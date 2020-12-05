"Ситуація контрольована, локдаун вводити не треба", - Зеленський. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Зеленський заявив про те, що в грудні локдаун введено не буде.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні президента, розміщеному в Фейсбуці Зеленського.
Спочатку він розкритикував подачу новин в українських ЗМІ, які, за його словами, публікують неперевірену інформацію.
Потім Зеленський почав розповідати "Про головні перемоги тижня".
Він зазначив: "Відразу гаряче питання - локдаун у грудні. Я вірю і сподіваюся, що дійсно наразі він нам не потрібен. Ми зважували всі "за", всі "проти", дуже багато даних та прогнозів, радилися з представниками місцевих влад, отримали запевнення МОЗ щодо контрольованості ситуації в лікарнях, і я рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун у грудні", - сказав він.
За його словами, медична система не пропустила "нокаутуючі удари": вона справляється і витримає. Президент вказав, що в окремих регіонах є точкові проблеми, про які знають, працюють і все обов'язково вирішать.
"Ми зміцнюємося, хочемо бути готовими до всього, щоб було достатньо ліжок і кисню. А в цілому, загальна ситуація контрольована і не диктує негайного введення локдауну в грудні. Ми даємо можливість бізнесу працювати і не втрачати грудень - один із найприбутковіших місяців року. І ми не будемо псувати людям свята, на які всі ми так чекаємо", - підкреслив він.
При цьому Зеленський закликав українців носити маски, робити це правильно, закриваючи рот і ніс, дезінфікувати руки, дотримуватися дистанції, уникати скупчень людей і зміцнювати імунітет. А з симптомами захворювання - залишатися вдома і не займатися самолікуванням.
Будь ласка, зачекайте...
Из штанов выпрыгивает, чтобы вернуть авторитет "решительного и народного парня..
*****, ну никак не успокоится)))))
Наверное все это есть "нагуливанием" апетита на новый распил бабла (типа, раз "все хорошо", то бабки на борьбу с ковидом тратить не надо)?
1. Средства на поддержку бизнеса будут выплачивать из Фонда по борьбе с COVID-19, - нардеп "Голоса" Васильченко https://censor.net/ru/n3235020
2. На вакцинацию от COVID-19 в бюджете необходимо заложить 15,1 млрд грн, - Степанов
https://censor.net/ru/n3235015
Ауууу, Зедебіли ...
локдаун в Украине - это лох-даун в кресле президента
ВЫПЕРЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ ДОМОЙ ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 39, ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ 50%, ОТДЫШКОЙ И СТРАЙШНЕЙШИМИ ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ. НА ПРОЩАНИЕ СКАЗАЛИ, НЕ МОГУТ ЛЕЧИТЬ ТАК КАК НУЖНО ЧТОБЫ КОЕК СВОБОДНЫХ БЫЛО МНОГО.
ЭТО *** ТАК ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ??
МОЖЕТ В ФЕОФАНИИ В ЛЮКСАХ ТАМ ВСЕ БЕСПЛАТНО И ПОД КОНТРОЛЕМ, НЕ БУДУ СПОРИТЬ.
НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СЧИТАТЬ!
Страной управляет дебил и .... зависимая падаль !!
об этом говорили еще Маврикиевна и Никитична
желание возникло как в анекдоте, когда жена встала в 3.50 утра и поломала мужу удочки, чтобы тот не пошел на рыбалку... жить ей осталось ровно 10 минут... чего и украинским властям всех уровней желаю... и чем скорее, тем лучше...
Источник: https://censor.net/ru/n3235128
"Ивпатий коловрат"(С), чем не программа "Время" времен СССР.
Там все тоже о победах докладали.
Давай, "бубочка", гони нам про "вести с полей".
(алеж огида нікуди не поділась)
Или " Своя линия" вкуснее ROSHEN ?
Только своей линии нет никакой- переупаковка!!!! О вкусах не спорят!!!!
И пусть все твои квартальные Идиоты лечатся парАцетамолом..
а почему не карантин /и козе понятно /