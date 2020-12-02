Законопроєкту про обов'язкову вакцинацію не вистачить голосів, - Дубінський
Парламент не підтримає законопроєкт № 4142 про систему громадського здоров’я, що передбачає обов’язкову вакцинацію окремих категорій населення.
Про це журналістам сказав депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський після засідання фракції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
За словами нардепа, під час обговорення цього питання на засіданні фракції СН лише "30 відсотків парламентаріїв висловили готовність підтримати документ... Голосів немає".
Як відомо, у ВР 22 вересня зареєстровано законопроєкт №4142 про систему громадського здоров’я. Він, зокрема, передбачає, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб коштом роботодавців. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. При цьому перелік таких працівників не наводиться.
2 грудня біля парламенту відбулися мітинги прихильників та противників законопроєкту.
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Дубинский это глист из жопы Каломойского!!!
оба - паразиты!!!
правы они или нет - не дубиняке или клоунам, корчащим из себя гос. деятелей, решать.
"Чем нариков больше, тем их меньше" (с).
любая принудиловка - первая реакция и самая правильная - отторжение.
хотя, если вернуться обратно к вакцине - уколюсь,
но тех хто не хочет принуждать ни в коем разе...
- соблюдать правила движения и т. п. - это не принуждение ?
*на кону не только твоя жизнь... - не хочешь соблюдать правила? - не садись за руль.
*опять же твой выбор - водить или не водить, а не принудиловка.
- Жуткая смерть от столбняка, когда у больного мышцы напрягаются и рвутся - это гораздо
хуже, чем лёгкое недомогание у некоторых от вакцины.
* походу на одной волне - привейся и не будут мышцы рваться.
Прежде чем вакцинировать ребенка, его надо обследовать, сделать иммунограмму, анализ крови и т. д. Но МОЗ этого не делает. Дорого и хлопотно. Но здоровье ребенка дороже!
Вакцинируют всех подряд, не глядя на состояние здоровья. А оно у всех разное.
На одного вакцина никак не повлияет, а другой может умереть.
А если от вакцины у ребенка будут будут серьезные побочки вплоть до инвалидности, то несчастные родители остаются один на один со своими проблемами - собирают деньги, продают квартиры, всю жизнь страдают.
В первую очередь в законе должна быть прописана ответственность медиков за подготовку к вакцинации и ответственность государства за выплату компенсаций за утраченное здоровье от прививки. Да и после задумаешься делать или не делать.
А в 2002, когда в аспирантуру документы подавал, мне терапевт в поликлинике справку подписывать не хотел, т.к. у меня более 3-х лет не было прививки от дифтерии. Пришлось идти делать