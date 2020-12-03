Обама, Буш и Клинтон готовы публично сделать прививки от COVID-19

Трое бывших президентов США - Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон - заявляют о готовности публично пройти процедуру вакцинации от COVID-19, чтобы убедить американцев в безопасности вакцины.

Об этом заявили представители трех президентов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Пока неизвестна позиция еще одного бывшего президента Джимми Картера, которому сейчас 96 лет. О своем участии в вакцинации тоже не говорили действующий президент Дональд Трамп, который болел COVID-19 в октябре, и избранный президент Джо Байден, отмечает издание.

На рассмотрении медицинских властей США сейчас находятся две вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и Moderna. Обе компании заявляют, что эффективность их вакцин по результатам клинических испытаний превысила 90 процентов.

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За последние сутки COVID-19 обнаружили у более чем 200 тыс. американцев. 3 157 человек за день умерли от коронавируса.