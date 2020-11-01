Будапештський меморандум містив запевнення, а не гарантії безпеки, - Кулеба

Будапештський меморандум містив запевнення безпеки, а не гарантії, що є різними юридичними термінами.

Про це в інтерв'ю "НВ" сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, відповідаючи на запитання про винесення президентом на опитування відповідного питання, передає Цензор.НЕТ.

"Є нагальне питання гарантій безпеки для України. Наразі єдиним документом, який, як вважається, такі гарантії надавав, є Будапештський меморандум. Ми його взяли за точку відліку. Але сувора правда міжнародної політики полягає у тому, що жодних гарантій нам Будапештський меморандум не надав... Питання в тому, що нам надали запевнення, а не гарантії. А ось це вже два різні абсолютно юридичні терміни", - сказав Кулеба.

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На його думку, зараз міжнародним переговорам щодо гарантій безпеки для України може бути надано нового поштовху.

"У суспільній думці і в політичному наративі зберігається ця ідея, що був Будапештський меморандум, тому його було взято за точку відліку. Насправді питання набагато ширше, і це питання про гарантії безпеки як такі, тобто як наша країна будує систему своєї безпеки. І з громадян, які взяли участь в опитуванні (ініційованому Зеленським. - Ред.), переважна більшість підтримала ідею гарантій безпеки", - зазначив Кулеба.