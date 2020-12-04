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Рада асоціації Україна-ЄС відбудеться в лютому 2021 року, - віцепрем'єрка Стефанішина

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Рада асоціації Україна-ЄС відбудеться в лютому 2021 року, - віцепрем'єрка Стефанішина

Україна і Європейський Союз домовилися провести засідання Ради асоціації Україна-ЄС з фізичною участю делегацій у лютому 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"З Європейським Союзом вирішили провести Раду асоціації саме у форматі фізичної зустрічі. Але у зв’язку з жорстким локдауном у Брюсселі, який не дозволяє провести візит офлайн, ми погодили доцільність його перенесення на лютий 2021 року. Водночас домовилися тримати діалог на високому політичному рівні до найшвидшої можливості фізичного візиту української делегації до Брюсселя", - розповіла віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Зазначається, що серед питань Ради асоціації: продовження роботи на основі спільної заяви 22-го саміту Україна-ЄС, зокрема в оцінці результатів Угоди про асоціацію, початок процесу оновлення Угоди про асоціацію, укладення Угоди про спільний авіаційний простір, обговорення прогресу у впровадженні "промислового безвізу", діалог про залучення України до реалізації можливостей Європейського зеленого курсу, зміцнення економічної інтеграції та подальші кроки щодо виходу з кризи, спричиненої рішеннями Конституційного Суду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз відклав засідання Ради асоціації з Україною

"Наступного тижня ми разом з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем маємо заплановану розмову з верховним представником ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем та комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї, після якої уже зможемо говорити про конкретну дату засідання Ради асоціації", - додала Стефанішина.

Нагадуємо, Раду асоціації планувалося провести 8 грудня у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу.

Також читайте: Україна і ЄС на початку 2021 р. почнуть переговори щодо оновлення Угоди про асоціацію, - віцепрем'єрка Стефанишина

Автор: Наталя Джума
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04.12.2020 15:34 Відповісти
А ЕС об этом знают, брехуны гребанные?
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04.12.2020 15:51 Відповісти
Рада асоціації Україна-ЄС відбудеться в лютому 2021 року, - віцепрем'єрка Стефанішина - Цензор.НЕТ 9132
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04.12.2020 16:01 Відповісти
Вот вы, когда таким тоном разговариваете, о чём вы думаете. Наверно о том, что вас, а через вас и Порошенка сразу все зауважают?
Одно из двух. Или вы вообще тупые пеньки или у кацапов на зарплате. Второе всё ставит по местам.
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06.12.2020 06:21 Відповісти
А нам посрать,что это вам,зекретинам ,не нравится)или вы думали,что после всего звиздеца,что вы устроили,с вами еще уважительно разговаривать будут?гребаные,вы,мечтатели-обтекайте
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06.12.2020 06:40 Відповісти
Ясно. Вариант 2. Я так и думал.
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06.12.2020 06:45 Відповісти
 
 