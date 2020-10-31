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Будапештский меморандум содержал заверения, а не гарантии безопасности, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Будапештский меморандум содержал заверения, а не гарантии безопасности, - Кулеба

Будапештский меморандум содержал заверения безопасности, а не гарантии, что являются разными юридическими терминами.

Об этом в интервью "НВ" сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о вынесении президентом на опрос соответствующего вопроса, передает Цензор.НЕТ.

"Есть острый вопрос гарантий безопасности для Украины. По состоянию на сейчас единственным документом, который, как считается, такие гарантии предоставлял, является Будапештский меморандум. Мы его взяли за точку отсчета. Но суровая правда международной политики заключается в том, что никаких гарантий нам Будапештский меморандум не предоставил ... Вопрос в том, что нам дали заверения, а не гарантии. а вот это уже два разных совершенно юридические термина", - сказал Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не вижу сейчас целесообразности менять "нормандский формат": он функционирует, - Кулеба

По его мнению, сейчас международным переговорам по поводу гарантий безопасности для Украины может быть предоставлен новый толчок.

"В общественном мнении и в политическом нарративе сохраняется эта идея, что был Будапештский меморандум, поэтому он был взят за точку отсчета. На самом деле вопрос гораздо шире, и это вопрос о гарантиях безопасности как таковых, то есть как наша страна строит систему своей безопасности. И из граждан, принявших участие в опросе (инициированном Зеленским. - Ред.), подавляющее большинство поддержало идею гарантий безопасности", - отметил Кулеба.
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Топ комментарии
+17
Значение слова "заверение": обещание, гарантия.
Словоблудие дипломатическое.
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31.10.2020 16:10
+12
_Либо базы США и Великобритании в Украине и военный союз - либо Украина возобнавляет ЯО. В ********** нас сознательно обманули и ограбили, всучив кусок туалетной бумаги в обмен на ЯО!
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31.10.2020 16:25
+10
Будапештський меморандум містив запевнення, а не гарантії безпеки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9352
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31.10.2020 16:23
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Страница 4 из 4
Термин меморандум - в переводе, означает памятная записка. Чего требовать-то? Нужно брать всех тех кто все это подписывал за фаберже, и на нары!..
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01.11.2020 00:04 Ответить
Вряд ли имеет смысл брать за просроченное фаберже)
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01.11.2020 07:44 Ответить
зрада власної країни не має строку давності. Будапештський меморандум містив запевнення, а не гарантії безпеки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9993
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01.11.2020 07:56 Ответить
Можно же было отдать в обмен на другое оружие согласно данной запиське. Выходит обменяли на "чесслово"
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01.11.2020 07:54 Ответить
Исполнения МЕМОРАНДУМА, нельзя требовать. Меморандум, это совсем другое, типа, "друзья, а давайте сделаем вот так". " Давайте, но пусть парламенты поддержат". Не поддержали. МЕРТВАЯ ТУСОВКА, че вспоминать.
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01.11.2020 00:15 Ответить
Получается, что если бы Украина не исполнила, то никто бы и не требовал? Не думаю...
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01.11.2020 07:49 Ответить
КУЛЄБЯКУ У ВІДСТАВКУ!!! Це вже НЕ перший раз, коли він КУЙНЮ МОРОЗИТЬ! Як такий даун взагалі може бути міністром??? Він точно на Україну працює? Таке враження, що він, як і більшість Зе-коМанди працює ПРОТИ України!
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01.11.2020 01:48 Ответить
Отцами Будапештского меморандума можно считать Кравчука с Кучмой, из-за которых Украина лишилась 3-го в мире арсенала ядерного оружия стоимостью сотни миллиардов долларов, а в замен получили, по сути, филькину грамоту. И кто за это ответит???? Где статья о госизмене и нанесение стране убытков в особо крупных размерах??? Почему политики старательно обходят эту тему?
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01.11.2020 10:28 Ответить
ПУСТЬ КУЧМА С КРАВЧУКОМ КУПЯТ ЗА СВОЙ СЧЕТ УКРАИНЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ !!!
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01.11.2020 12:04 Ответить
Этих двух подлецов, нагло лишивших Неньку стопроцентной защиты, только могила исправит..
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01.11.2020 14:52 Ответить
Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия

Дата подписания: 05.12.1994 Дата вступления в силу: 05.12.1994
Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки, приветствуя присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ) как государства, не обладающего ядерным оружием,
принимая во внимание обязательства Украины ликвидировать все ядерное оружие, находящееся на ее территории, в определенный период времени, отмечая изменения ситуации в области безопасности во всем мире,
включая окончание «холодной войны», создавшие условия для глубоких сокращений ядерных сил, подтверждают такое:

1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ ( 994_055 ) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций ( 995_010 ).
3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ( 994_055 ) воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества.
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.
5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины их обязательства не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающим ядерным оружием, кроме случая нападения на них самих, их территории или их подопечные территории, их вооруженные силы или на их союзников с стороны такого государства совместно или в союзе с государством, обладающим ядерным оружием.

6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств.

Этот меморандум вступает в силу с момента подписания. Подписано в четырех ровно аутентичных экземплярах украинском, английском и русском языках. За Украину Л. Кучма За Российскую Федерацию Б. Ельцин За Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Дж. Мейджор За Соединенные Штаты Америки В. Клинтон Будапешт, 5 декабря 1994 года.
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01.11.2020 13:19 Ответить
Аврам Моисеевич, а это правда, шо Адесу освободили матросы ??? Ой Мойша...., я тебя умоляю.... . Адесу брала пьяная матросня... . Они пришли к нам с Сарой домой, поставили на шифоньер пулемёт, и сказали пускай стоит. Я тебя спрашиваю Мойша, ну зачем мне такая мебель , если я её боюсь???. Так вот пановэ наша с вами Украина в начале 90-тых была точно такой ядерной державой, как Авраам Моисеевич пулемётчиком. Починая з початку 50-тыхоти пьяны москали назвозили нам на Украину цю ядерну сброю падлюки, як мебель, яку нам треба було боятысь. Зараз, нам вже боятыся нема чого......
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01.11.2020 18:14 Ответить
https://censor.net.ua/news/3144668/chuvstvuyu_kakuyuto_ugrozu_kravchuk_rasskazal_chto_lojitsya_spat_s_pistoletom/sortby/tree/order/asc/page/3#comments
Наш ответ Чемберлену.

Мал..нец кравчук -"Чувствую какую-то угрозу".
Сплю с пистолетом.

Будапештський меморандум містив запевнення, а не гарантії безпеки, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7855
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02.11.2020 11:29 Ответить
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