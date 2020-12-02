Законопроекту об обязательной вакцинации не хватит голосов, - Дубинский

Парламент не поддержит законопроект №4142 о системе общественного здоровья, предусматривающий обязательную вакцинацию отдельных категорий населения.

Об этом журналистам сказал депутат "Слуги народа" Александр Дубинский после заседания фракции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

По словам нардепа, при обсуждении этого вопроса на заседании фракции СН только "30 процентов парламентариев выразили готовность поддержать документ ... Голосов нет".

Как известно, в ВР 22 сентября зарегистрировали законопроект №4142 о системе общественного здоровья. Он предусматривает, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и (или) распространению ими инфекционных болезней, подлежат обязательным профилактическим прививкам также против других соответствующих инфекционных болезней за счет работодателей. В случае отказа или уклонения от обязательных профилактических прививок эти работники отстраняются от выполнения указанных видов работ. При этом перечень таких работников не приводится.

2 декабря у парламента состоялись митинги сторонников и противников законопроекта.

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