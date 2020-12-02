Законопроєкту про обов'язкову вакцинацію не вистачить голосів, - Дубінський

Парламент не підтримає законопроєкт № 4142 про систему громадського здоров’я, що передбачає обов’язкову вакцинацію окремих категорій населення.

Про це журналістам сказав депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський після засідання фракції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами нардепа, під час обговорення цього питання на засіданні фракції СН лише "30 відсотків парламентаріїв висловили готовність підтримати документ... Голосів немає".

Як відомо, у ВР 22 вересня зареєстровано законопроєкт №4142 про систему громадського здоров’я. Він, зокрема, передбачає, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб коштом роботодавців. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. При цьому перелік таких працівників не наводиться.

2 грудня біля парламенту відбулися мітинги прихильників та противників законопроєкту.