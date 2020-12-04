Edelburg Development руками київської прокуратури переслідує активістів, - ЗМІ

3 грудня 2020 року в Голосіївському районному суді м.Києва відбулося засідання, на якому київським активістам, які виступали проти незаконного будівництва на Подолі, обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

"Це кричущий факт маніпуляції українськими законами в інтересах одного з київських забудовників – ТОВ "Edelburg Development". Всі ми постраждали за свою громадянську позицію, за те, що хочемо захистити свої будинки від незаконного будівництва компанії Edelburg Development, власником якого є Сергій Кучер та Степан Черновецький. Історичний Поділ забудовують, ігноруючи рішення судів про заборону будівництва будинку на Воздвиженці під ризиком зсувів через це будівництво, а влада закриває очі на беззаконня, яке твориться і підіграє компанії забудовника. Замість того, щоб заборонити будівництво в самому серці Подолу, вони судять активістів, щоб закрити нам рот!" - заявила мешканка і захисниця Подолу, активістка і учасниця спільноти "Подоляночка" Тетяна Максименко.

У лютому 2019 року жителі мікрорайону на Подолі, щоб захистити свої будинки від зсувів, викликаних будівництвом багатоквартирного монстра ЖК "Поділ Град Vintage" були змушені вийти на безстрокову акцію протесту. Фактично мітинг став останнім криком про допомогу, оскільки забудовник ТОВ "Edelburg Development" протягом 2-х років демонстративно ігнорував рішення судів різних інстанцій про заборону будівництва.

У вересні цього року протистояння активістів та забудовника вийшло на новий рівень. Забудовник приступив до цькування, звинувативши жителів Подолу в організації організованого угруповання. За заявою представників ТОВ "Edelburg Development" у 10-ти активістів були проведені обшуки, а 8-ми з них пред'явлено підозру. Прокуратура Києва планувала взяти їх під варту або відпустити під заставу в розмірі 2 млн грн за кожного. Голосіївський районний суд м.Києва 05 жовтня ухвалив рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту і арешт майна 8 жителям, які вийшли на акцію протесту.

У зв'язку з систематичною неявкою прокурора на засідання суду, протягом більш як місяця суд не міг розглянути апеляцію активістів. 23 листопада відбулося засідання суду. Слідство не змогло надати докази, що існують ризики неявки активістів на судові засідання. Київський апеляційний суд скасував домашній арешт. Однак уже 27 листопада прокуратура, спираючись на ті ж самі докази, приймає рішення про обрання ідентичного запобіжного заходу - домашній арешт.

Довідка: ТОВ "Edelburg Development", яке належить (за даними Української правди) Сергію Кучеру і Степану Черновецькому по 50%, де бенефіціарами виступають Ольга Солоп та Ірина Симончук, почали будівництво ЖК "Поділ Град Vintage" в 2017 році, в історичному центрі Подолу , проти цієї забудови виступили мешканці та захисники історичного Подолу.