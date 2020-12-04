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Новости Общество
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"Ограничение сроков эксплуатации грузовых вагонов станет диверсией против промышленности", - письмо ФРТУ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Ограничение сроков эксплуатации грузовых вагонов приведет к дефициту вагонов на рынке, а как следствие - к сокращению налоговых и валютных поступлений, росту безработицы и потере Украиной миллиардов гривен.

Поэтому Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) обратилась с открытым письмом к председателю СНБО, президенту Владимиру Зеленскому, с просьбой посодействовать в том, чтобы не были приняты решения, которые могут нанести ущерб развитию украинской промышленности.


Как сказано в письме, проект Приказа МИУ "Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте" (далее - проект Приказа), категорически не поддерживался всеми членами Федерации. Ведь в условиях сложной экономической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса неуместно принимать меры по ограничению сроков эксплуатации вагонов с превышением нормативного срока службы.


"В результате внедрения таких ограничений может быть создан искусственный дефицит грузовых вагонов в Украине. Это непременно приведет к срыву отгрузки сырья и готовой продукции, уменьшению объемов производства и экспорта предприятиями Украины в различных отраслях. Результат - дальнейшее сокращение ВВП, налоговых и валютных поступлений, рост безработицы. Негативный эффект для украинской экономики в целом будет измеряться десятками миллиардов гривен ", - указывается в письме.


Такое принудительное списание в 2021-2022 годах приведет к падению перевозок в размере 60 млн тонн в год, посчитали эксперты Федерации. "Для украинской железной дороги это потеря еще 15 млрд грн. И не только из-за недостатка собственных вагонов, а потому, что не будет использоваться ее инфраструктура и локомотивы для перевозки вагонов других собственников. Такое развитие событий приведет к снижению перевозок зерна, угля, железной руды, а также нанесет прямой удар по правительственной программе "Большая стройка" ... Это стало бы настоящей диверсией против украинской промышленности ", - подчеркивают в ФРТУ.


По их убежению, этот проект - "яркий пример того, как нельзя и не нужно государству регулировать экономику. Мы очень благодарны Государственной регуляторной службе Украины за то, что она не согласовала данный проект приказа. Последствия его принятия могли бы быть просто катастрофическими ".


Именно поэтому ФРТУ призывает власть отказаться от административных мер по ограничению сроков эксплуатации вагонов на основе года выпуска, а взамен - сосредоточиться на техническом состоянии подвижного состава.


"В случае необходимости поддержки производителей вагонов можно принимать такие меры, как государственная поддержка, государственный заказ, льготные кредиты на приобретение отечественной железнодорожной техники и прочее, без ограничений прав других экономических субъектов. Как и во многих других сферах, в экономической политике пряник как правило действует гораздо лучше кнута", - указывается в письме.


В случае острой политической необходимости, по мнению ФРТУ, можно было бы рассмотреть соответствующие меры, исходя из предложения AT "Укрзализныця", которая была представлена ​​в ходе обсуждения проекта приказа. И ввести ограничения на уровне нормативного срока службы установить только для полувагонов универсальных (33 года) и хопперов-зерновозов (45 лет).
"В любом случае, крайне важно не устанавливать предельные ограничения для специального подвижного состава (в т.ч. окатышевозы, коксовозы, платформа), воздержаться от внедрения метода каскадного предельного ограничения возраста вагонов (с уменьшением предельного возраста вагонов ежегодно), а также не ограничивать использование вагонов с продленным сроком службы, решение по которым принято до момента вступления в силу нормативным актом об ограничении сроков продления ", - подчеркивается в письме.


Напомним, Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

Впоследствии стало известно, что АО "Укрзализныця" предложила Министерству инфраструктуры компромиссное решение по ограничению срока службы вагонов. В частности, госкомпания предложила ограничить 33 годами только срок службы полувагонов, а использование зерновозов - сроком до 45 лет. Что касается всех других типов вагонов, по мнению УЗ, лучшим решением будет продление срока службы по техническому состоянию.


Но министерство экономики и его глава Игорь Петрашко 2 декабря созвали закрытое заседание, на котором собирались в ручном режиме, без представителей промышленности и бизнеса, заблокировать решение Государственной регуляторной службы. Об этом заявил глава Ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков. "Они хотели провести, не допустив представителей Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, отраслевых ассоциаций. Это путь в никуда. И это отличительная черта вообще процедуры принятия именно этого приказа: все делается втихаря, без привлечения рынка и реальных людей, которые работают в этой сфере ", - отметил Каленков.
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А можливо треба більше вагонів виробляти,а брухт використати з призначенням,як сировину для металургіі !!))
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04.12.2020 14:56 Ответить
Хорошее Определение , - Украину окуппировали Экономические Диверсанты с соседней страны хотящие розвала Украины , нашими же Руками.Но нужно что то делать с этими рученьками.
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04.12.2020 14:57 Ответить
постройка новых вагонов - это работа для шахтеров, экскаваторщиков, рабочих ГОКов, металлургов, слесарей, сварщиков, эксплуатация вагонов до сдоха - это бабки в карман олигархов"Ограничение сроков эксплуатации грузовых вагонов станет диверсией против промышленности", - письмо ФРТУ - Цензор.НЕТ 6017
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04.12.2020 14:58 Ответить
судя по тексту олигархи хотят эсплуатировать вагоны старше 45 лет, то есть постройки начала 70-х годов "Обмеження строків експлуатації вантажних вагонів стане диверсією проти промисловості", – лист ФРТУ - Цензор.НЕТ 8367
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04.12.2020 15:25 Ответить
Еще 20 лет будем эксплуатировать оставшиеся ржавое старье, на поезда и грузовые составы без слез нельзя смотреть, если показать в Европарламенте наши шикарные поезда и вообще уровень Укрзализници то в ЕС не вступим и через лет 50....
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04.12.2020 15:28 Ответить
а як наприклад те ж саме але в Європі ? можливо хто знає?
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04.12.2020 15:44 Ответить
"...бизнес стал активно завозить старые вагоны и зарабатывать на перевозках .В россии вагоны-зерновозы с истекшим сроком эксплуатации покупались по цене металлолома (около $5 тыс.), импортер платил при ввозе НДС ($1 тыс.), тратил немного денег на ремонт и в итоге получал вагон по цене $7-8 тыс., тогда как новый стоит $50-60 тыс.

Затем зерновоз можно было сдать в аренду по 800 грн в сутки, и уже за 3 месяца эксплуатации он мог принести владельцу $3 тыс. "Можно было завозить вагоны, сдавать их в аренду, и уезжать отдыхать на Бали. А кто разбирался в рынке, тот сам оперировал этими вагонами и зарабатывал еще больше
Такое засилье импортных б/у вагонов привело к тому, что украинские вагоностроительные заводы практически простаивают без заказов. Например, в январе-июле этого года производство грузовых вагонов упало на 74% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 1,8 тыс., а за весь 2019 г. в Украине было выпущено всего 10,6 тыс. вагонов.
Если конкретнее, то, по данным ЦТС, Крюковский вагоностроительный в прошлом году произвел 5,2 тыс. вагонов, "Днепровагонмаш" - 1,9 тыс. (эти предприятия подконтрольны финансово-промышленной группе ТАС Сергея Тигипко), Попаснянский вагоноремонтный завод - 1,1 тыс., компания Aurum Group - 279 вагонов, Опытно-механический завод "Карпаты" - 1,4 тыс., "Горнотранспортная компания" - 241 вагон, а Стрыйский вагоноремонтный и Верхнеднепровский машиностроительный заводы, "Полтавахиммаш" - по 10-30 вагонов.
Украинские вагоностроители уже предупреждали в конце сентября, что в следующем году они могут остановить производство именно из-за импорта подержанных вагонов из России - за 2016-19 гг. в нашу страну их было ввезено 18 тыс..."
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04.12.2020 16:37 Ответить
если самолёту 50лет то можно на нём курсантов возить....а в вагонах 35-летних песок низя...не положено...застарые
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04.12.2020 16:52 Ответить
так все ж залежить від ТО) в 35-річних вагонах підлога в пісок перетворюється. їх лагодити - дорожче нових, які можна придбати) але справа в іншомy: так тyпо їх зливати - означає викликати повний стyпор перевезень.
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04.12.2020 23:45 Ответить
що за фігня така: списувати через те, що сплинув якийсь там термін... це ж не термін повноважень президентський, що через 5 років його треба змінювати і не творог, який через 7 днів обов'язково зіпсується) це техніка, яка може служити довго, якщо її правильно обслуговувати, ремонтувати і т.д
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04.12.2020 20:54 Ответить
я не пойму в какие игры играют чиновники, яркий пример работы против страны, а не на ее благосостояние
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04.12.2020 21:46 Ответить
 
 