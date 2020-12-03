Вакцину от COVID-19 могут красть и подделывать, - Интерпол

В Международной организации уголовной полиции (Интерпол) предупредили о рисках совершения преступлений, связанных с вакцинами против COVID-19 во всем мире.

Об этом говорится в заявлении организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пока правительства готовятся к массовому использованию вакцин, преступные организации планируют раскрыть или нарушить логистические цепочки их поставок", - заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.

В организации предупредили, что область распространения вакцин может столкнуться с воровством, подделкой документов и ложной рекламой поддельных вакцин, а власть должна быть готова к борьбе с этой преступной деятельностью.

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"Криминальные сети также будут атаковать представителей общественности, которые ничего не подозревают, с помощью поддельных веб-сайтов и предлагаемых неподтвержденных лекарств, которые могут представлять значительный риск для здоровья и даже жизни", - заявил Сток.

По его мнению, с восстановлением международных поездок также возможен широкий оборот несанкционированных и фальсифицированных тестов на COVID-19.

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Интерпол насчитывает 194 страны-члена и является важнейшей полицейской организацией в мире. Среди прочего, государства обмениваются информацией о разыскиваемых лиц через Интерпол и сообщают о событиях в сфере организованной преступности.

По состоянию на 2 декабря в мире зафиксировали 64 313 861 случай коронавируса, в том числе 1 489 501 летальный исход, 44 584 577 человек выздоровели.