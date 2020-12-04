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Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН

Ціни на електроенергію для побутових споживачів в Україні не покривають повної вартості електроенергії, що призводить до викривлення ринку та обмеженню конкуренції.

Про це йдеться у звіті проекту Low Carbon Ukraine, що функціонує за підтримки уряду Федеративної Республіки Німеччина.

"Оскільки промислові споживачі платять більш високі ціни, нинішній дизайн ПСО також фактично підтримує перехресне субсидування. Дизайн ПСО для побутових споживачів це найбільша причина викривлень ринку. Поточний механізм обмежує конкуренцію, накладає несправедливі обмеження", - йдеться у звіті Low Carbon.

Проєкт закликав уряд скласти дорожню карту для усунення перехресного субсидіювання. За даними Low Carbon Ukraine, ще в листопаді, тобто до чергового підвищення тарифу на передачу електроенергії (з 1 грудня 2020 року він зріс на 30%), в половині областей України ціни для населення навіть не покривали вартість доставки, не говорячи уже про саму електроенергію як товар.

"У 12 з 25 областей вартість доставки (розподілу та передачі) вже (до 1 грудня 2020 – прим.) перевищує середню регульовану ціну для побутових споживачів", - йдеться у звіті. Занижені тарифи на електроенергію для всіх побутових споживачів, незалежно від їх доходів, на думку експертів Low Carbon є несправедливими і потребують перегляду.

"Побутові споживачі, незалежно від їх доходу, не платять повну вартість електроенергії. Ця різниця між ринковою ціною та ціною для побутових споживачів створює можливість отримувати обсяги електроенергії, заявленої для населення, із ціною нижчою за ринкову", - зазначає Low Carbon.

Нагадаємо, тарифи на електроенергію для населення не переглядалися з березня 2017 р. Вони складають 0,9 грн /кВт.год на перші 100 кВт.год і 1,68 грн / кВт.год на інший обсяг місячного споживання, що в більш як чотири рази менше ніж середній тариф в Європі. За даними Міністерства енергетики, тариф для населення в грудні 2020 року навіть не покриватиме витрати на доставку електроенергії від електростанцій до кінцевих споживачів. Щорічні дотації через занижені тарифи на електроенергію для населення досягли 65-70 млрд грн. Ліквідацію перехресного субсидіювання на ринку електроенергії офіційно підтримав Секретаріат Енергетичного співтовариства ЄС. Експерти зазначили, що від рішення по тарифах залежить подальша фінансова підтримка України від МВФ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Ну что зебилы ... все поняли ?+ 400 процентов за электричество ....аплодируем стоя
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04.12.2020 11:43
+4
Мы под внешним управлением правительства ФРГ? Пусть Зеленский нам объяснит.
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04.12.2020 11:47
+4
Отже, занижені ціни для населення порушують конкуренцію, а для ГЗК коломойського і меткомбінатів ахметова і тарути - не порушують. Усі затямили?
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04.12.2020 11:50
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Ну что зебилы ... все поняли ?+ 400 процентов за электричество ....аплодируем стоя
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04.12.2020 11:43 Відповісти
ШМЫГЛО может тебя и Наперстка вместе с Коломойшей и Зедебилом просто УБИТЬ вместе с вашим семейным выводком?? сначала вы твари обвалили энергетику... которая давала профицит в угоду подонку и ублюдку Коломойше затем уголовная банда НКРЕКП ахметовско фиртовшские и коломойские ублюдки там засели накрутили тариф плюс ваша убогость и еврейская дебильность неспособность мыслить а теперь вы гниды еврейские решаете поднимать тариф или нет а иначе понимаете что вас просто УБЬЮТ БЕЗ ВАРИАНТОВ..бежать некуда Ковид границы закрыты частные чартеры вам просто не дадут... тут в Украине вам кердык и наступит и Наперстку ибо уж больно Наперсток борзой стал .... и вливаете нам ...овно типа дизайн тарифа!! это что за инцестное такое словечко в недрах КМУ еврейского придумали то???? суки еврейские вам Гитлера не хватает и газовых камер валите сами иначе бей ж...ов!!! станет лозунгом 3 тарифного Майдана в Украине!!!!
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04.12.2020 11:49 Відповісти
при БАРЫГЕ ЭТИ НИЗКИЕ ТАРИФЫ ДАВАЛИ ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА В СОТНИ МИЛЛИАРДОВ а у вас клавишно обрезанных одни убытки проблема не в тарифах проблема в подонках на букву ЖЖЖ это особенность такая тварей татарин еврей русский малоросс украинец литовец поляк и прочие которые подсаживаются на социум державу и его бюджет и нагло воруют за раз 40-50% всего бюджета страны а потом вэй вэй не хватает надо поднимать цены тарифы и все такое а убивать вас надо как крыс гнид и вшей и все сразу стане с профицитом...
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04.12.2020 11:54 Відповісти
лохи должны платить по кредитам которые педрос мальдивский набрал
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04.12.2020 11:57 Відповісти
о Вова перелогинься убогий дефективный идиот тебя повесить надо еще год назад пасть закрой убогий Вова...
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04.12.2020 12:06 Відповісти
Зелёные лохи? Пусть платят😁🖕
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04.12.2020 22:17 Відповісти
Повірена США в Україні Квін: відкат антикорупціних реформ заважає євроатлантичній інтеграції і інвестиціям.

Відкат антикорупційних реформ заважає міжнародному бізнесу інвестувати в Україну, заявила тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін під час щорічної зустрічі компаній-членів Американської торгової палати в Україні.

У розмові взяв участь і президент України Володимир Зеленський.

https://www.radiosvoboda.org/a/investycii-korupciya-ameryka-ukraina/30983400.html
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04.12.2020 11:44 Відповісти
Ахметов в восторге...
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04.12.2020 11:45 Відповісти
Мы под внешним управлением правительства ФРГ? Пусть Зеленский нам объяснит.
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04.12.2020 11:47 Відповісти
Судя по ситуации в стране, мы под внешним управлением или раши, или гондураса...
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04.12.2020 11:50 Відповісти
Отже, занижені ціни для населення порушують конкуренцію, а для ГЗК коломойського і меткомбінатів ахметова і тарути - не порушують. Усі затямили?
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04.12.2020 11:50 Відповісти
PS. "За підтримки уряду ФРН" перетворилося раптом у "проект уряду ФРН"... Чиї тут руді й бородаті вуха стирчать, хтось підкаже?
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04.12.2020 11:52 Відповісти
А почему предприятия платят больше? Пусть платят как остальные и не будет дисбаланса. Если беспокоит только это.
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04.12.2020 11:50 Відповісти
Підприємства коломойського сплачують близько 50 копійок. Отже, у середньому - майже нормально
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04.12.2020 11:54 Відповісти
Зменшіть вартість доставки і тариф покриватиме її.
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04.12.2020 11:50 Відповісти
Война с россией стоит Украине сотни миллиардов гривен ежегодно. Правительство ФРГ с войной не хочет помочь?
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04.12.2020 11:52 Відповісти
Та да, может дешевле еще раз Германию завоевать?
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04.12.2020 12:02 Відповісти
ну,это проект германский,а не ЕС... Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН - Цензор.НЕТ 1700
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04.12.2020 11:52 Відповісти
Та й не німецький, а "за підтримки". На кшталт шабуні, серлєща тощо.
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04.12.2020 11:54 Відповісти
я тебя огорчу,ЕС проект БеНеЛюкса но это только проэкт!!(ихний)а вот финансирует этот проэкт таки германия(не можеш доступно мне объяснить?от кого зависит существование ЕС?от проэктанта??или того кто этот проэкт финансирует??) Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН - Цензор.НЕТ 3576 Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН - Цензор.НЕТ 7212
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04.12.2020 12:06 Відповісти
ну ,насколько я понял,речи о существовании ЕС в статье не было...
речь шла о менторском тоне германии,якобы о от имени ЕС.
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04.12.2020 12:09 Відповісти
согласен(что не было но ты/вы к этой мысли подвели что германия как бы не при ,,делах" в ЕС(я соответственно отвечал на Ваш пост а не статьи)если обидел то извиняюсь. Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН - Цензор.НЕТ 1566 Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН - Цензор.НЕТ 9947
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04.12.2020 12:20 Відповісти
Всякий производитель Эл Эн должен продавать ее на бирже или напрямую трейдерам на рынке, тогда сформируется реальная цена, и пропадет "убыточная генерация". Беднейшие слои населения должны получать монетизированную помощь, и все. А пока будет эта муть с тарифами, ПСО, дотациями, зеленой генерацией, ничего путного не будет, только коррупция, мрак и стоны...
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04.12.2020 11:55 Відповісти
правильно для зебилов нужно раза в 3 поднять
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04.12.2020 11:58 Відповісти
господатоварищибюргерышизофреники, а зеленую атомной, перекрестно, мона субсидировать?
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04.12.2020 12:01 Відповісти
"Вот! Вот вопрос. Вы же наповал меня бьёте этим вопросом."
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04.12.2020 12:38 Відповісти
Странные они, немцы. Требуют повышения только на э/э.
Почему не требуют повышения цены на хлеб до уровня Германии?
Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН - Цензор.НЕТ 6233
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04.12.2020 12:03 Відповісти
А не хочет ли ФРГ репарации Украине заплатить?
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04.12.2020 12:13 Відповісти
Так нужно попросить для начала. У нас вон "державники" порываются бамбас восстанавливать за счет Украинского бюджета, а ты про ФРГ...
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04.12.2020 12:27 Відповісти
Подданные путинской курвы Меркель стесняются назвать ворами путинскую курву Коломойского, путинскую курву Пинчука и примкнувшего к ним Ахметова. "Суды разрешили ДТЭК Ахметова не платить "Укрэнерго" более 1 миллиарда. 05.10.20"./ Организованная "слугой народа (Коломойского) " Герусом схема с трейдерами довела энергетику до дефицита в 50 млрд грн./ Понятие "зеленая металлургия" позволит экономить компании Пинчука $ 12-15 млн ежегодно.
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04.12.2020 12:13 Відповісти
" Эта разница между рыночной ценой и ценой для бытовых потребителей создает возможность получать объемы электроэнергии, заявленной для населения, с ценой ниже рыночной ",

А помните "дешёвый газ для населения", который шёл на заводы Фирташа?
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04.12.2020 12:30 Відповісти
Электроэнергия дешевой не может быть априори, это миф, все имеет свою рыночную цену и государство не обязано ее компенсировать ни кому, должна быть одна цена и для промышленности и для населения. В Европе один из самых маленьких тарифов на электроэнергию в Болгарии 0,1 евро за Кв/ч, на это и нужно ориентироваться 3,4 грн. и за следующий год нужно поэтапно повысить, чтоб выйти на этот тариф, иначе Украина к 2030 году вообще рискует остаться без нормального электроснабжения, с 2025 года нужно будет выводить старые реакторы АЭС, и как то их замещать или строить новые, а это недешево, если даже блоки на ТЭЦ только реконструируются, а новые не строятся
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04.12.2020 12:34 Відповісти
Украина должна ФРГ, заявило ФРГ Україна має усунути перехресне субсидіювання на ринку електроенергії, - проєкт уряду ФРН - Цензор.НЕТ 9975
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04.12.2020 14:15 Відповісти
 
 