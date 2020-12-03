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Новости Коронавирус и карантин
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Обама, Буш и Клинтон готовы публично сделать прививки от COVID-19

Обама, Буш и Клинтон готовы публично сделать прививки от COVID-19

Трое бывших президентов США - Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон - заявляют о готовности публично пройти процедуру вакцинации от COVID-19, чтобы убедить американцев в безопасности вакцины.

Об этом заявили представители трех президентов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Пока неизвестна позиция еще одного бывшего президента Джимми Картера, которому сейчас 96 лет. О своем участии в вакцинации тоже не говорили действующий президент Дональд Трамп, который болел COVID-19 в октябре, и избранный президент Джо Байден, отмечает издание.

На рассмотрении медицинских властей США сейчас находятся две вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer и Moderna. Обе компании заявляют, что эффективность их вакцин по результатам клинических испытаний превысила 90 процентов.

Также на Цензор.НЕТ: 40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

За последние сутки COVID-19 обнаружили у более чем 200 тыс. американцев. 3 157 человек за день умерли от коронавируса.

Автор: 

Буш Джордж (195) вакцина (3815) карантин (16729) Клинтон Билл (139) Обама Барак (1656) США (26439) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Этим в бутылочки нальют физраствор. Они же не дурные, чтобы всякую дрять в себя колоть. И они не только в теме но в деле.
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03.12.2020 17:12
+4
Конечно выкосит. Даже и не сомневайся.

А вот замурзаные Иваны и Наташи переживут любые невзгоды без всяких вакцин. Это ж сейчас аристократия дохнет в коридорах больниц в Украине.
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03.12.2020 17:08
+4
Здохніть, сволота.
Вони скоро публічно будуть грати один одного в сраку, щоб переконати нас в гомосятині...
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03.12.2020 17:19
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А от *****, сциться

«В Кремле объяснили, почему Путин не сделал прививку от коронавируса
24.11.2020

Президент России Владимир Путин не может принимать участие в вакцинации от коронавируса ... - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему Путин пока не принял решение пройти вакцинацию от COVID-19, передает РИА Новости.
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03.12.2020 17:07 Ответить
Для таксистов и парикмаХЕРш это не авторитеты.
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03.12.2020 17:03 Ответить
Интересно будет, если эта прививка сейчас выкосит всех троих.
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03.12.2020 17:06 Ответить
Конечно выкосит. Даже и не сомневайся.

А вот замурзаные Иваны и Наташи переживут любые невзгоды без всяких вакцин. Это ж сейчас аристократия дохнет в коридорах больниц в Украине.
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03.12.2020 17:08 Ответить
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03.12.2020 17:12 Ответить
Этим в бутылочки нальют физраствор. Они же не дурные, чтобы всякую дрять в себя колоть. И они не только в теме но в деле.
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03.12.2020 17:12 Ответить
Ти вже воду зарядив перед Шарійом?
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03.12.2020 17:18 Ответить
Ти вже стоїш в черзі на вакцину від радуцького?
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03.12.2020 17:38 Ответить
А если наоборот? 🎡
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03.12.2020 18:19 Ответить
Спутник 5 им ведёрной клизмой.
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03.12.2020 17:08 Ответить
А чим тоді аленей вакцинувати ???
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03.12.2020 17:11 Ответить
Я тоже готов, но не вакциной из парашки.
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03.12.2020 17:13 Ответить
То вакцина для ВРХ,тобто аленей,для людей шкідлива і небезпечна !!)))
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03.12.2020 17:15 Ответить
Ну всё, теперь путло должен вколоть витаминку и на весь мир объявить что он вколол кацапскую вакцину.
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03.12.2020 17:16 Ответить
Обама, Буш і Клінтон готові публічно зробити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5567
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03.12.2020 17:18 Ответить
Таксисте, тут мова про Президентів США.
Зосередься.
Ти можеш пьорднуть громчє !
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03.12.2020 17:21 Ответить
"пьорднуть" - это твоё кредо.
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03.12.2020 18:40 Ответить
Здохніть, сволота.
Вони скоро публічно будуть грати один одного в сраку, щоб переконати нас в гомосятині...
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03.12.2020 17:19 Ответить
Байден заставил
Обама, Буш і Клінтон готові публічно зробити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9853
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03.12.2020 17:22 Ответить
предлагаю испытать вакцину сначала на януковиче...ему пофиг, а у меня пасека!
Обама, Буш і Клінтон готові публічно зробити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1898

.
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03.12.2020 17:24 Ответить
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03.12.2020 19:04 Ответить
А кабы чекисты, для солидных ребят, не подогнали три порции новичка.
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03.12.2020 17:24 Ответить
вье
1154 22
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03.12.20 17:00 Обама, Буш и Клинтон готовы публично сделать прививки от COVID-19 Спутником 5
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03.12.2020 18:32 Ответить
"президенти" перетворилися на медійних шутів...
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03.12.2020 19:28 Ответить
 
 