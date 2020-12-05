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"Ситуація контрольована, локдаун вводити не треба", - Зеленський. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Зеленський заявив про те, що в грудні локдаун введено не буде.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні президента, розміщеному в Фейсбуці Зеленського.

Спочатку він розкритикував подачу новин в українських ЗМІ, які, за його словами, публікують неперевірену інформацію.

Потім Зеленський почав розповідати "Про головні перемоги тижня".

Він зазначив: "Відразу гаряче питання - локдаун у грудні. Я вірю і сподіваюся, що дійсно наразі він нам не потрібен. Ми зважували всі "за", всі "проти", дуже багато даних та прогнозів, радилися з представниками місцевих влад, отримали запевнення МОЗ щодо контрольованості ситуації в лікарнях, і я рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун у грудні", - сказав він.

За його словами, медична система не пропустила "нокаутуючі удари": вона справляється і витримає. Президент вказав, що в окремих регіонах є точкові проблеми, про які знають, працюють і все обов'язково вирішать.

"Ми зміцнюємося, хочемо бути готовими до всього, щоб було достатньо ліжок і кисню. А в цілому, загальна ситуація контрольована і не диктує негайного введення локдауну в грудні. Ми даємо можливість бізнесу працювати і не втрачати грудень - один із найприбутковіших місяців року. І ми не будемо псувати людям свята, на які всі ми так чекаємо", - підкреслив він.

При цьому Зеленський закликав українців носити маски, робити це правильно, закриваючи рот і ніс, дезінфікувати руки, дотримуватися дистанції, уникати скупчень людей і зміцнювати імунітет. А з симптомами захворювання - залишатися вдома і не займатися самолікуванням.
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Топ коментарі
+74
даун відміняє локдаун В декабре локдауна не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7639
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04.12.2020 19:22
+72
В декабре локдауна не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6109
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04.12.2020 19:35
+58
В декабре локдауна не будет, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8174
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04.12.2020 19:23
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Такі інструкції він отримав від Бені.Кейси малюка - відмінити,поновити,карантин вихідного дня ввести,відхилити.
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04.12.2020 20:41 Відповісти
Клоун посоветовался с "КВАРТАЛОМ" и лысый кошевой сказал, что ЗОЛОТЫЕ новогодние корпоративы ТЕРЯТЬ НИКАК НЕЛЬЗЯ. А на толпы простых людей, которые из-за этих уродов заболеют, им всем по-прежнему, ПОХ*Й...
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04.12.2020 20:43 Відповісти
корпоративы для новозаслуженых артистов для чабана этих самых баранов безрогих (чи безродных) - то святое.. а после новогодней жатвы бабла - хоть потоп, Зеля никому ничего не должна, вам, зелёным дебилам-экспериментаторам, тем более..
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04.12.2020 20:45 Відповісти
Главное, что это ОН рекомендовал отменить локдаун и с ЕГО подачи " озолотили " фопы.)
Из штанов выпрыгивает, чтобы вернуть авторитет "решительного и народного парня..
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04.12.2020 20:54 Відповісти
количество заболевших перестало расти "столь же стремительно и геометрически, как когда-то магазины "Рошен" по всей стране".

*****, ну никак не успокоится)))))
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04.12.2020 21:01 Відповісти
"Ситуація контрольована, локдаун вводити не треба", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8898
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04.12.2020 21:56 Відповісти
1. - "Ситуация контролируемая, локдаун вводить не надо", - Зеленский"



Наверное все это есть "нагуливанием" апетита на новый распил бабла (типа, раз "все хорошо", то бабки на борьбу с ковидом тратить не надо)?

1. Средства на поддержку бизнеса будут выплачивать из Фонда по борьбе с COVID-19, - нардеп "Голоса" Васильченко https://censor.net/ru/n3235020

2. На вакцинацию от COVID-19 в бюджете необходимо заложить 15,1 млрд грн, - Степанов

https://censor.net/ru/n3235015
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05.12.2020 00:41 Відповісти
Сначала дать циркуляр в больницы, чтобы не принимали легкой и средней тяжести больных, а потом Президент произносит - "...А с симптомами заболевания - оставаться дома и не заниматься самолечением...". Это что было пожелание - "А что б вы все здохли!"???
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04.12.2020 21:21 Відповісти
Я такого чувства стыда и позора за страну и президента не испытывал даже во времена Януковича! Как могли избрать президентом такого лживого, лицемерного, безотвественного и дурковатого клоуна?! Оно даже не понимеет что оно несет! Ситуация под контролем? Заверения руководства минздрава оно выслушало? Да пройдись тварь по больницам, посмотри что там творится! Ложь ,лицемерие и пустые обещания и заверения на каждом шагу!,, Рошен'' оно еще прилипило сюда бестолковое! Все Порошенко ему покоя не дает. Понимает немощное, что ему до Порошенко как до Киева рачки......
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04.12.2020 21:22 Відповісти
Да что Вы говорите? А вот Клоун был в Феофании и говорит, что там все нормально
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04.12.2020 21:47 Відповісти
Не хами! Ти видел как оно там пострадало, какой у него болезненный вид, опухшая морда в телевизор не влезает)))
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05.12.2020 09:36 Відповісти
Да уж. Досталось ему)
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05.12.2020 14:12 Відповісти
Хуже пороха президента не было!
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05.12.2020 02:47 Відповісти
точно! он до сих пор зеленым в штаны срет, негодяй!
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05.12.2020 12:49 Відповісти
для России - да, хуже чем Порошенко, для России президента в Украине пока не было.
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05.12.2020 13:23 Відповісти
ОЧЕНЬ ЖАЛЬ ЧТО 73 ПРОЦЕНТА НАШИХ ГРАЖДАН НЕ ДУМАЛИ ГОЛОВОЙ ЗА КАКОЕ ЧМО ЗЕЛЕНОЕ ОНИ ОТДАЮТ ГОЛОСА --- А ТЕПЕРЬ САМИ И ИХ РОДНЫЕ УМИРАЮТ БЕЗ КИСЛОРОДНЫХ КОНЦЕНТРАТОРОВ --- ШИМПАН--ЗЕ ДЕРЖИТ ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ --- НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ
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05.12.2020 08:15 Відповісти
👍🤝
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05.12.2020 12:38 Відповісти
Хорошая мина при плохой игре.Че ему еще говорить? Страна стала неуправляемой.Народ совсем не слушается.223 сегодня умерло? Это ситуация управляемая? Он какой-то бесхребетный.Привык к Народной любви и обожанию.Думает скажет что люди хотят слышать и все наладится.Но йо ПРСТ зачем его избирали - чтоб он работал, а не старался понравиться ЗРИТЕЛЮ....Президентсво не КВН....Да мы злились на Порошенко - но видели что все в надежных руках.А теперь? Как можно за полтора года так все откатить назад? СЛАБАЧЕК - одним словом.
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04.12.2020 21:24 Відповісти
"СЛАБАЧЕК - одним словом." - нет, это сознательный враг.
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04.12.2020 21:54 Відповісти
Как тихо на зеленых болотах. Даже "рошен" не возбудил и "оду" величайшему никто не квакает. ))
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04.12.2020 21:25 Відповісти
Жопе слова не давали, к маме пи&дуй валодя окорочка жрать неплох, ска.
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04.12.2020 21:28 Відповісти
Примітив,- більше двох годин з моменту публікації і ні одного лайка....
Ауууу, Зедебіли ...
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04.12.2020 21:53 Відповісти
Пздц приплыли, за дело взялся мастер спорта "Ситуація контрольована, локдаун вводити не треба", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6139
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04.12.2020 22:05 Відповісти
)))))))))))
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04.12.2020 23:00 Відповісти
Вова, зачем тебе читать новости и волноваться? В постели тебе Ермак расскажет сказки и будешь спать спокойно. Лохдаун ты наш.
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04.12.2020 22:11 Відповісти
Я извиняюсь, он на армянском радио не работал?
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04.12.2020 22:21 Відповісти
Зато известно когда локдаун закончится

"Ситуація контрольована, локдаун вводити не треба", - Зеленський - Цензор.НЕТ 6508
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04.12.2020 22:35 Відповісти
локдаун в Украине - это зеленский в кресле президента..
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04.12.2020 22:50 Відповісти
не обижайтесь, чуть поправлю :
локдаун в Украине - это лох-даун в кресле президента
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05.12.2020 08:37 Відповісти
Это какой-то нереальный идиотизм, в извращенном виде, вся эта власть. Под контролем Ковид???? В Украине??? Это эта власть у кого-то видимо под контролем, как куклы у Карабаса Барабаса. В Киевских больницах попросту уже нет самого необходимого для лечения РАЗЖИЖАЮЩИХ КРОВЬ ПРЕПАРАТОВ!!! ОНИ У НИХ ПРОСТО "ЗАКОНЧИЛИСЬ"... ВДУМАЙТЕСЬ В ЭТО. БЕЖИМ В АПТЕКИ, НИГДЕ НЕТ ИХ, В ОДНОЙ НАШЛИ ПОЧТИ ЗА 2 ТЫС.ГРН. УПАКОВКУ.
ВЫПЕРЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ ДОМОЙ ЧЕРЕЗ ДВА ДНЯ С ТЕМПЕРАТУРОЙ 39, ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГКИХ 50%, ОТДЫШКОЙ И СТРАЙШНЕЙШИМИ ПАНИЧЕСКИМИ АТАКАМИ. НА ПРОЩАНИЕ СКАЗАЛИ, НЕ МОГУТ ЛЕЧИТЬ ТАК КАК НУЖНО ЧТОБЫ КОЕК СВОБОДНЫХ БЫЛО МНОГО.
ЭТО *** ТАК ВСЁ ПОД КОНТРОЛЕМ??
МОЖЕТ В ФЕОФАНИИ В ЛЮКСАХ ТАМ ВСЕ БЕСПЛАТНО И ПОД КОНТРОЛЕМ, НЕ БУДУ СПОРИТЬ.
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04.12.2020 22:54 Відповісти
ВЫХОД ЕСТЬ!
НУЖНО ПРОСТО ПЕРЕСТАТЬ СЧИТАТЬ!
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04.12.2020 23:02 Відповісти
Курва, в моєму зовсім немаленькому місті жодного магазину "Рошен" й досі нема. Але не сп@здіти про Порошенка Вова не може, у нього це манія.
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04.12.2020 23:03 Відповісти
Ужас! Напишите в Спортлото, пусть Рошен пришлют в Ваше село.
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05.12.2020 01:42 Відповісти
Дайте йому рошенку!
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04.12.2020 23:05 Відповісти
Это ему, как чеснок нечистой силе.
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05.12.2020 08:16 Відповісти
А відосик про Татарова коли склепаєш?
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04.12.2020 23:05 Відповісти
Зеленский о локдауне в декабре: "Мы не будем портить людям праздник"

Страной управляет дебил и .... зависимая падаль !!
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04.12.2020 23:30 Відповісти
хазанов
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04.12.2020 23:33 Відповісти
берите выше - петросян))))
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05.12.2020 08:38 Відповісти
третий жид.
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05.12.2020 09:40 Відповісти
Сазанов или Фазанов?
об этом говорили еще Маврикиевна и Никитична
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05.12.2020 09:16 Відповісти
Украина по запросу России выдала Молдове бойца добробата?
желание возникло как в анекдоте, когда жена встала в 3.50 утра и поломала мужу удочки, чтобы тот не пошел на рыбалку... жить ей осталось ровно 10 минут... чего и украинским властям всех уровней желаю... и чем скорее, тем лучше...
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05.12.2020 00:37 Відповісти
А це не може у відосіках без Рошена... Лохдаун уведуть, коли квартал відбуде всі свої концерти та корпоративи.
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05.12.2020 00:47 Відповісти
Треш какой-то.
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05.12.2020 01:31 Відповісти
"Ситуація контрольована, локдаун вводити не треба", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5360
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05.12.2020 01:51 Відповісти
"Потом Зеленский начал рассказывать "О главных победах недели".
Источник: https://censor.net/ru/n3235128

"Ивпатий коловрат"(С), чем не программа "Время" времен СССР.
Там все тоже о победах докладали.
Давай, "бубочка", гони нам про "вести с полей".
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05.12.2020 04:46 Відповісти
Закомплексований хлопчиськоо.
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05.12.2020 07:24 Відповісти
Просто нема слів.
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05.12.2020 07:33 Відповісти
слів нема - так!
(алеж огида нікуди не поділась)
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05.12.2020 08:40 Відповісти
Яка ж тільки воно гнида...
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05.12.2020 07:47 Відповісти
Несколько лет обществу настойчиво внушают: поддерживать Порошенко хоть в чём-нибудь можно только за деньги. Искренне и в здравом уме этого делать якобы никто не может.Ботами объявляют всех, кто поддерживает хоть какие-то действия Порошенко По сути, это ничем не отличается от «проплаченного Майдана». И таким образом чётко указывает, откуда растут ноги у слова «порохоботы». Только этот вариант «проплаченного Майдана» украинцы с удовольствием проглотили. В течение нескольких лет в Украине происходит методичная стигматизация сторонников Порошенко. Поддерживать его хоть в чём-нибудь стало стыдно, а обвинять во всех грехах вплоть до вымирания динозавров - превратилось в единственно уважаемую гражданскую позицию.
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05.12.2020 07:51 Відповісти
Резюмируя двумя словами - неизлечимые идиоты
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05.12.2020 07:52 Відповісти
"Ситуація контрольована, локдаун вводити не треба", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8352
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05.12.2020 08:42 Відповісти
😁
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05.12.2020 12:42 Відповісти
Скоро в трусах, падло, перед державними символами виступати буде. За одне це мордєльник начистити треба було б.
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05.12.2020 09:00 Відповісти
А я люблю конфеты ROSHEN ! Вкусно и дизайн крутой!!!! А вот то, что АТБ и растет в геометрической прогрессии не беспокоит пана Зеленского?
Или " Своя линия" вкуснее ROSHEN ?
Только своей линии нет никакой- переупаковка!!!! О вкусах не спорят!!!!
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05.12.2020 09:07 Відповісти
**** Зелена, ситуаці контрольована? Ким? Хіба Господом Богом! Думаю тобі Зе і твоїм сраколизам мож сказати лиш одне: щоб суки здохли в цих наших контрольованих лікарнях !!!!! Горіть в пеклі
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05.12.2020 09:16 Відповісти
НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В ТАПЕРА, ОН ЛУЧШЕ ИГРАТЬ НЕ УМЕЕТ!
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05.12.2020 09:26 Відповісти
вот и вся забота о народе - какой нах лоХдаун ..заболевайте и болейте ..кто не здохнет тот выживет ...ОНО включило естественный отбор для украинцев
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05.12.2020 10:20 Відповісти
Краще б він відповів за парламент, який з його подачі відмінив кримінальну відповідальність за електронне декларування. Зеленський головний захисник корупції.
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05.12.2020 10:37 Відповісти
Гнида гундосая...
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05.12.2020 11:20 Відповісти
Молодець, а то лох даун би значно пришвидшив твою поїздку в один кінець до ростова
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05.12.2020 11:24 Відповісти
ЗдохнИ тварь
И пусть все твои квартальные Идиоты лечатся парАцетамолом..
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05.12.2020 12:27 Відповісти
Дякуючи нашому найкращому виборцю - наш презік найкращий!
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05.12.2020 12:34 Відповісти
локдаун локдаун
а почему не карантин /и козе понятно /
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05.12.2020 12:45 Відповісти
Паскуда хрипуча. Як ти нас вже дістав,Чмо. Блювати хочеться, дивлячись на тебе.
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05.12.2020 12:56 Відповісти
24 декабря концерт шапито из 95 гавноквартала) Локдаун перенесен)
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05.12.2020 13:12 Відповісти
Потому что скоро новогодние концерты 95-Кв.
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05.12.2020 18:55 Відповісти
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