Вакцину проти COVID-19 можуть красти і підробляти, - Інтерпол
У Міжнародній організації кримінальної поліції (Інтерпол) попередили про ризики вчинення злочинів, пов'язаних з вакцинами проти COVID-19 в усьому світі.
Про це йдеться в заяві організації, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Поки уряди готуються до масового використання вакцин, злочинні організації планують розкрити або порушити логістичні ланцюжки їхніх поставок", - заявив генеральний секретар Інтерполу Юрген Сток.
В організації попередили, що сфера поширення вакцин може зіткнутися з крадіжками, підробкою документів і неправдивою рекламою підроблених вакцин, а влада має бути готова до боротьби з цією злочинною діяльністю.
"Кримінальні мережі також будуть атакувати представників громадськості, які нічого не підозрюють, за допомогою підроблених вебсайтів і пропонованих непідтверджених ліків, які можуть становити значний ризик для здоров'я і навіть життя", - заявив Сток.
На його думку, з відновленням міжнародних поїздок також імовірний широкий обіг несанкціонованих і фальсифікованих тестів на COVID-19.
Інтерпол налічує 194 країни-члена та є найважливішою поліцейською організацією у світі. Серед іншого, держави обмінюються інформацією про розшукуваних осіб через Інтерпол і повідомляють про події у сфері організованої злочинності.
Станом на 2 грудня у світі зафіксували 64 313 861 випадок коронавірусу, зокрема 1 489 501 летальний, 44 584 577 осіб одужали.
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передайте Ведане, шо она в плохой компании з кацапьскими ботами и зеленням.
дуже дякую...
Да и вообще эти вакцины не прошли достаточных испытаний. Чем они обернутся неизвестно.
Можно заработать еще большую болячку чем Ковид
но от Великобритания одобрила Pfizer и со следующей недели начнет вакцинацию...
как то же ето дело надо прекращать,
и кому то же нужно начать,
а не просто стонать "то все муйня сфальцифицированя"....
но правда мы в разных ситуациях,
но когда вакцина будет доступна - без подпрыгивания от ажитожа и когда будет время пойду и уколюсь - дети в хате.
но шо бы намеренно? - очень надеюсь шо вы не правы.
но если хоть малейший луч в конце тоннеля - плечо колюнам на втыкнуть вакцину? - без проблем - ета вся муйня уже просто обридла...
соскучились черти....
ловлю себя на том, шо делаю абсолютно тоже самое - видимо соскучился за оффисом
Уверен, что наша нынешняя власть будет "крышевать" эту преступность.