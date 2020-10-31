Будапештский меморандум содержал заверения, а не гарантии безопасности, - Кулеба

Будапештский меморандум содержал заверения безопасности, а не гарантии, что являются разными юридическими терминами.

Об этом в интервью "НВ" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о вынесении президентом на опрос соответствующего вопроса, передает Цензор.НЕТ.

"Есть острый вопрос гарантий безопасности для Украины. По состоянию на сейчас единственным документом, который, как считается, такие гарантии предоставлял, является Будапештский меморандум. Мы его взяли за точку отсчета. Но суровая правда международной политики заключается в том, что никаких гарантий нам Будапештский меморандум не предоставил ... Вопрос в том, что нам дали заверения, а не гарантии. а вот это уже два разных совершенно юридические термина", - сказал Кулеба.

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По его мнению, сейчас международным переговорам по поводу гарантий безопасности для Украины может быть предоставлен новый толчок.

"В общественном мнении и в политическом нарративе сохраняется эта идея, что был Будапештский меморандум, поэтому он был взят за точку отсчета. На самом деле вопрос гораздо шире, и это вопрос о гарантиях безопасности как таковых, то есть как наша страна строит систему своей безопасности. И из граждан, принявших участие в опросе (инициированном Зеленским. - Ред.), подавляющее большинство поддержало идею гарантий безопасности", - отметил Кулеба.