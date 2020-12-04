РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
8094 посетителя онлайн
Новости Общество
2 427 33
Германия (6047) энергетика (2038)

Украина должна устранить перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии, - проект правительства ФРГ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина должна устранить перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии, - проект правительства ФРГ

Цены на электроэнергию для бытовых потребителей в Украине не покрывают полной стоимости электроэнергии, что приводит к искажению рынка и ограничению конкуренции.

Об этом говорится в отчете проекта Low Carbon Ukraine, функционирующего при поддержке правительства Федеративной Республики Германии.


"Поскольку промышленные потребители платят более высокие цены, нынешний дизайн ПСО также фактически поддерживает перекрестное субсидирование. Дизайн ПСО для бытовых потребителей - это самая большая причина искажений рынка. Текущий механизм ограничивает конкуренцию, накладывает несправедливые ограничения", - говорится в отчете Low Carbon.


Проект призвал правительство составить дорожную карту для устранения перекрестного субсидирования.
По данным Low Carbon Ukraine, еще в ноябре, то есть до очередного повышения тарифа на передачу электроэнергии (с 1 декабря 2020 он вырос на 30%), в половине областей Украины цены для населения даже не покрывали стоимость доставки, не говоря уже о самой электроэнергии как товаре.


"В 12 из 25 областей стоимость доставки (распределения и передачи) уже (до 1 декабря 2020, - прим.) превышает среднюю регулируемую цену для бытовых потребителей", - говорится в отчете.

Заниженные тарифы на электроэнергию для всех бытовых потребителей, независимо от их доходов, по мнению экспертов Low Carbon являются несправедливыми и требуют пересмотра.


"Бытовые потребители, независимо от их дохода, не платят полную стоимость электроэнергии. Эта разница между рыночной ценой и ценой для бытовых потребителей создает возможность получать объемы электроэнергии, заявленной для населения, с ценой ниже рыночной ", - отмечает Low Carbon.


Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт.ч на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.ч на другой объем месячного потребления, что более чем в четыре раза меньше, чем средний тариф в Европе.
По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабря 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.


Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.
Ликвидацию перекрестного субсидирования на рынке электроэнергии официально поддержал Секретариат Энергетического сообщества ЕС. Эксперты отметили, что от решения по тарифам зависит дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+4
Ну что зебилы ... все поняли ?+ 400 процентов за электричество ....аплодируем стоя
показать весь комментарий
04.12.2020 11:43
+4
Мы под внешним управлением правительства ФРГ? Пусть Зеленский нам объяснит.
показать весь комментарий
04.12.2020 11:47
+4
Отже, занижені ціни для населення порушують конкуренцію, а для ГЗК коломойського і меткомбінатів ахметова і тарути - не порушують. Усі затямили?
показать весь комментарий
04.12.2020 11:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну что зебилы ... все поняли ?+ 400 процентов за электричество ....аплодируем стоя
показать весь комментарий
04.12.2020 11:43 Ответить
ШМЫГЛО может тебя и Наперстка вместе с Коломойшей и Зедебилом просто УБИТЬ вместе с вашим семейным выводком?? сначала вы твари обвалили энергетику... которая давала профицит в угоду подонку и ублюдку Коломойше затем уголовная банда НКРЕКП ахметовско фиртовшские и коломойские ублюдки там засели накрутили тариф плюс ваша убогость и еврейская дебильность неспособность мыслить а теперь вы гниды еврейские решаете поднимать тариф или нет а иначе понимаете что вас просто УБЬЮТ БЕЗ ВАРИАНТОВ..бежать некуда Ковид границы закрыты частные чартеры вам просто не дадут... тут в Украине вам кердык и наступит и Наперстку ибо уж больно Наперсток борзой стал .... и вливаете нам ...овно типа дизайн тарифа!! это что за инцестное такое словечко в недрах КМУ еврейского придумали то???? суки еврейские вам Гитлера не хватает и газовых камер валите сами иначе бей ж...ов!!! станет лозунгом 3 тарифного Майдана в Украине!!!!
показать весь комментарий
04.12.2020 11:49 Ответить
при БАРЫГЕ ЭТИ НИЗКИЕ ТАРИФЫ ДАВАЛИ ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА В СОТНИ МИЛЛИАРДОВ а у вас клавишно обрезанных одни убытки проблема не в тарифах проблема в подонках на букву ЖЖЖ это особенность такая тварей татарин еврей русский малоросс украинец литовец поляк и прочие которые подсаживаются на социум державу и его бюджет и нагло воруют за раз 40-50% всего бюджета страны а потом вэй вэй не хватает надо поднимать цены тарифы и все такое а убивать вас надо как крыс гнид и вшей и все сразу стане с профицитом...
показать весь комментарий
04.12.2020 11:54 Ответить
лохи должны платить по кредитам которые педрос мальдивский набрал
показать весь комментарий
04.12.2020 11:57 Ответить
о Вова перелогинься убогий дефективный идиот тебя повесить надо еще год назад пасть закрой убогий Вова...
показать весь комментарий
04.12.2020 12:06 Ответить
Зелёные лохи? Пусть платят😁🖕
показать весь комментарий
04.12.2020 22:17 Ответить
Повірена США в Україні Квін: відкат антикорупціних реформ заважає євроатлантичній інтеграції і інвестиціям.

Відкат антикорупційних реформ заважає міжнародному бізнесу інвестувати в Україну, заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін під час щорічної зустрічі компаній-членів Американської торгової палати в Україні.

У розмові взяв участь і президент України Володимир Зеленський.

https://www.radiosvoboda.org/a/investycii-korupciya-ameryka-ukraina/30983400.html
показать весь комментарий
04.12.2020 11:44 Ответить
Ахметов в восторге...
показать весь комментарий
04.12.2020 11:45 Ответить
Мы под внешним управлением правительства ФРГ? Пусть Зеленский нам объяснит.
показать весь комментарий
04.12.2020 11:47 Ответить
Судя по ситуации в стране, мы под внешним управлением или раши, или гондураса...
показать весь комментарий
04.12.2020 11:50 Ответить
Отже, занижені ціни для населення порушують конкуренцію, а для ГЗК коломойського і меткомбінатів ахметова і тарути - не порушують. Усі затямили?
показать весь комментарий
04.12.2020 11:50 Ответить
PS. "За підтримки уряду ФРН" перетворилося раптом у "проект уряду ФРН"... Чиї тут руді й бородаті вуха стирчать, хтось підкаже?
показать весь комментарий
04.12.2020 11:52 Ответить
А почему предприятия платят больше? Пусть платят как остальные и не будет дисбаланса. Если беспокоит только это.
показать весь комментарий
04.12.2020 11:50 Ответить
Підприємства коломойського сплачують близько 50 копійок. Отже, у середньому - майже нормально
показать весь комментарий
04.12.2020 11:54 Ответить
Зменшіть вартість доставки і тариф покриватиме її.
показать весь комментарий
04.12.2020 11:50 Ответить
Война с россией стоит Украине сотни миллиардов гривен ежегодно. Правительство ФРГ с войной не хочет помочь?
показать весь комментарий
04.12.2020 11:52 Ответить
Та да, может дешевле еще раз Германию завоевать?
показать весь комментарий
04.12.2020 12:02 Ответить
ну,это проект германский,а не ЕС... Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН - Цензор.НЕТ 1700
показать весь комментарий
04.12.2020 11:52 Ответить
Та й не німецький, а "за підтримки". На кшталт шабуні, серлєща тощо.
показать весь комментарий
04.12.2020 11:54 Ответить
я тебя огорчу,ЕС проект БеНеЛюкса но это только проэкт!!(ихний)а вот финансирует этот проэкт таки германия(не можеш доступно мне объяснить?от кого зависит существование ЕС?от проэктанта??или того кто этот проэкт финансирует??) Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН - Цензор.НЕТ 3576 Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН - Цензор.НЕТ 7212
показать весь комментарий
04.12.2020 12:06 Ответить
ну ,насколько я понял,речи о существовании ЕС в статье не было...
речь шла о менторском тоне германии,якобы о от имени ЕС.
показать весь комментарий
04.12.2020 12:09 Ответить
согласен(что не было но ты/вы к этой мысли подвели что германия как бы не при ,,делах" в ЕС(я соответственно отвечал на Ваш пост а не статьи)если обидел то извиняюсь. Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН - Цензор.НЕТ 1566 Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН - Цензор.НЕТ 9947
показать весь комментарий
04.12.2020 12:20 Ответить
Всякий производитель Эл Эн должен продавать ее на бирже или напрямую трейдерам на рынке, тогда сформируется реальная цена, и пропадет "убыточная генерация". Беднейшие слои населения должны получать монетизированную помощь, и все. А пока будет эта муть с тарифами, ПСО, дотациями, зеленой генерацией, ничего путного не будет, только коррупция, мрак и стоны...
показать весь комментарий
04.12.2020 11:55 Ответить
правильно для зебилов нужно раза в 3 поднять
показать весь комментарий
04.12.2020 11:58 Ответить
господатоварищибюргерышизофреники, а зеленую атомной, перекрестно, мона субсидировать?
показать весь комментарий
04.12.2020 12:01 Ответить
"Вот! Вот вопрос. Вы же наповал меня бьёте этим вопросом."
показать весь комментарий
04.12.2020 12:38 Ответить
Странные они, немцы. Требуют повышения только на э/э.
Почему не требуют повышения цены на хлеб до уровня Германии?
Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН - Цензор.НЕТ 6233
показать весь комментарий
04.12.2020 12:03 Ответить
А не хочет ли ФРГ репарации Украине заплатить?
показать весь комментарий
04.12.2020 12:13 Ответить
Так нужно попросить для начала. У нас вон "державники" порываются бамбас восстанавливать за счет Украинского бюджета, а ты про ФРГ...
показать весь комментарий
04.12.2020 12:27 Ответить
Подданные путинской курвы Меркель стесняются назвать ворами путинскую курву Коломойского, путинскую курву Пинчука и примкнувшего к ним Ахметова. "Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20"./ Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Понятие "зеленая металлургия" позволит экономить компании Пинчука $ 12-15 млн ежегодно.
показать весь комментарий
04.12.2020 12:13 Ответить
" Эта разница между рыночной ценой и ценой для бытовых потребителей создает возможность получать объемы электроэнергии, заявленной для населения, с ценой ниже рыночной ",

А помните "дешёвый газ для населения", который шёл на заводы Фирташа?
показать весь комментарий
04.12.2020 12:30 Ответить
Электроэнергия дешевой не может быть априори, это миф, все имеет свою рыночную цену и государство не обязано ее компенсировать ни кому, должна быть одна цена и для промышленности и для населения. В Европе один из самых маленьких тарифов на электроэнергию в Болгарии 0,1 евро за Кв/ч, на это и нужно ориентироваться 3,4 грн. и за следующий год нужно поэтапно повысить, чтоб выйти на этот тариф, иначе Украина к 2030 году вообще рискует остаться без нормального электроснабжения, с 2025 года нужно будет выводить старые реакторы АЭС, и как то их замещать или строить новые, а это недешево, если даже блоки на ТЭЦ только реконструируются, а новые не строятся
показать весь комментарий
04.12.2020 12:34 Ответить
Украина должна ФРГ, заявило ФРГ Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН - Цензор.НЕТ 9975
показать весь комментарий
04.12.2020 14:15 Ответить
 
 