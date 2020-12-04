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Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года, - вице-премьер Стефанишина

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года, - вице-премьер Стефанишина

Украина и Европейский Союз договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС с физическим участием делегаций в феврале 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С европейскими партнерами мы решили провести Совет ассоциации именно в формате физической встречи. Но в связи с жестким локдауном в Брюсселе, который не позволяет провести визит оффлайн, мы согласовали целесообразность его переноса на февраль 2021 года. Между тем, договорились держать диалог на высоком политическом уровне в быстрой возможности физического визита украинской делегации в Брюссель", - рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Отмечается, что среди вопросов Совета ассоциации: продолжение работы на основе совместного заявления 22-го саммита Украина-ЕС, в частности в оценке результатов Соглашения об ассоциации, начало процесса обновления Соглашения об ассоциации, подписание Соглашения об общем авиационном пространстве, обсуждение прогресса во внедрении "промышленного безвиза", диалог о привлечении Украины к реализации возможностей Европейского зеленого курса, укрепления экономической интеграции и дальнейшие шаги по выходу из кризиса, вызванного решениями Конституционного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз отложил заседание Совета ассоциации с Украиной

"На следующей неделе мы вместе с премьер-министром Денисом Шмыгалем имеем запланированный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи, после которой уже сможем говорить о конкретной дате заседания Совета ассоциации", - добавила Стефанишина.

Напоминаем, Совет ассоциации планировалось провести 8 декабря в формате видеоконференции из-за пандемии коронавируса.

Читайте: Украина и ЕС в начале 2021 г. начнут переговоры по обновлению Соглашения об ассоциации, – вице-премьер Стефанишина

Автор: Володимир Янченко
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В Європі вже розуміють неадекватність поточної влади в Україні... Совет ассоциации Украина-ЕС состоится в феврале 2021 года, - вице-премьер Стефанишина - Цензор.НЕТ 2508
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04.12.2020 15:34 Ответить
А ЕС об этом знают, брехуны гребанные?
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04.12.2020 15:51 Ответить
Рада асоціації Україна-ЄС відбудеться в лютому 2021 року, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 9132
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04.12.2020 16:01 Ответить
Вот вы, когда таким тоном разговариваете, о чём вы думаете. Наверно о том, что вас, а через вас и Порошенка сразу все зауважают?
Одно из двух. Или вы вообще тупые пеньки или у кацапов на зарплате. Второе всё ставит по местам.
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06.12.2020 06:21 Ответить
А нам посрать,что это вам,зекретинам ,не нравится)или вы думали,что после всего звиздеца,что вы устроили,с вами еще уважительно разговаривать будут?гребаные,вы,мечтатели-обтекайте
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06.12.2020 06:40 Ответить
Ясно. Вариант 2. Я так и думал.
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06.12.2020 06:45 Ответить
 
 