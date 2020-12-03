ВООЗ вивчає можливість створення електронних сертифікатів вакцинації від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розглядає можливість створення електронного ваучера від COVID-19 у спільній роботі з країнами-членами організації.

Про це заявив голова відділу з імунізації при європейському відділенні ВООЗ Сіддхартха Датта, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

"Ми дуже уважно вивчаємо використання технологій у реагуванні на COVID-19, один зі способів - це те, як ми можемо працювати з країнами-членами над електронним сертифікатом вакцинації", - сказав Датта в ході брифінгу в четвер.

За його словами, перш ніж приступити до розробки такого сертифіката, потрібно врахувати, що використовувати технології потрібно відповідно до законодавчої основи тієї чи іншої держави, а також забезпечити прозорість програми впровадження такого сертифіката, зокрема, в європейському регіоні.

"Ми дуже тісно працюємо з Європейською комісією та Європейським центром профілактики та контролю захворювань, щоб зрозуміти і дізнатися, які нові технології та інновації вже є в деяких країнах європейського регіону", - додав Датта.

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Що стосується створення паспорта про імунітет для тих, хто перехворів коронавірусом, у ВООЗ не рекомендують вводити дану систему.

"Рекомендації ВООЗ не змінилися, ми не рекомендуємо вводити паспорт про імунітет", - заявила старший експерт у сфері надзвичайних ситуацій європейського відділення ВООЗ Кетрін Смолвуд.

Вона зазначила, що ВООЗ також не рекомендує проводити тестування на кордонах із метою запобігання поширенню коронавірусу. За словами Смолвуд, краще дотримуватися рекомендацій, пов'язаних із поїздками.

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Напередодні Велика Британія першою схвалила використання вакцини від коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer і BioNTech. За даними міністерства охорони здоров'я, кампанія з вакцинації почнеться з наступного тижня.

Зараз у США і ЄС проводиться оцінка безпеки вакцини виробництва компаній Pfizer і BioNTech, а також компанії Moderna. Їх ефективність за підсумками клінічних випробувань становить 95% і 94,1% відповідно.