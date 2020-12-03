Обама, Буш и Клинтон готовы публично сделать прививки от COVID-19
Трое бывших президентов США - Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон - заявляют о готовности публично пройти процедуру вакцинации от COVID-19, чтобы убедить американцев в безопасности вакцины.
Об этом заявили представители трех президентов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Пока неизвестна позиция еще одного бывшего президента Джимми Картера, которому сейчас 96 лет. О своем участии в вакцинации тоже не говорили действующий президент Дональд Трамп, который болел COVID-19 в октябре, и избранный президент Джо Байден, отмечает издание.
На рассмотрении медицинских властей США сейчас находятся две вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и Moderna. Обе компании заявляют, что эффективность их вакцин по результатам клинических испытаний превысила 90 процентов.
Также на Цензор.НЕТ: 40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
За последние сутки COVID-19 обнаружили у более чем 200 тыс. американцев. 3 157 человек за день умерли от коронавируса.
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«В Кремле объяснили, почему Путин не сделал прививку от коронавируса
24.11.2020
Президент России Владимир Путин не может принимать участие в вакцинации от коронавируса ... - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему Путин пока не принял решение пройти вакцинацию от COVID-19, передает РИА Новости.
А вот замурзаные Иваны и Наташи переживут любые невзгоды без всяких вакцин. Это ж сейчас аристократия дохнет в коридорах больниц в Украине.
Зосередься.
Ти можеш пьорднуть громчє !
Вони скоро публічно будуть грати один одного в сраку, щоб переконати нас в гомосятині...
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03.12.20 17:00 Обама, Буш и Клинтон готовы публично сделать прививки от COVID-19 Спутником 5