Вакцину проти COVID-19 можуть красти і підробляти, - Інтерпол

У Міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерпол) попередили про ризики вчинення злочинів, пов'язаних з вакцинами проти COVID-19 в усьому світі.

Про це йдеться в заяві організації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Поки уряди готуються до масового використання вакцин, злочинні організації планують розкрити або порушити логістичні ланцюжки їхніх поставок", - заявив генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток.

В організації попередили, що сфера поширення вакцин може зіткнутися з крадіжками, підробкою документів і неправдивою рекламою підроблених вакцин, а влада має бути готова до боротьби з цією злочинною діяльністю.

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"Кримінальні мережі також будуть атакувати представників громадськості, які нічого не підозрюють, за допомогою підроблених вебсайтів і пропонованих непідтверджених ліків, які можуть становити значний ризик для здоров'я і навіть життя", - заявив Сток.

На його думку, з відновленням міжнародних поїздок також імовірний широкий обіг несанкціонованих і фальсифікованих тестів на COVID-19.

Інтерпол налічує 194 країни-члена та є найважливішою поліцейською організацією у світі. Серед іншого, держави обмінюються інформацією про розшукуваних осіб через Інтерпол і повідомляють про події у сфері організованої злочинності.

Станом на 2 грудня у світі зафіксували 64 313 861 випадок коронавірусу, зокрема 1 489 501 летальний, 44 584 577 осіб одужали.