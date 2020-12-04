Вакцина от COVID-19 Moderna обеспечивает иммунитет как минимум на три месяца
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Cо временем часть антител, производимых вакциной, немного сокращается.
Вакцина от коронавируса COVID-19, разработанная компанией Moderna, способна обеспечить иммунитет как минимум на три месяца, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Ученые изучили иммунную реакцию 34 взрослых участников исследования разного возраста с первого этапа клинического испытания препарата. Как и ожидалось, со временем часть антител немного сокращается. В то же время, их количество остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после ревакцинации.
Вакцину компании Moderna, которая называется mRNA-1273, вводят дважды с интервалом в 28 дней.
Ранее сообщалось, что третья фаза испытаний вакцины от Moderna показала эффективность препарата на уровне 94,5 %. Генеральный директор фармацевтической компании Стефан Бансель заявил о поворотном моменте в разработке вакцины.
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Мне вот интересно, раз вакцина действует целых 3 месяца, эта публичная вакцинация трех президентов разом будет мертоприятием одноразовым или будет повторяться (и транслироваться) регулярно, 4 раза в год, как по расписанию?
Уже пол года выйти из квартиры не могу все жду это спасительницу вакцину. Хорошо, что не долго ждать осталось.
Всем крепкого здоровья и побольше вакцин всяких разных, чтобы не болеть.
вы очень грустный почему?
неужели вы не чувствуете себя немножко президентом? а как же лучики радости - в виде прямых видосикообращений "главного" президента? руководствуйтесь правилом вождя: "какая разница" - и жить станет легче
ну а если серьёзно - посидите в квартире ещё два года, всё само собой закончится
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Не каждый! Во Франции дифференцированное налогообложение. Богатый платит за бедного.
Коли нагнали чорних і циганам з румунії відкрили дорогу європа вже зовсім не та
Смотрите, на пальцах - бюджет Франции находит деньги на первую вакцинацию, ок! Провакцинировались! Уровень заболеваемости упал до минимума! Браво!!! А теперь включают режим обязательности - куда-нибудь выехать, полететь, возможно трудоустроиться (на какие-то работы) - без вакцинирования не получится, плюс будут в своих новостных лентах транслировать страны третьего мира (типа нашей) где отсутствует надлежащее вакцинирование и наблюдается постоянное заражение и смертность - вызывая тем самым страх и панику (вспомните годишной давности новости из Китая - трусятся, падают, умирают, в скафандрах бегают - шло информационное нагнетание) - и французы как миленькие платят денюжку, а деньги выделенные на первую вакцину возращаются в виде налогов. Позиция нищего, как раз и состоит в том, что нищий думает что бывает что-то на "шару" - бесплатно.
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Есть важная поправка - это не точно. А крысы есть везде.
Которые в "вакцину" вложились?
Ну сами то прикиньте, вы же не маленький?
Ежкин кот, да это выгоднее добычи золота в Сакраменто, ветеринарные паспорта населению выдавать, это же неиссякаемый источник благоденствия для чиновников.
Учитесь, как деньги из воздуха делать, куда там до них Не-лоху.
Щоб заробити в даний час великі гроші не потрібно створювати нормальний продукт потрібно зробити нормальний маркетинг і гроші качати з повітря, дивився офіційний звіт по собівартості продукції адідас самі кросівки коштують разом із логістикою 20% від вартості решта це маркетинг і рітейл
Поспішайте купувати і колотися щотри місяці. На форумі бажаючих повно.
Чому "діячі" до цих пір не придумали вакцини від усього ? Не допрацьовують.
Що там з профілактикою та лікуванням онко- та серцево-судинних хвороб ?
Жахіття.
Розвели істерику, зазомбували піпл, а тепер будуть бабки складувати і тавро чіпляти на лоб біомасі, яка без модної вакцинки тепер не зможе кроку ступити. Я вже не здивуюся, якщо уроди вимагатимуть ковідне щеплення при влаштуванні на роботу, вступі в університет, подорожах ... Сволота.