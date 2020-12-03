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Новини Коронавірус і карантин
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ВООЗ вивчає можливість створення електронних сертифікатів вакцинації від COVID-19

ВООЗ вивчає можливість створення електронних сертифікатів вакцинації від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розглядає можливість створення електронного ваучера від COVID-19 у спільній роботі з країнами-членами організації.

Про це заявив голова відділу з імунізації при європейському відділенні ВООЗ Сіддхартха Датта, передає Цензор.НЕТ із посиланням "Інтерфакс-Україна".

"Ми дуже уважно вивчаємо використання технологій у реагуванні на COVID-19, один зі способів - це те, як ми можемо працювати з країнами-членами над електронним сертифікатом вакцинації", - сказав Датта в ході брифінгу в четвер.

За його словами, перш ніж приступити до розробки такого сертифіката, потрібно врахувати, що використовувати технології потрібно відповідно до законодавчої основи тієї чи іншої держави, а також забезпечити прозорість програми впровадження такого сертифіката, зокрема, в європейському регіоні.

"Ми дуже тісно працюємо з Європейською комісією та Європейським центром профілактики та контролю захворювань, щоб зрозуміти і дізнатися, які нові технології та інновації вже є в деяких країнах європейського регіону", - додав Датта.

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Що стосується створення паспорта про імунітет для тих, хто перехворів коронавірусом, у ВООЗ не рекомендують вводити дану систему.

"Рекомендації ВООЗ не змінилися, ми не рекомендуємо вводити паспорт про імунітет", - заявила старший експерт у сфері надзвичайних ситуацій європейського відділення ВООЗ Кетрін Смолвуд.

Вона зазначила, що ВООЗ також не рекомендує проводити тестування на кордонах із метою запобігання поширенню коронавірусу. За словами Смолвуд, краще дотримуватися рекомендацій, пов'язаних із поїздками.

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Напередодні Велика Британія першою схвалила використання вакцини від коронавірусу COVID-19 виробництва Pfizer і BioNTech. За даними міністерства охорони здоров'я, кампанія з вакцинації почнеться з наступного тижня.

Зараз у США і ЄС проводиться оцінка безпеки вакцини виробництва компаній Pfizer і BioNTech, а також компанії Moderna. Їх ефективність за підсумками клінічних випробувань становить 95% і 94,1% відповідно.

вакцина (4419) ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Вовово, их в задницу вживлять будут.
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03.12.2020 16:10
+3
ВОЗ изучает возможность создания электронных сертификатов вакцинации от COVID-19

Правильно. Сертификаты, дипломы. Золотой, платиновый. Вот это взялся эфиоп тему окучивать!
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03.12.2020 16:16
+3
Естественно. Хороший раб - вакцинированный раб. Биллу Гейтсу нужны полностью стерильные и ВАКЦИНИРОВАННЫЕ рабы
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03.12.2020 16:24
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Вовово, их в задницу вживлять будут.
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03.12.2020 16:10 Відповісти
Билл Гейтс лично через 5G вышки
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03.12.2020 16:25 Відповісти
это вам на росии выдают ветеринары сертификаты (потому, что свинособаки - это не люди). В Украине такого не делают.
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03.12.2020 17:14 Відповісти
Нене. 5G вышки - это для того, чтобы делать из непокорных базарных хабалок послушных робатаф.

А чипы - это принимающие устройства в их хрупких организмах, которые ненасытный ЗОГ хочет лишить природной девственности при помощи сотонинской вакцины.
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03.12.2020 17:01 Відповісти
ВОЗ изучает возможность создания электронных сертификатов вакцинации от COVID-19

Правильно. Сертификаты, дипломы. Золотой, платиновый. Вот это взялся эфиоп тему окучивать!
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03.12.2020 16:16 Відповісти
Естественно. Хороший раб - вакцинированный раб. Биллу Гейтсу нужны полностью стерильные и ВАКЦИНИРОВАННЫЕ рабы
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03.12.2020 16:24 Відповісти
Якщо розуму немає- краще скопіюйте у Заходу, без збочень, довбні, мля...
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03.12.2020 16:26 Відповісти
Все як і говорив Білл Гейтс. Рішення каменщиків високого градусу в життя!
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03.12.2020 16:30 Відповісти
ВООЗ вивчає можливість створення електронних сертифікатів вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 30
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03.12.2020 16:43 Відповісти
Вот оно!!!

Будут вживлять чипы в черепные коробки ковидиотов и потом облучать их 5G. Говно в них кипятить.
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03.12.2020 16:58 Відповісти
Это что за дискриминация ?
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03.12.2020 17:27 Відповісти
ВООЗ вивчає можливість створення електронних сертифікатів вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2696
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03.12.2020 19:58 Відповісти
 
 