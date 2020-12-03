УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12120 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
2 919 32

Вакцину проти COVID-19 можуть красти і підробляти, - Інтерпол

Вакцину проти COVID-19 можуть красти і підробляти, - Інтерпол

У Міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерпол) попередили про ризики вчинення злочинів, пов'язаних з вакцинами проти COVID-19 в усьому світі.

Про це йдеться в заяві організації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Поки уряди готуються до масового використання вакцин, злочинні організації планують розкрити або порушити логістичні ланцюжки їхніх поставок", - заявив генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток.

В організації попередили, що сфера поширення вакцин може зіткнутися з крадіжками, підробкою документів і неправдивою рекламою підроблених вакцин, а влада має бути готова до боротьби з цією злочинною діяльністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін готує проєкт масового тестування на COVID-19 в обласних центрах і великих містах, - Шмигаль

"Кримінальні мережі також будуть атакувати представників громадськості, які нічого не підозрюють, за допомогою підроблених вебсайтів і пропонованих непідтверджених ліків, які можуть становити значний ризик для здоров'я і навіть життя", - заявив Сток.

На його думку, з відновленням міжнародних поїздок також імовірний широкий обіг несанкціонованих і фальсифікованих тестів на COVID-19.

Інтерпол налічує 194 країни-члена та є найважливішою поліцейською організацією у світі. Серед іншого, держави обмінюються інформацією про розшукуваних осіб через Інтерпол і повідомляють про події у сфері організованої злочинності.

Станом на 2 грудня у світі зафіксували 64 313 861 випадок коронавірусу, зокрема 1 489 501 летальний, 44 584 577 осіб одужали.

Автор: 

вакцина (4419) Інтерпол (376) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
новина....засрашка вже цим займається.
показати весь коментар
03.12.2020 00:44
+5
З таким ажіотажем, який створено - не дивно.
показати весь коментар
03.12.2020 00:50
+4
я буду.
но правда мы в разных ситуациях,
но когда вакцина будет доступна - без подпрыгивания от ажитожа и когда будет время пойду и уколюсь - дети в хате.
показати весь коментар
03.12.2020 01:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
новина....засрашка вже цим займається.
показати весь коментар
03.12.2020 00:44 Відповісти
Нам завезуть підробку,а продадуть ще дорожче.Та й оригінал має бути протестований на депутатах.
показати весь коментар
03.12.2020 00:44 Відповісти
Ви маєте на увазі, що нові грибні страви раніше випробували на слугах?
показати весь коментар
03.12.2020 01:04 Відповісти
https://censor.net/ru/user/172251 Не тільки грибні.
показати весь коментар
03.12.2020 01:49 Відповісти
З таким ажіотажем, який створено - не дивно.
показати весь коментар
03.12.2020 00:50 Відповісти
шановний ПРЕДАТОР ПРЕДАТОР
передайте Ведане, шо она в плохой компании з кацапьскими ботами и зеленням.
дуже дякую...
показати весь коментар
03.12.2020 03:09 Відповісти
Интерпол поражет своей проницательностью.
показати весь коментар
03.12.2020 00:54 Відповісти
вакцину можно опробовать на Трипдаче
показати весь коментар
03.12.2020 00:57 Відповісти
Вполне могут. Так же как в аптеках продают поддельные лекарства.
Да и вообще эти вакцины не прошли достаточных испытаний. Чем они обернутся неизвестно.
Можно заработать еще большую болячку чем Ковид
показати весь коментар
03.12.2020 01:00 Відповісти
согласен,
но от Великобритания одобрила Pfizer и со следующей недели начнет вакцинацию...
как то же ето дело надо прекращать,
и кому то же нужно начать,
а не просто стонать "то все муйня сфальцифицированя"....
показати весь коментар
03.12.2020 01:09 Відповісти
Ніхто не буде вакцинуватися, бо вакцина ще сира та не випробувана. А шахраї будуть наживатися та продавати плацебо.
показати весь коментар
03.12.2020 01:10 Відповісти
я буду.
но правда мы в разных ситуациях,
но когда вакцина будет доступна - без подпрыгивания от ажитожа и когда будет время пойду и уколюсь - дети в хате.
показати весь коментар
03.12.2020 01:16 Відповісти
Ви живете в Америці, а ми в Україні. Відчуйте різницю. Уявіть тільки, що наші шахраї при владі закуплять замість вакцини і яка на неї буде ціна.
показати весь коментар
03.12.2020 01:21 Відповісти
тому і сказав - "ми в різных сітуациях"
показати весь коментар
03.12.2020 01:32 Відповісти
Да ладно! Бриты начинают вакцинацию со следующей недели. Японцы уже закупили вакцин почти на 150 миллионов населения. Планируют прививать все население бесплатно в начале следующего года. В общем, в нормальных странах это сделают быстро, без лишнего шума и без риска закупок "левых" вакцин. К нашей стране это не относится.
показати весь коментар
03.12.2020 01:28 Відповісти
Более того, я боюсь, что у нас сама же власть этот "левак" и закупит. А потом еще и наварится при продаже населению.
показати весь коментар
03.12.2020 01:32 Відповісти
очень надеюсь шо вы не правы - ну никогда цирковые не будут государственниками,
но шо бы намеренно? - очень надеюсь шо вы не правы.
показати весь коментар
03.12.2020 01:36 Відповісти
Так и я надеюсь. И я тоже хочу прививаться тем же Файзером или Модерной, пусть даже за свой счет. Но наши клоуны ждут самой дешевой вакцины в кредит. Так что выбор сужается.
показати весь коментар
03.12.2020 08:51 Відповісти
чуть меньше года терпим, потерпим и еще немного,
но если хоть малейший луч в конце тоннеля - плечо колюнам на втыкнуть вакцину? - без проблем - ета вся муйня уже просто обридла...
показати весь коментар
03.12.2020 09:11 Відповісти
с марта работаю из дома и чем дальше тем больше мой телефон нагревается от звонков, звонят просто потарахтеть о делах наших скорбных - работа чистый предлог.
соскучились черти....
ловлю себя на том, шо делаю абсолютно тоже самое - видимо соскучился за оффисом
показати весь коментар
03.12.2020 09:28 Відповісти
Так, я зараз прочитала, шо в Британії на наступному тижні планують, закупили 40 мільйонів доз на 20 мільйонів людей.
показати весь коментар
03.12.2020 01:54 Відповісти
Не для того очкарік її замутив щоб дати підробляти. Там в комплекті - спеціальна штрикалка від Apiject яка фіксуватиме щось, напевно щоб в "Паспорт вакцинації" занести.
показати весь коментар
03.12.2020 01:32 Відповісти
чипируют ?)))
показати весь коментар
03.12.2020 02:23 Відповісти
Не похоже, но какая-то возня нездоровая. Сегодня увидел https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020017-eng.htm Канадскую официальную статистику смертности по неделям года - она ниже чем раньше без ковида.
показати весь коментар
03.12.2020 04:12 Відповісти
Донорські органи?
показати весь коментар
03.12.2020 06:53 Відповісти
Ясен перец. В Канаде разок закупили свабы для пробы на ковид, то тоже партия пришла из Китая с каким то грибком. Че то я не слышал продолжения истории.
показати весь коментар
03.12.2020 02:07 Відповісти
че то дали послухай, мо шо маячнеться...
показати весь коментар
03.12.2020 03:12 Відповісти
по ходу изза подделки погибнет еще больше ....и это пздц (
показати весь коментар
03.12.2020 02:22 Відповісти
...власть должна быть готова к борьбе с этой преступной деятельностью...

Уверен, что наша нынешняя власть будет "крышевать" эту преступность.
показати весь коментар
03.12.2020 02:46 Відповісти
кацапо-вакцинобесие
показати весь коментар
03.12.2020 03:14 Відповісти
В наших обстоятельствах, тотального недоверия, вакцинация может превратиться в русскую рулетку.
показати весь коментар
03.12.2020 07:45 Відповісти
Во чудики на Западе, а возглавить все не пробивали.
показати весь коментар
03.12.2020 10:51 Відповісти
 
 