Обама, Буш і Клінтон готові публічно зробити щеплення від COVID-19

Троє колишніх президентів США - Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон - заявляють про готовність публічно пройти процедуру вакцинації від COVID-19, щоб переконати американців у безпечності вакцини.

Про це заявили представники трьох президентів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Поки невідома позиція ще одного колишнього президента Джиммі Картера, якому зараз 96 років. Про свою участь у вакцинації теж не говорили діючий президент Дональд Трамп, який хворів на COVID-19 у жовтні, та обраний президент Джо Байден, зазначає видання.

На розгляді медичної влади США зараз перебувають дві вакцини від коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna. Обидві компанії заявляють, що ефективність їхніх вакцин за результатами клінічних випробувань перевищила 90 відсотків.

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За останню добу COVID-19 виявили у більш ніж 200 тис. американців. 3 157 осіб за день померли від коронавірусу.