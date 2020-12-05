"Ситуация контролируемая, локдаун вводить не надо", - Зеленский. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Зеленский заявил о том, что в декабре локдаун введен не будет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видеообращении президента, размещенном в Фейсбуке Зеленского.
Вначале он раскритиковал подачу новостей в украинских СМИ, которые, по его словам, публикуют непроверенную информацию.
Потом Зеленский начал рассказывать "О главных победах недели".
Он отметил: "Сразу горячий вопрос - локдаун в декабре. Я верю и надеюсь, что действительно пока он нам не нужен. Мы взвешивали все "за" и "против", очень много данных и прогнозов, советовались с представителями местных властей, получили заверения Минздрава о контролируемости ситуации в больницах, и я рекомендовал премьеру-министру не объявлять локдаун в декабре", - сказал он.
По его словам, медицинская система не пропустила "нокаутирующие удары": она справляется и выдержит. Президент указал, что в отдельных регионах есть точечные проблемы, о которых знают, работают и всё обязательно решат.
"Мы укрепляемся, хотим быть готовыми ко всему, чтобы было достаточно коек и кислорода. А в целом, общая ситуация контролируется и не диктует немедленного введения локдауна в декабре. Мы даем возможность бизнесу работать и не терять декабрь - один из самых прибыльных месяцев года. И мы не будем портить людям праздник, который все вы так ждете", - подчеркнул он.
При этом Зеленский призвал украинцев носить маски, делать это правильно, закрывая рот и нос, дезинфицировать руки, соблюдать дистанцию, избегать скоплений людей и укреплять иммунитет. А с симптомами заболевания - оставаться дома и не заниматься самолечением.
Пожалуйста, подождите...
Из штанов выпрыгивает, чтобы вернуть авторитет "решительного и народного парня..
*****, ну никак не успокоится)))))
Наверное все это есть "нагуливанием" апетита на новый распил бабла (типа, раз "все хорошо", то бабки на борьбу с ковидом тратить не надо)?
1. Средства на поддержку бизнеса будут выплачивать из Фонда по борьбе с COVID-19, - нардеп "Голоса" Васильченко https://censor.net/ru/n3235020
2. На вакцинацию от COVID-19 в бюджете необходимо заложить 15,1 млрд грн, - Степанов
https://censor.net/ru/n3235015
Ауууу, Зедебіли ...
локдаун в Украине - это лох-даун в кресле президента
ВЫПЕРЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ ДОМОЙ ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 39, ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ 50%, ОТДЫШКОЙ И СТРАЙШНЕЙШИМИ ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ. НА ПРОЩАНИЕ СКАЗАЛИ, НЕ МОГУТ ЛЕЧИТЬ ТАК КАК НУЖНО ЧТОБЫ КОЕК СВОБОДНЫХ БЫЛО МНОГО.
ЭТО *** ТАК ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ??
МОЖЕТ В ФЕОФАНИИ В ЛЮКСАХ ТАМ ВСЕ БЕСПЛАТНО И ПОД КОНТРОЛЕМ, НЕ БУДУ СПОРИТЬ.
НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СЧИТАТЬ!
Страной управляет дебил и .... зависимая падаль !!
об этом говорили еще Маврикиевна и Никитична
желание возникло как в анекдоте, когда жена встала в 3.50 утра и поломала мужу удочки, чтобы тот не пошел на рыбалку... жить ей осталось ровно 10 минут... чего и украинским властям всех уровней желаю... и чем скорее, тем лучше...
Источник: https://censor.net/ru/n3235128
"Ивпатий коловрат"(С), чем не программа "Время" времен СССР.
Там все тоже о победах докладали.
Давай, "бубочка", гони нам про "вести с полей".
(алеж огида нікуди не поділась)
Или " Своя линия" вкуснее ROSHEN ?
Только своей линии нет никакой- переупаковка!!!! О вкусах не спорят!!!!
И пусть все твои квартальные Идиоты лечатся парАцетамолом..
а почему не карантин /и козе понятно /