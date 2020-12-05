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Будапештское соглашение (160) МИД (6655) россия (91354)

Милитаризация Россией Крыма подрывает глобальную систему безопасности. Мир должен усилить давление, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Милитаризация Россией Крыма подрывает глобальную систему безопасности. Мир должен усилить давление, - МИД

Россия должна в полной мере соблюдать обязательства, взятые на себя в рамках подписания Будапештского меморандума.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Украины. 

В своем заявлении МИД напоминает, что 5 декабря текущего года исполняется 26 лет с даты подписания Будапештского меморандума. Заключив данный документ с Украиной, Великобритания, США и РФ задекларировали свои обязательства уважать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Франция и КНР предоставили аналогичные гарантии в отдельных листах.

"Вместе с тем, соответствующие обязательства в отношении Украины не были выполнены. Одно из государств-гарантов - Российская Федерация - дерзко нарушило свои обязательства по Меморандуму и базовые принципы международного права, оккупировав часть суверенной территории Украины и спровоцировав вооруженный конфликт на Донбассе, - сказано в заявлении.

Также МИД подчеркивает, что сегодня Россия активно милитаризирует территорию временно оккупированного Крыма, превратив его в мощную военную базу.

"Учитывая стратегическое расположение Крыма, потенциальное размещение Россией ядерного оружия на его территории ставит под угрозу режим Договора о нераспространении ядерного оружия, подрывает глобальную систему безопасности в целом и, соответственно, требует адекватной реакции международного сообщества", - подчеркивается в сообщении внешнеполитического ведомства Украины.

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"Украина призывает мировое сообщество усилить давление на РФ с тем, чтобы заставить государство-агрессор вернуться в международно-правовой режим, в частности к выполнению положений Будапештского меморандума. Россия в полной мере должна соблюдать обязательства по этому документу", - заявило внешнеполитическое ведомство.

Также в сообщении отмечается, что  Украина ценит действия США, Великобритании и Франции, которые неизменно поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ и подкрепляют эту поддержку практическими шагами в рамках помощи Украине в усилении ее оборонных возможностей и применении санкционных инструментов против государства-агрессора.

Автор: Ірина Дашківська
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Сцикун, ти волонтерів сьогодні вітати будеш?
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05.12.2020 11:31 Ответить
"Учитывая стратегическое расположение Крыма, потенциальное размещение Россией ядерного оружия на его территории ставит под угрозу..."

От Тамани до Севастополя всего +300км на Запад. Это действительно так глобально важно для размещения ракет?
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05.12.2020 11:39 Ответить
Мир как и в период перед второй мировой войной, хотел отсидеться и откупиться. Точно так же и сейчас. Меры нужно было принимать еще после мюнхенской речи Путина 10.02 2007 г, после вторжения в Грузию, после захвата Крыма, после вторжения на восток Украины. Целых 14 лет и возможностей было упущено. Но и сейчас конечно это можно еще сделать ( хотя во много раз труднее). Но желание отсидеться, откупиться, договориться, ублажить агрессора остается неизменным.
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05.12.2020 11:43 Ответить
ПУК в воздух !!!!!
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05.12.2020 11:55 Ответить
если в крыму будет яо, то это будет значить что яо появилось на территории украины и против нее нужно ввести санкции Мілітаризація Росією Криму підриває глобальну систему безпеки. Світ має посилити тиск, - МЗС - Цензор.НЕТ 4493
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05.12.2020 19:26 Ответить
 
 