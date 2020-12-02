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Законопроєкту про обов'язкову вакцинацію не вистачить голосів, - Дубінський

Законопроєкту про обов'язкову вакцинацію не вистачить голосів, - Дубінський

Парламент не підтримає законопроєкт № 4142 про систему громадського здоров’я, що передбачає обов’язкову вакцинацію окремих категорій населення.

Про це журналістам сказав депутат "Слуги народу" Олександр Дубінський після засідання фракції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

За словами нардепа, під час обговорення цього питання на засіданні фракції СН лише "30 відсотків парламентаріїв висловили готовність підтримати документ... Голосів немає".

Як відомо, у ВР 22 вересня зареєстровано законопроєкт №4142 про систему громадського здоров’я. Він, зокрема, передбачає, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб коштом роботодавців. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. При цьому перелік таких працівників не наводиться.

2 грудня біля парламенту відбулися мітинги прихильників та противників законопроєкту.

Автор: 

вакцина (4419) законопроєкт (3583) Слуга народу (2810) Дубінський Олександр (491)


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Топ коментарі
+10
почему эту гниду Дубинского рекламируют???!!!
Дубинский это глист из жопы Каломойского!!!
оба - паразиты!!!
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02.12.2020 22:52
+9
Дубина - это нарушение прав человека. Никто не может принудить ни к какой вакцинации никого.
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02.12.2020 23:01
+7
Принудительно надо вакцинировать ОПЗЖопников и "слуг Сатаны".... Путинской сомнительной вакциной, от которой дохнут все ,её попробовавшие...
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02.12.2020 23:10
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За счёт работодателей, понятно? Хоть к кому-то. ****, но это государство в карман залезет.
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02.12.2020 22:51 Відповісти
Цікаве інше ,перелік цих професій!! Є дійсно ті кого треба обов"язково вакцинувати!!!)))
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02.12.2020 22:55 Відповісти
почему эту гниду Дубинского рекламируют???!!!
Дубинский это глист из жопы Каломойского!!!
оба - паразиты!!!
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02.12.2020 22:52 Відповісти
Все в «Зе» пакете.
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02.12.2020 23:08 Відповісти
Дубина - это нарушение прав человека. Никто не может принудить ни к какой вакцинации никого.
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02.12.2020 23:01 Відповісти
Ветеринары вакцинируйте уже пророссийскую Дубинеску.
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02.12.2020 23:04 Відповісти
Законопроекту об обязательной вакцинации не хватит голосов, - Дубинский - Цензор.НЕТ 432
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02.12.2020 23:15 Відповісти
Принудительно надо вакцинировать ОПЗЖопников и "слуг Сатаны".... Путинской сомнительной вакциной, от которой дохнут все ,её попробовавшие...
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02.12.2020 23:10 Відповісти
слугей в первую очередь принудительно и во все места куда игла долезет.
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02.12.2020 23:23 Відповісти
Господин Дубинский! Не забудьте включить в закон об обязательной вакцинации пункт об обязательной демонстрации медиками документального подтверждения (сертификат) и демонстрации каждому вакцинируемому пригодности (тепловой маркер и срок годности) применяемой вакцины. В противном случае люди будут иметь право отказаться от вакцинации, и программа профилактики будет провалена.
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02.12.2020 23:24 Відповісти
люди в любом случае могут отказаться от вакцинации - абздец и точка - не обсуждаемо.

правы они или нет - не дубиняке или клоунам, корчащим из себя гос. деятелей, решать.
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02.12.2020 23:31 Відповісти
Очень даже обсуждаемо. Если работодатель потребует справку о вакцинации - откажешься от вакцинации и окажешься на улице. Можешь, конечно, судиться.
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02.12.2020 23:45 Відповісти
обязаловка так обязаловка, тогда тот кто "на улице" вполне может потребовать такую же справку от работодателя, судей, секретуток и вообще всех присутсвующих в судe.
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02.12.2020 23:53 Відповісти
Может потребовать. Но это не поможет ему с работой.
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02.12.2020 23:59 Відповісти
правда - но возможно тем же неуколотым судьям, работодателю ето поможет не с работой? если конечно закон ето закон и он для всех.
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03.12.2020 00:05 Відповісти
а неуколотый неуколотого за неуколотось? - ето уже чистой воды кацапизм )))
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02.12.2020 23:57 Відповісти
У меня тоже есть подобный юмор.
"Чем нариков больше, тем их меньше" (с).
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03.12.2020 00:06 Відповісти
мой пост наверху не юмор, и ето мои слова, а не чьи то..
любая принудиловка - первая реакция и самая правильная - отторжение.
хотя, если вернуться обратно к вакцине - уколюсь,
но тех хто не хочет принуждать ни в коем разе...
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03.12.2020 00:11 Відповісти
А платить налоги, соблюдать правила движения и т. п. - это не принуждение?. Сколько жизней за многие годы спасли принудительные прививки? Жуткая смерть от столбняка, когда у больного мышцы напрягаются и рвутся - это гораздо хуже, чем лёгкое недомогание у некоторых от вакцины.
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03.12.2020 00:30 Відповісти
по пунктам:
- соблюдать правила движения и т. п. - это не принуждение ?
*на кону не только твоя жизнь... - не хочешь соблюдать правила? - не садись за руль.
*опять же твой выбор - водить или не водить, а не принудиловка.
- Жуткая смерть от столбняка, когда у больного мышцы напрягаются и рвутся - это гораздо
хуже, чем лёгкое недомогание у некоторых от вакцины.
* походу на одной волне - привейся и не будут мышцы рваться.
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03.12.2020 00:42 Відповісти
Не забалтывайте суть. Водить или не водить - это Ваш выбор, а водить по правилам ДД - это принуждение Вас, идущее от общества, снизить скорость, а Вам это не нравится (ни коем разе!), но большинство подчиняется разумным правилам.
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03.12.2020 00:55 Відповісти
дискуссия перастает в бессмыссленое перебрасывание комментами - предлагаю взять брейк...
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03.12.2020 01:02 Відповісти
Дай Бог, чтоб голосов не хватило!
Прежде чем вакцинировать ребенка, его надо обследовать, сделать иммунограмму, анализ крови и т. д. Но МОЗ этого не делает. Дорого и хлопотно. Но здоровье ребенка дороже!
Вакцинируют всех подряд, не глядя на состояние здоровья. А оно у всех разное.
На одного вакцина никак не повлияет, а другой может умереть.
А если от вакцины у ребенка будут будут серьезные побочки вплоть до инвалидности, то несчастные родители остаются один на один со своими проблемами - собирают деньги, продают квартиры, всю жизнь страдают.
В первую очередь в законе должна быть прописана ответственность медиков за подготовку к вакцинации и ответственность государства за выплату компенсаций за утраченное здоровье от прививки. Да и после задумаешься делать или не делать.
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03.12.2020 00:56 Відповісти
Почему-то никто не хочет вспомнить конец 1990-х- начало 2000-х, когда всем массово кололи вакцину от дифтерии. Бесплатное. Но всем. И никаких протестов. В 1997-м в институте возле деканат списки висели, кому надо було эту прививку сделать.
А в 2002, когда в аспирантуру документы подавал, мне терапевт в поликлинике справку подписывать не хотел, т.к. у меня более 3-х лет не было прививки от дифтерии. Пришлось идти делать
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03.12.2020 06:53 Відповісти
Прививаться может и нужно, но при этом правительстве ****** расейское дерьмо вместо нормальной вакцины, и что делать?
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03.12.2020 09:34 Відповісти
Вакцинация должна быть добровольной. Эта болячка малосмертельная.
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03.12.2020 02:22 Відповісти
Ну вот зачем принудительно? Сделайте бесплатно. Кто хочет- привьется. А кто не хочет - переболеет, но тоже получит иммунитет. Если не попадет в те 2%.
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03.12.2020 07:17 Відповісти
Для начала пускай все депутаты верховной рады, вакцинируют своих детей и родственников, если побочки не будет, то можно голосовать за обязательное вакцинирование.
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03.12.2020 09:41 Відповісти
 
 