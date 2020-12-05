"Ситуація контрольована, локдаун вводити не треба", - Зеленський. ВIДЕО

Президент Зеленський заявив про те, що в грудні локдаун введено не буде.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у відеозверненні президента, розміщеному в Фейсбуці Зеленського.

Спочатку він розкритикував подачу новин в українських ЗМІ, які, за його словами, публікують неперевірену інформацію.

Потім Зеленський почав розповідати "Про головні перемоги тижня".

Він зазначив: "Відразу гаряче питання - локдаун у грудні. Я вірю і сподіваюся, що дійсно наразі він нам не потрібен. Ми зважували всі "за", всі "проти", дуже багато даних та прогнозів, радилися з представниками місцевих влад, отримали запевнення МОЗ щодо контрольованості ситуації в лікарнях, і я рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун у грудні", - сказав він.

За його словами, медична система не пропустила "нокаутуючі удари": вона справляється і витримає. Президент вказав, що в окремих регіонах є точкові проблеми, про які знають, працюють і все обов'язково вирішать.

"Ми зміцнюємося, хочемо бути готовими до всього, щоб було достатньо ліжок і кисню. А в цілому, загальна ситуація контрольована і не диктує негайного введення локдауну в грудні. Ми даємо можливість бізнесу працювати і не втрачати грудень - один із найприбутковіших місяців року. І ми не будемо псувати людям свята, на які всі ми так чекаємо", - підкреслив він.

При цьому Зеленський закликав українців носити маски, робити це правильно, закриваючи рот і ніс, дезінфікувати руки, дотримуватися дистанції, уникати скупчень людей і зміцнювати імунітет. А з симптомами захворювання - залишатися вдома і не займатися самолікуванням.