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Новини Коронавірус і карантин
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Обама, Буш і Клінтон готові публічно зробити щеплення від COVID-19

Обама, Буш і Клінтон готові публічно зробити щеплення від COVID-19

Троє колишніх президентів США - Барак Обама, Джордж Буш-молодший і Білл Клінтон - заявляють про готовність публічно пройти процедуру вакцинації від COVID-19, щоб переконати американців у безпечності вакцини.

Про це заявили представники трьох президентів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Поки невідома позиція ще одного колишнього президента Джиммі Картера, якому зараз 96 років. Про свою участь у вакцинації теж не говорили діючий президент Дональд Трамп, який хворів на COVID-19 у жовтні, та обраний президент Джо Байден, зазначає видання.

На розгляді медичної влади США зараз перебувають дві вакцини від коронавірусу виробництва компаній Pfizer і Moderna. Обидві компанії заявляють, що ефективність їхніх вакцин за результатами клінічних випробувань перевищила 90 відсотків.

Читайте також: ВООЗ вивчає можливість створення електронних сертифікатів вакцинації від COVID-19

За останню добу COVID-19 виявили у більш ніж 200 тис. американців. 3 157 осіб за день померли від коронавірусу.

Автор: 

Буш Джордж (17) вакцина (4419) карантин (18172) Клінтон Білл (25) Обама Барак (518) США (22545) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Этим в бутылочки нальют физраствор. Они же не дурные, чтобы всякую дрять в себя колоть. И они не только в теме но в деле.
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03.12.2020 17:12
+4
Конечно выкосит. Даже и не сомневайся.

А вот замурзаные Иваны и Наташи переживут любые невзгоды без всяких вакцин. Это ж сейчас аристократия дохнет в коридорах больниц в Украине.
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03.12.2020 17:08
+4
Здохніть, сволота.
Вони скоро публічно будуть грати один одного в сраку, щоб переконати нас в гомосятині...
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03.12.2020 17:19
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А от *****, сциться

«В Кремле объяснили, почему Путин не сделал прививку от коронавируса
24.11.2020

Президент России Владимир Путин не может принимать участие в вакцинации от коронавируса ... - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему Путин пока не принял решение пройти вакцинацию от COVID-19, передает РИА Новости.
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03.12.2020 17:07 Відповісти
Для таксистов и парикмаХЕРш это не авторитеты.
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03.12.2020 17:03 Відповісти
Интересно будет, если эта прививка сейчас выкосит всех троих.
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03.12.2020 17:06 Відповісти
Конечно выкосит. Даже и не сомневайся.

А вот замурзаные Иваны и Наташи переживут любые невзгоды без всяких вакцин. Это ж сейчас аристократия дохнет в коридорах больниц в Украине.
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03.12.2020 17:08 Відповісти
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03.12.2020 17:12 Відповісти
Этим в бутылочки нальют физраствор. Они же не дурные, чтобы всякую дрять в себя колоть. И они не только в теме но в деле.
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03.12.2020 17:12 Відповісти
Ти вже воду зарядив перед Шарійом?
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03.12.2020 17:18 Відповісти
Ти вже стоїш в черзі на вакцину від радуцького?
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03.12.2020 17:38 Відповісти
А если наоборот? 🎡
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03.12.2020 18:19 Відповісти
Спутник 5 им ведёрной клизмой.
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03.12.2020 17:08 Відповісти
А чим тоді аленей вакцинувати ???
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03.12.2020 17:11 Відповісти
Я тоже готов, но не вакциной из парашки.
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03.12.2020 17:13 Відповісти
То вакцина для ВРХ,тобто аленей,для людей шкідлива і небезпечна !!)))
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03.12.2020 17:15 Відповісти
Ну всё, теперь путло должен вколоть витаминку и на весь мир объявить что он вколол кацапскую вакцину.
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03.12.2020 17:16 Відповісти
Обама, Буш і Клінтон готові публічно зробити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 5567
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03.12.2020 17:18 Відповісти
Таксисте, тут мова про Президентів США.
Зосередься.
Ти можеш пьорднуть громчє !
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03.12.2020 17:21 Відповісти
"пьорднуть" - это твоё кредо.
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03.12.2020 18:40 Відповісти
Здохніть, сволота.
Вони скоро публічно будуть грати один одного в сраку, щоб переконати нас в гомосятині...
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03.12.2020 17:19 Відповісти
Байден заставил
Обама, Буш і Клінтон готові публічно зробити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 9853
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03.12.2020 17:22 Відповісти
предлагаю испытать вакцину сначала на януковиче...ему пофиг, а у меня пасека!
Обама, Буш і Клінтон готові публічно зробити щеплення від COVID-19 - Цензор.НЕТ 1898

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03.12.2020 17:24 Відповісти
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03.12.2020 19:04 Відповісти
А кабы чекисты, для солидных ребят, не подогнали три порции новичка.
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03.12.2020 17:24 Відповісти
вье
1154 22
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03.12.20 17:00 Обама, Буш и Клинтон готовы публично сделать прививки от COVID-19 Спутником 5
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03.12.2020 18:32 Відповісти
"президенти" перетворилися на медійних шутів...
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03.12.2020 19:28 Відповісти
 
 