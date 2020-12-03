Обама, Буш і Клінтон готові публічно зробити щеплення від COVID-19
Троє колишніх президентів США - Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон - заявляють про готовність публічно пройти процедуру вакцинації від COVID-19, щоб переконати американців у безпечності вакцини.
Про це заявили представники трьох президентів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Поки невідома позиція ще одного колишнього президента Джиммі Картера, якому зараз 96 років. Про свою участь у вакцинації теж не говорили діючий президент Дональд Трамп, який хворів на COVID-19 у жовтні, та обраний президент Джо Байден, зазначає видання.
На розгляді медичної влади США зараз перебувають дві вакцини від коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna. Обидві компанії заявляють, що ефективність їхніх вакцин за результатами клінічних випробувань перевищила 90 відсотків.
За останню добу COVID-19 виявили у більш ніж 200 тис. американців. 3 157 осіб за день померли від коронавірусу.
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«В Кремле объяснили, почему Путин не сделал прививку от коронавируса
24.11.2020
Президент России Владимир Путин не может принимать участие в вакцинации от коронавируса ... - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему Путин пока не принял решение пройти вакцинацию от COVID-19, передает РИА Новости.
А вот замурзаные Иваны и Наташи переживут любые невзгоды без всяких вакцин. Это ж сейчас аристократия дохнет в коридорах больниц в Украине.
Зосередься.
Ти можеш пьорднуть громчє !
Вони скоро публічно будуть грати один одного в сраку, щоб переконати нас в гомосятині...
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03.12.20 17:00 Обама, Буш и Клинтон готовы публично сделать прививки от COVID-19 Спутником 5