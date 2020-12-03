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Новости Коронавирус и карантин
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ВОЗ изучает возможность создания электронных сертификатов вакцинации от COVID-19

ВОЗ изучает возможность создания электронных сертификатов вакцинации от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает возможность создания электронного сертификата о вакцинации от COVID-19 в совместной работе со странами-членами организации.

Об этом заявил глава отдела по иммунизации при европейском отделении ВОЗ Сиддхартха Датта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой "Интерфакс-Украина".

"Мы очень внимательно изучаем использование технологий в реагировании на COVID-19, один из способов - это то, как мы можем работать со странами-членами над электронным сертификатом вакцинации", - сказал Датта в ходе брифинга в четверг.

По его словам, прежде чем приступить к разработке такого сертификата, нужно учесть, что использовать технологии нужно в соответствии с законодательной основой того или иного государства, а также обеспечить прозрачность программы внедрения такого сертификата, в частности, в европейском регионе.

"Мы очень тесно работаем с Европейской комиссией и Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы понять и узнать, какие новые технологии и инновации уже есть в некоторых странах европейского региона", - добавил Датта.

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Что касается создания паспорта об иммунитете для тех, кто переболел коронавирусом, в ВОЗ не рекомендуют вводить данную систему.

"Рекомендации ВОЗ не изменились, мы не рекомендуем вводить паспорт об иммунитете", - заявила старший эксперт в области чрезвычайных ситуаций европейского отделения ВОЗ Кэтрин Смолвуд.

Она отметила, что ВОЗ также не рекомендует проводить тестирование на границах в целях предотвращения распространения коронавируса. По словам Смолвуд, лучше придерживаться рекомендаций, связанных с поездками.

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Накануне Великобритания первой одобрила использование вакцины от коронавируса COVID-19 производства Pfizer и BioNTech. По данным минздрава, кампания по вакцинации начнется со следующей недели.

В настоящее время в США и ЕС проводится оценка безопасности вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech, а также компании Moderna. Их эффективность по итогам клинических испытаний составляет 95% и 94,1% соответственно.

вакцина (3815) ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Вовово, их в задницу вживлять будут.
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03.12.2020 16:10
+3
ВОЗ изучает возможность создания электронных сертификатов вакцинации от COVID-19

Правильно. Сертификаты, дипломы. Золотой, платиновый. Вот это взялся эфиоп тему окучивать!
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03.12.2020 16:16
+3
Естественно. Хороший раб - вакцинированный раб. Биллу Гейтсу нужны полностью стерильные и ВАКЦИНИРОВАННЫЕ рабы
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03.12.2020 16:24
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Вовово, их в задницу вживлять будут.
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03.12.2020 16:10 Ответить
Билл Гейтс лично через 5G вышки
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03.12.2020 16:25 Ответить
это вам на росии выдают ветеринары сертификаты (потому, что свинособаки - это не люди). В Украине такого не делают.
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03.12.2020 17:14 Ответить
Нене. 5G вышки - это для того, чтобы делать из непокорных базарных хабалок послушных робатаф.

А чипы - это принимающие устройства в их хрупких организмах, которые ненасытный ЗОГ хочет лишить природной девственности при помощи сотонинской вакцины.
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03.12.2020 17:01 Ответить
ВОЗ изучает возможность создания электронных сертификатов вакцинации от COVID-19

Правильно. Сертификаты, дипломы. Золотой, платиновый. Вот это взялся эфиоп тему окучивать!
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03.12.2020 16:16 Ответить
Естественно. Хороший раб - вакцинированный раб. Биллу Гейтсу нужны полностью стерильные и ВАКЦИНИРОВАННЫЕ рабы
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03.12.2020 16:24 Ответить
Якщо розуму немає- краще скопіюйте у Заходу, без збочень, довбні, мля...
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03.12.2020 16:26 Ответить
Все як і говорив Білл Гейтс. Рішення каменщиків високого градусу в життя!
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03.12.2020 16:30 Ответить
ВООЗ вивчає можливість створення електронних сертифікатів вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 30
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03.12.2020 16:43 Ответить
Вот оно!!!

Будут вживлять чипы в черепные коробки ковидиотов и потом облучать их 5G. Говно в них кипятить.
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03.12.2020 16:58 Ответить
Это что за дискриминация ?
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03.12.2020 17:27 Ответить
ВООЗ вивчає можливість створення електронних сертифікатів вакцинації від COVID-19 - Цензор.НЕТ 2696
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03.12.2020 19:58 Ответить
 
 