его международный ветеринарный паспорт, то есть ковид-пасс, его желающим попутешествовать самолетами Квонтаса, например, тоже придется 4 раза в год обновлять?
Ежкин кот, да это выгоднее добычи золота в Сакраменто, ветеринарные паспорта населению выдавать, это же неиссякаемый источник благоденствия для чиновников.
Учитесь, как деньги из воздуха делать, куда там до них Не-лоху.
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04.12.2020 09:33 Ответить
Вакцини це маштабна афера, вони розроблялася на основі першого штампу корони ніхто з фармів не заморочувався на дослідженнях інших штампів, по протоколу вакцинація в два етапи з інтервалом місяць і якщо імунітет тільки 3 місяці то реально потрібно 4 дози на рік)))
Щоб заробити в даний час великі гроші не потрібно створювати нормальний продукт потрібно зробити нормальний маркетинг і гроші качати з повітря, дивився офіційний звіт по собівартості продукції адідас самі кросівки коштують разом із логістикою 20% від вартості решта це маркетинг і рітейл
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04.12.2020 09:53 Ответить
Короче дерьмо эта вакцина.
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04.12.2020 10:54 Ответить
"Чудова" вакцина.
Поспішайте купувати і колотися щотри місяці. На форумі бажаючих повно.
Чому "діячі" до цих пір не придумали вакцини від усього ? Не допрацьовують.
Що там з профілактикою та лікуванням онко- та серцево-судинних хвороб ?
Жахіття.
Розвели істерику, зазомбували піпл, а тепер будуть бабки складувати і тавро чіпляти на лоб біомасі, яка без модної вакцинки тепер не зможе кроку ступити. Я вже не здивуюся, якщо уроди вимагатимуть ковідне щеплення при влаштуванні на роботу, вступі в університет, подорожах ... Сволота.
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04.12.2020 19:29 Ответить
 
 