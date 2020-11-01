Будапештський меморандум містив запевнення, а не гарантії безпеки, - Кулеба
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Будапештський меморандум містив запевнення безпеки, а не гарантії, що є різними юридичними термінами.
Про це в інтерв'ю "НВ" сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання про винесення президентом на опитування відповідного питання, передає Цензор.НЕТ.
"Є нагальне питання гарантій безпеки для України. Наразі єдиним документом, який, як вважається, такі гарантії надавав, є Будапештський меморандум. Ми його взяли за точку відліку. Але сувора правда міжнародної політики полягає у тому, що жодних гарантій нам Будапештський меморандум не надав... Питання в тому, що нам надали запевнення, а не гарантії. А ось це вже два різні абсолютно юридичні терміни", - сказав Кулеба.
На його думку, зараз міжнародним переговорам щодо гарантій безпеки для України може бути надано нового поштовху.
"У суспільній думці і в політичному наративі зберігається ця ідея, що був Будапештський меморандум, тому його було взято за точку відліку. Насправді питання набагато ширше, і це питання про гарантії безпеки як такі, тобто як наша країна будує систему своєї безпеки. І з громадян, які взяли участь в опитуванні (ініційованому Зеленським. - Ред.), переважна більшість підтримала ідею гарантій безпеки", - зазначив Кулеба.
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Дата подписания: 05.12.1994 Дата вступления в силу: 05.12.1994
Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки, приветствуя присоединение Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ) как государства, не обладающего ядерным оружием,
принимая во внимание обязательства Украины ликвидировать все ядерное оружие, находящееся на ее территории, в определенный период времени, отмечая изменения ситуации в области безопасности во всем мире,
включая окончание «холодной войны», создавшие условия для глубоких сокращений ядерных сил, подтверждают такое:
1. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ ( 994_055 ) уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины.
2. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее использование против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу Организации Объединенных Наций ( 995_010 ).
3. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают Украине их обязательства согласно с принципами Заключительного акта СБСЕ( 994_055 ) воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить любые преимущества.
4. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают их обязательство добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности Организации Объединенных Наций с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.
5. Российская Федерация, Соединенное Королевство Великой Британии и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки подтверждают в отношении Украины их обязательства не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия ( 995_098 ), не обладающим ядерным оружием, кроме случая нападения на них самих, их территории или их подопечные территории, их вооруженные силы или на их союзников с стороны такого государства совместно или в союзе с государством, обладающим ядерным оружием.
6. Украина, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии и Соединенные Штаты Америки будут проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств.
Этот меморандум вступает в силу с момента подписания. Подписано в четырех ровно аутентичных экземплярах украинском, английском и русском языках. За Украину Л. Кучма За Российскую Федерацию Б. Ельцин За Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии Дж. Мейджор За Соединенные Штаты Америки В. Клинтон Будапешт, 5 декабря 1994 года.
Наш ответ Чемберлену.
Мал..нец кравчук-"Чувствую какую-то угрозу".
Сплю с пистолетом.