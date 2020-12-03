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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцину от COVID-19 могут красть и подделывать, - Интерпол

Вакцину от COVID-19 могут красть и подделывать, - Интерпол

В Международной организации уголовной полиции (Интерпол) предупредили о рисках совершения преступлений, связанных с вакцинами против COVID-19 во всем мире.

Об этом говорится в заявлении организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Пока правительства готовятся к массовому использованию вакцин, преступные организации планируют раскрыть или нарушить логистические цепочки их поставок", - заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.

В организации предупредили, что область распространения вакцин может столкнуться с воровством, подделкой документов и ложной рекламой поддельных вакцин, а власть должна быть готова к борьбе с этой преступной деятельностью.

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"Криминальные сети также будут атаковать представителей общественности, которые ничего не подозревают, с помощью поддельных веб-сайтов и предлагаемых неподтвержденных лекарств, которые могут представлять значительный риск для здоровья и даже жизни", - заявил Сток.

По его мнению, с восстановлением международных поездок также возможен широкий оборот несанкционированных и фальсифицированных тестов на COVID-19.

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Интерпол насчитывает 194 страны-члена и является важнейшей полицейской организацией в мире. Среди прочего, государства обмениваются информацией о разыскиваемых лиц через Интерпол и сообщают о событиях в сфере организованной преступности.

По состоянию на 2 декабря в мире зафиксировали 64 313 861 случай коронавируса, в том числе 1 489 501 летальный исход, 44 584 577 человек выздоровели.

Автор: 

вакцина (3815) Интерпол (538) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
новина....засрашка вже цим займається.
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03.12.2020 00:44
+5
З таким ажіотажем, який створено - не дивно.
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03.12.2020 00:50
+4
я буду.
но правда мы в разных ситуациях,
но когда вакцина будет доступна - без подпрыгивания от ажитожа и когда будет время пойду и уколюсь - дети в хате.
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03.12.2020 01:16
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новина....засрашка вже цим займається.
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03.12.2020 00:44 Ответить
Нам завезуть підробку,а продадуть ще дорожче.Та й оригінал має бути протестований на депутатах.
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03.12.2020 00:44 Ответить
Ви маєте на увазі, що нові грибні страви раніше випробували на слугах?
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03.12.2020 01:04 Ответить
https://censor.net/ru/user/172251 Не тільки грибні.
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03.12.2020 01:49 Ответить
З таким ажіотажем, який створено - не дивно.
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03.12.2020 00:50 Ответить
шановний ПРЕДАТОР ПРЕДАТОР
передайте Ведане, шо она в плохой компании з кацапьскими ботами и зеленням.
дуже дякую...
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03.12.2020 03:09 Ответить
Интерпол поражет своей проницательностью.
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03.12.2020 00:54 Ответить
вакцину можно опробовать на Трипдаче
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03.12.2020 00:57 Ответить
Вполне могут. Так же как в аптеках продают поддельные лекарства.
Да и вообще эти вакцины не прошли достаточных испытаний. Чем они обернутся неизвестно.
Можно заработать еще большую болячку чем Ковид
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03.12.2020 01:00 Ответить
согласен,
но от Великобритания одобрила Pfizer и со следующей недели начнет вакцинацию...
как то же ето дело надо прекращать,
и кому то же нужно начать,
а не просто стонать "то все муйня сфальцифицированя"....
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03.12.2020 01:09 Ответить
Ніхто не буде вакцинуватися, бо вакцина ще сира та не випробувана. А шахраї будуть наживатися та продавати плацебо.
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03.12.2020 01:10 Ответить
я буду.
но правда мы в разных ситуациях,
но когда вакцина будет доступна - без подпрыгивания от ажитожа и когда будет время пойду и уколюсь - дети в хате.
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03.12.2020 01:16 Ответить
Ви живете в Америці, а ми в Україні. Відчуйте різницю. Уявіть тільки, що наші шахраї при владі закуплять замість вакцини і яка на неї буде ціна.
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03.12.2020 01:21 Ответить
тому і сказав - "ми в різных сітуациях"
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03.12.2020 01:32 Ответить
Да ладно! Бриты начинают вакцинацию со следующей недели. Японцы уже закупили вакцин почти на 150 миллионов населения. Планируют прививать все население бесплатно в начале следующего года. В общем, в нормальных странах это сделают быстро, без лишнего шума и без риска закупок "левых" вакцин. К нашей стране это не относится.
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03.12.2020 01:28 Ответить
Более того, я боюсь, что у нас сама же власть этот "левак" и закупит. А потом еще и наварится при продаже населению.
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03.12.2020 01:32 Ответить
очень надеюсь шо вы не правы - ну никогда цирковые не будут государственниками,
но шо бы намеренно? - очень надеюсь шо вы не правы.
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03.12.2020 01:36 Ответить
Так и я надеюсь. И я тоже хочу прививаться тем же Файзером или Модерной, пусть даже за свой счет. Но наши клоуны ждут самой дешевой вакцины в кредит. Так что выбор сужается.
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03.12.2020 08:51 Ответить
чуть меньше года терпим, потерпим и еще немного,
но если хоть малейший луч в конце тоннеля - плечо колюнам на втыкнуть вакцину? - без проблем - ета вся муйня уже просто обридла...
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03.12.2020 09:11 Ответить
с марта работаю из дома и чем дальше тем больше мой телефон нагревается от звонков, звонят просто потарахтеть о делах наших скорбных - работа чистый предлог.
соскучились черти....
ловлю себя на том, шо делаю абсолютно тоже самое - видимо соскучился за оффисом
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03.12.2020 09:28 Ответить
Так, я зараз прочитала, шо в Британії на наступному тижні планують, закупили 40 мільйонів доз на 20 мільйонів людей.
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03.12.2020 01:54 Ответить
Не для того очкарік її замутив щоб дати підробляти. Там в комплекті - спеціальна штрикалка від Apiject яка фіксуватиме щось, напевно щоб в "Паспорт вакцинації" занести.
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03.12.2020 01:32 Ответить
чипируют ?)))
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03.12.2020 02:23 Ответить
Не похоже, но какая-то возня нездоровая. Сегодня увидел https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/71-607-x/71-607-x2020017-eng.htm Канадскую официальную статистику смертности по неделям года - она ниже чем раньше без ковида.
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03.12.2020 04:12 Ответить
Донорські органи?
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03.12.2020 06:53 Ответить
Ясен перец. В Канаде разок закупили свабы для пробы на ковид, то тоже партия пришла из Китая с каким то грибком. Че то я не слышал продолжения истории.
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03.12.2020 02:07 Ответить
че то дали послухай, мо шо маячнеться...
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03.12.2020 03:12 Ответить
по ходу изза подделки погибнет еще больше ....и это пздц (
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03.12.2020 02:22 Ответить
...власть должна быть готова к борьбе с этой преступной деятельностью...

Уверен, что наша нынешняя власть будет "крышевать" эту преступность.
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03.12.2020 02:46 Ответить
кацапо-вакцинобесие
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03.12.2020 03:14 Ответить
В наших обстоятельствах, тотального недоверия, вакцинация может превратиться в русскую рулетку.
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03.12.2020 07:45 Ответить
Во чудики на Западе, а возглавить все не пробивали.
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03.12.2020 10:51 Ответить
 
 