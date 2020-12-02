Законопроекту об обязательной вакцинации не хватит голосов, - Дубинский
Парламент не поддержит законопроект №4142 о системе общественного здоровья, предусматривающий обязательную вакцинацию отдельных категорий населения.
Об этом журналистам сказал депутат "Слуги народа" Александр Дубинский после заседания фракции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
По словам нардепа, при обсуждении этого вопроса на заседании фракции СН только "30 процентов парламентариев выразили готовность поддержать документ ... Голосов нет".
Как известно, в ВР 22 сентября зарегистрировали законопроект №4142 о системе общественного здоровья. Он предусматривает, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней за счет работодателей. В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ. При этом перечень таких работников не приводится.
2 декабря у парламента состоялись митинги сторонников и противников законопроекта.
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Дубинский это глист из жопы Каломойского!!!
оба - паразиты!!!
правы они или нет - не дубиняке или клоунам, корчащим из себя гос. деятелей, решать.
"Чем нариков больше, тем их меньше" (с).
любая принудиловка - первая реакция и самая правильная - отторжение.
хотя, если вернуться обратно к вакцине - уколюсь,
но тех хто не хочет принуждать ни в коем разе...
- соблюдать правила движения и т. п. - это не принуждение ?
*на кону не только твоя жизнь... - не хочешь соблюдать правила? - не садись за руль.
*опять же твой выбор - водить или не водить, а не принудиловка.
- Жуткая смерть от столбняка, когда у больного мышцы напрягаются и рвутся - это гораздо
хуже, чем лёгкое недомогание у некоторых от вакцины.
* походу на одной волне - привейся и не будут мышцы рваться.
Прежде чем вакцинировать ребенка, его надо обследовать, сделать иммунограмму, анализ крови и т. д. Но МОЗ этого не делает. Дорого и хлопотно. Но здоровье ребенка дороже!
Вакцинируют всех подряд, не глядя на состояние здоровья. А оно у всех разное.
На одного вакцина никак не повлияет, а другой может умереть.
А если от вакцины у ребенка будут будут серьезные побочки вплоть до инвалидности, то несчастные родители остаются один на один со своими проблемами - собирают деньги, продают квартиры, всю жизнь страдают.
В первую очередь в законе должна быть прописана ответственность медиков за подготовку к вакцинации и ответственность государства за выплату компенсаций за утраченное здоровье от прививки. Да и после задумаешься делать или не делать.
А в 2002, когда в аспирантуру документы подавал, мне терапевт в поликлинике справку подписывать не хотел, т.к. у меня более 3-х лет не было прививки от дифтерии. Пришлось идти делать