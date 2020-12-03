Вакцину от COVID-19 могут красть и подделывать, - Интерпол
В Международной организации уголовной полиции (Интерпол) предупредили о рисках совершения преступлений, связанных с вакцинами против COVID-19 во всем мире.
Об этом говорится в заявлении организации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Пока правительства готовятся к массовому использованию вакцин, преступные организации планируют раскрыть или нарушить логистические цепочки их поставок", - заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Сток.
В организации предупредили, что область распространения вакцин может столкнуться с воровством, подделкой документов и ложной рекламой поддельных вакцин, а власть должна быть готова к борьбе с этой преступной деятельностью.
Читайте на Цензор.НЕТ: 40% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
"Криминальные сети также будут атаковать представителей общественности, которые ничего не подозревают, с помощью поддельных веб-сайтов и предлагаемых неподтвержденных лекарств, которые могут представлять значительный риск для здоровья и даже жизни", - заявил Сток.
По его мнению, с восстановлением международных поездок также возможен широкий оборот несанкционированных и фальсифицированных тестов на COVID-19.
Также на Цензор.НЕТ: Законопроекту об обязательной вакцинации не хватит голосов, - Дубинский
Интерпол насчитывает 194 страны-члена и является важнейшей полицейской организацией в мире. Среди прочего, государства обмениваются информацией о разыскиваемых лиц через Интерпол и сообщают о событиях в сфере организованной преступности.
По состоянию на 2 декабря в мире зафиксировали 64 313 861 случай коронавируса, в том числе 1 489 501 летальный исход, 44 584 577 человек выздоровели.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
передайте Ведане, шо она в плохой компании з кацапьскими ботами и зеленням.
дуже дякую...
Да и вообще эти вакцины не прошли достаточных испытаний. Чем они обернутся неизвестно.
Можно заработать еще большую болячку чем Ковид
но от Великобритания одобрила Pfizer и со следующей недели начнет вакцинацию...
как то же ето дело надо прекращать,
и кому то же нужно начать,
а не просто стонать "то все муйня сфальцифицированя"....
но правда мы в разных ситуациях,
но когда вакцина будет доступна - без подпрыгивания от ажитожа и когда будет время пойду и уколюсь - дети в хате.
но шо бы намеренно? - очень надеюсь шо вы не правы.
но если хоть малейший луч в конце тоннеля - плечо колюнам на втыкнуть вакцину? - без проблем - ета вся муйня уже просто обридла...
соскучились черти....
ловлю себя на том, шо делаю абсолютно тоже самое - видимо соскучился за оффисом
Уверен, что наша нынешняя власть будет "крышевать" эту преступность.