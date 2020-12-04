Edelburg Development руками киевской прокуратуры преследует активистов, - СМИ

3 декабря 2020 года в Голосеевском районном суде г. Киева состоялось заседание, на котором киевским активистам, выступающим против незаконного строительства на Подоле избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

"Это вопиющий факт манипуляции украинскими законами в интересах одного из киевских застройщиков – ООО "Edelburg Development". Все мы пострадали за свою гражданскую позицию, за то, что хотим защитить свои дома от незаконной стройки компании Edelburg Development, собственником которого является Сергей Кучер и Степан Черновецкий. Исторический Подол застраивают, игнорируя решения судов о запрете строительства дома на Воздвиженке под риском оползней из-за этой стройки, а власть закрывает глаза на беспредел, который творится и подыгрывает компании застройщика. Вместо того, чтобы запретить стройку в самом сердце Подола, они судят активистов, чтобы закрыть нам рот!" – заявила житель и защитница Подола, активистка и участница сообщества "Подоляночка" Татьяна Максименко.

В феврале 2019 года жители микрорайона на Подоле, чтобы защитить свои дома от оползней, вызванных строительством многоквартирного монстра ЖК "Подол Град Vintage" были вынуждены выйти на бессрочную акцию протеста. Фактически митинг стал последним криком о помощи, поскольку застройщик ООО "Edelburg Development" на протяжении 2-х лет демонстративно игнорировал решения судов различных инстанций о запрете строительства.

В сентябре этого года противостояние активистов и застройщика вышло на новый уровень. Застройщик приступил к травле, обвинив жителей Подола в создании организованной группировки. По заявлению представителей ООО "Edelburg Development" у 10-ти активистов были проведены обыски, а 8-ми из них предъявлено подозрение. Прокуратура Киева планировала взять их под стражу или отпустить под залог в размере 2 млн грн. за каждого. Голосеевский районный суд г. Киева 05 октября принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и аресте имущества 8 жителям, которые вышли на акцию протеста.

В связи с систематическими неявками прокурора на заседание суда, в течение более месяца суд не мог рассмотреть апелляцию активистов. 23 ноября состоялось заседание суда. Следствие не смогло предоставить доказательства, что существуют риски неявки активистов на судебные заседания. Киевский апелляционный суд отменил домашний арест. Однако уже 27 ноября прокуратура, опираясь на те же самые доказательства, принимает решение об избрание идентичной меры пресечения – домашнем аресте.

Справка: ООО "Edelburg Development", которое принадлежит(по данным Украинской правды) Сергею Кучеру и Степану Черновецкому по 50%, где бенефициарами выступают Ольга Солоп и Ирина Симончук, начали строительство ЖК "Подол Град Vintage" в 2017 году, в историческом центре Подола, против этой застройки выступили жители и защитники исторического Подола.







